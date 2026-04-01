Advertisement
trendingNow13160920
Hindi Newsलाइफस्टाइलफूड

चटपटा खाने का मन है तो घर पर फटाफट से बनाएं बंगाली स्टाइल टेस्टी झालमुड़ी, 10 मिनट में बनकर हो जाएगा तैयार

Bengali Style Jhalmuri Recipe: अगर आपका मन कुछ टेस्टी खाने का कर रहा है, तो आप बंगाली स्टाइल टेस्टी झालमुड़ी को घर पर बनाकर खा सकते हैं, आइए आपको रेसिपी बताते हैं.

 

Written By  Ritika|Last Updated: Apr 01, 2026, 08:06 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

चटपटा खाने का मन है तो घर पर फटाफट से बनाएं बंगाली स्टाइल टेस्टी झालमुड़ी, 10 मिनट में बनकर हो जाएगा तैयार

Bengali Style Jhalmuri Recipe:  घर पर बैठे-बैठे कुछ ना कुछ टेस्टी खाने का मन करता ही है और ऐसे में समझ ये नहीं आता है, कि क्या बनाकर खाएं, जो सेहत के लिए एकदम बेस्ट हो, तो अगर आपका मन कुछ तीखा खाने का कर रहा है, तो आप बंगाली स्टाइल टेस्टी झालमुड़ी को बनाकर खा सकते हैं. ये खाने में काफी ज्यादा टेस्टी होता है और इसको आप फटाफट से बनाकर खा सकते हैं. शाम के नाश्ते में घर पर इसको स्नैक के तौर पर भी बनाकर खा सकते हैं. यह न सिर्फ स्वाद में लाजवाब होती है बल्कि ये समय की भी बचत करता है. 
 

अगर आपको काफी ज्यादा भूख लगी है और कुछ ना कुछ टेस्टी खाना चाहते हैं, तो आपके लिए बंगाल की मशहूर झालमुड़ी एकदम बेस्ट रहेगी. इसको बनाने की चीजों आपको अपने किचन में ही आसानी से मिल जाएगी. अगर आप भी ट्राई करना चाहते हैं, तो आइए आपको बनाने की विधि बताते हैं. आप भी नोट कर लें रेसिपी.
 

बंगाली स्टाइल टेस्टी झालमुड़ी को घर पर कैसे बनाएं?
 

Add Zee News as a Preferred Source

बंगाली स्टाइल टेस्टी झालमुड़ी सामग्री 

अगर आप घर पर ही बंगाली स्टाइल टेस्टी झालमुड़ी को घर पर बनाना चाहते हैं, तो आपको कुछ सामग्री की जरूरत होती है जैसे- मुरमुरे, उबले हुए आलू, टमाटर, प्याज, जीरा पाउडर,  भुने चने, धनिया पत्ती, नींबू का रस, मसाला मिर्च पाउडर ये आपके पास होना चाहिए.
 

बंगाली स्टाइल टेस्टी झालमुड़ी को घर पर बनाने की विधि

बंगाली स्टाइल टेस्टी झालमुड़ी को घर पर अगर आप बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको आलू, टमाटर, प्याज को अच्छे से बारीक करके कट कर लेना है और फिर इसको धो देना है. सभी चीजों को आपको एक बाउल में रखना है और फिर उसमें मूंगफली, भुने हुए चने, कटे हुए उबले आलू, नारियल के टुकड़े और नींबू का रस इन सभी को मिलाकर अच्छे से मिक्स कर लेना है. मुरमुरे को भी आपको डालकर मिला देना है. इसमें ही ऊपर से अब आपको सरसों का तेल, नमक, लाल मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर और काला नमक को भी आपको मिला देना है. हरा धनिया  ऊपर से डाल सकते हैं. ये खाने में काफी ज्यादा टेस्टी और मजेदार होता है. इसको खाने के बाद आपको बड़ा ही मजा आने वाला है. आप इसको कभी भी बनाकर खा सकते हैं. इस बनने में ज्यादा समय भी नहीं लगता है और झट से बनकर तैयार भी हो जाती है. अगर आप इसको बनाकर बच्चों को भी खिलाते हैं, तो उनको भी बड़ा मजा आ जाएगा.
 

