लंच में दाल-चावल के साथ खाने के लिए बनाएं ये बंगाली बैंगन भाजा, फटाफट से नोट करें रेसिपी

Bengali Baingan Bhaja Recipe: त्योहार की रौनक को बढ़ाने के लिए लोग अपने घरों में कई तरह-तरह की डिशेज को बनाकर खाना पसंद करते हैं. अपने घर पर अगर आप दाल-चावल सिंपल का खाकर बोर हो गए हैं, तो आप बंगाली बैंगन भाजा को आसानी से बना सकते हैं. ये आपकी हेल्थ और स्वाद को दोगुना करने के लिए आप इसको बना सकते हैं. इसको बनाना भी काफी ज्यादा आसान होता है. आप कभी भी इसको आसानी से झटपट से बना सकते हैं. आइए आप भी जान लीजिए इसकी रेसिपी.



बंगाली बैंगन भाजा को बनाने की आसानी रेसिपी



बंगाली बैंगन भाजा बनाने के लिए सामग्री

Add Zee News as a Preferred Source

बंगाली बैंगन भाजा को घर पर आसानी से बनाने के लिए आपको कुछ चीजें जैसे बैंगन, लाल मिर्च पाउडर, नमक, हल्दी, काली मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, अदरक लहसुन हरी मिर्च पेस्ट, तेल, पानी ये चीजें चाहिए होती हैं.



बंगाली बैंगन भाजा बनाने की विधि

बंगाली बैंगन भाजा को अगर आप घर पर आसानी से बनाना चाहते हैं, तो आपको उसके लिए सबसे पहले खूब सारे बैंगन लेने है और फिर आपको इसको अच्छे से धोकर गोल-गोल और पतली स्लाइस में कट कर लेना है फिर एक प्लेट लेनी है और उसमें सभी स्लाइस को रख लेना है गरम मसाला, नमक, काली मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी और अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट, तेल को मिलाकर देना है. थोड़ा पानी मिलाकर मसाला हल्का गीला कर लें ताकि मसाला अच्छे से अंदर तक घुस सके. मसालों को मिलाने के बाद इसको कुछ समय के लिए ऐसी रख देना है. अब आपको गैस पर एक फ्राई पैन लेकर गरम करना है. तेल डालकर थोड़ी देर तक बैंगन के स्लाइस को अच्छे से तवे पर रख लेना है. थोड़ी देर बाद सारे स्लाइस को अपने हिसाब से आपको पलटते रहना है. हल्का सुनहरा और कुरकुरा होने तक आपको पकाना होता है. अब आपके बंगाली बैंगन भाजा आसानी से बनकर तैयार है इसको आप लंच में दाल-चावल के साथ मिलाकर खा सकते हैं. खाने के स्वाद को दोगुना कर देगी आपको बता दें बच्चों को भी ये चीज खानी काफी ज्यादा पसंद आएगी. इसको बनाने में आपको ज्यादा भी सामना की जरूरत नहीं होती है. अगर आपको कुछ सिंपल सा खाना पसंद है, तो आप इसको बना सकते हैं. इस डिश को अगर आप एक बार बनाकर खाएंगे तो बार-बार आपका मन भी बनाकर खाने को करेगा. कम समय में ये झटपट से बनाकर तैयार हो जाती है.



ये भी पढ़ें: झटपट से तैयार करें ये 5 इंस्टेंट डिशेज, त्योहार में मिलेगा हेल्थ और टेस्ट का डबल डोज