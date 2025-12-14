सर्दियों में पी लें चुकंदर और गाजर की कांजी, दिनभर रहेंगे चार्ज, जानें रेसिपी

चुकंदर और गाजर की कांजी काफी पॉपुलर है. कांजी को बनाना बेहद आसान हैं. कांजी का सेवन करना गट हेल्थ के लिए बेहद फायदेमंद होता है.
चुकंदर और गाजर की कांजी उत्तर भारत में काफी फेमस हैं. इसको पीने से पाचन तंत्र मजबूत होता है. कांजी में प्रीबायोटिक के गुण पाए जाते हैं जो कि आंतों के लिए फायदेमंद होता है. चुकंदर गाजर की कांजी पीने से खून भी साफ होता है वहीं शरीर भी डिटॉक्स होता है. आइए जानते हैं कांजी बनाने का तरीका.
चुकंदर की कांजी बनाने की सामग्री
4 से 5 गाजर
1 से 2 चुकंदर
काली मिर्च
2 चम्मच काला नमक
2 बड़े चम्मच कुटी हुई सरसों
2 लीटर पानी
एक कांच का जार
कांजी कैसे बनाएं
कांजी बनाने के लिए सबसे पहले पानी को अच्छे से उबाल लें इसके बाद पानी को ठंडा होने के लिए रख दें.
अब गाजर और चुकंदर को अच्छे से धोकर छील लें.
गाजर को लंबे टुकड़ों में काट लें.
अब कांच के जार में चुकंदर और गाजर डालें.
अब इसमें काली मिर्च, हींग, नमक, काला नमक, कुटी हई सरसों डालें
अब इसमें उबला हुआ ठंडा पानी जार में डाल दें.
अब इसे अच्छे से मिक्स कर लें और जार बंद कर रख दें.
कंजी बनने में 2 दिन लगेंगे. जार को गर्म जगह पर रखें ताकि यह जल्दी खट्टी हो जाए.
कांजी के फायदे
कांजी का सेवन करने से पेट संबंधी समस्या कम हो सकती है. जिन लोगों ibs की समस्या है उन लोगों के लिए कांजी पीना बेहद फायदेमंद होता है. कांजी में प्रीबायोटिक पाए जाते हैं जो कि गुड बैक्टीरिया को बढ़ाने में मददगार है. सर्दियों के मौसम में रोजाना कांजी का सेवन कर सकते हैं.