(ये भी पढ़ें:  बोरिंग दाल-चावल के स्वाद को दोगुना बढ़ाने के लिए घर पर बनाएं दही-मिर्ची, ईजी रेसिपी)

About the Author
author img
Ritika

रितिका जी न्यूज में बतौर कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. लाइफस्टाइल,फैशन,फूड जैसे विषयों पर लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. अलग-अलग चीजों के बारे में जानने की काफी रुचि है.

...और पढ़ें

TAGS

Bengali style Jhalmuri Recipetasty Jhalmuri Recipe

Trending news

खत्म होगा आतंक का साया,जवानों के घेरे में फंसे दो विदेशी आतंकवादी, चल रही है मुठभेड़
jammu kashmir news
खत्म होगा आतंक का साया,जवानों के घेरे में फंसे दो विदेशी आतंकवादी, चल रही है मुठभेड़
40 साल बाद दंतेवाड़ा में खत्म हुआ 'लाल आतंक', आखिरी नक्सली का सरेंडर
Naxal Free Dantewada
40 साल बाद दंतेवाड़ा में खत्म हुआ 'लाल आतंक', आखिरी नक्सली का सरेंडर
1 अप्रैल से बदल गया कचरा उठाने का तरीका, अब ऐसे उठेगा गीला-सूखा कचरा; पूरा शेड्यूल
Delhi garbage
1 अप्रैल से बदल गया कचरा उठाने का तरीका, अब ऐसे उठेगा गीला-सूखा कचरा; पूरा शेड्यूल
घाटी में कश्मीरी पंडितों की वापसी की उम्मीद! 10 जिलों में अवैध कब्जों पर सरकार सख्त
Kashmiri Pandits
घाटी में कश्मीरी पंडितों की वापसी की उम्मीद! 10 जिलों में अवैध कब्जों पर सरकार सख्त
भारत में नहीं बिकेंगे चीन के CCTV कैमरे; सरकार ने क्यों लिया ये फैसला?
DNA
भारत में नहीं बिकेंगे चीन के CCTV कैमरे; सरकार ने क्यों लिया ये फैसला?
सूट-बूट पहनकर जुल्म ढाने वाले खरात के लिए लगती थी बोली, हर काम लिए फिक्स था रेट
Ashok Kharat
सूट-बूट पहनकर जुल्म ढाने वाले खरात के लिए लगती थी बोली, हर काम लिए फिक्स था रेट
'BJP एजेंट्स कर रहे वोटर्स हाईजैक...', ममता ने लिखा CEC को खत, लगाई आरोपों की झड़ी
West Bengal Election 2026
'BJP एजेंट्स कर रहे वोटर्स हाईजैक...', ममता ने लिखा CEC को खत, लगाई आरोपों की झड़ी
फारस की खाड़ी में फंसे 28 भारतीय जहाज, नहीं मिल रही ईरान से अनुमति
Indian Ships
फारस की खाड़ी में फंसे 28 भारतीय जहाज, नहीं मिल रही ईरान से अनुमति
'देश में आने वाला है वित्तीय भूकंप...', केरलम से राहुल गांधी ने क्यों किया ऐसा दावा
Kerala Assembly Election 2026
'देश में आने वाला है वित्तीय भूकंप...', केरलम से राहुल गांधी ने क्यों किया ऐसा दावा
'अमेरिका-यूरोप की तर्ज पर अब पंजाब में भी एक्टिव रहेगी पुलिस, 6 मिनट में मिलेगी मदद'
Punjab Police
'अमेरिका-यूरोप की तर्ज पर अब पंजाब में भी एक्टिव रहेगी पुलिस, 6 मिनट में मिलेगी मदद'