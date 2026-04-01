चटपटा खाने का मन है तो घर पर फटाफट से बनाएं बंगाली स्टाइल टेस्टी झालमुड़ी, 10 मिनट में बनकर हो जाएगा तैयार

Bengali Style Jhalmuri Recipe: घर पर बैठे-बैठे कुछ ना कुछ टेस्टी खाने का मन करता ही है और ऐसे में समझ ये नहीं आता है, कि क्या बनाकर खाएं, जो सेहत के लिए एकदम बेस्ट हो, तो अगर आपका मन कुछ तीखा खाने का कर रहा है, तो आप बंगाली स्टाइल टेस्टी झालमुड़ी को बनाकर खा सकते हैं. ये खाने में काफी ज्यादा टेस्टी होता है और इसको आप फटाफट से बनाकर खा सकते हैं. शाम के नाश्ते में घर पर इसको स्नैक के तौर पर भी बनाकर खा सकते हैं. यह न सिर्फ स्वाद में लाजवाब होती है बल्कि ये समय की भी बचत करता है.



अगर आपको काफी ज्यादा भूख लगी है और कुछ ना कुछ टेस्टी खाना चाहते हैं, तो आपके लिए बंगाल की मशहूर झालमुड़ी एकदम बेस्ट रहेगी. इसको बनाने की चीजों आपको अपने किचन में ही आसानी से मिल जाएगी. अगर आप भी ट्राई करना चाहते हैं, तो आइए आपको बनाने की विधि बताते हैं. आप भी नोट कर लें रेसिपी.



बंगाली स्टाइल टेस्टी झालमुड़ी को घर पर कैसे बनाएं?



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बंगाली स्टाइल टेस्टी झालमुड़ी सामग्री

अगर आप घर पर ही बंगाली स्टाइल टेस्टी झालमुड़ी को घर पर बनाना चाहते हैं, तो आपको कुछ सामग्री की जरूरत होती है जैसे- मुरमुरे, उबले हुए आलू, टमाटर, प्याज, जीरा पाउडर, भुने चने, धनिया पत्ती, नींबू का रस, मसाला मिर्च पाउडर ये आपके पास होना चाहिए.



बंगाली स्टाइल टेस्टी झालमुड़ी को घर पर बनाने की विधि

बंगाली स्टाइल टेस्टी झालमुड़ी को घर पर अगर आप बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको आलू, टमाटर, प्याज को अच्छे से बारीक करके कट कर लेना है और फिर इसको धो देना है. सभी चीजों को आपको एक बाउल में रखना है और फिर उसमें मूंगफली, भुने हुए चने, कटे हुए उबले आलू, नारियल के टुकड़े और नींबू का रस इन सभी को मिलाकर अच्छे से मिक्स कर लेना है. मुरमुरे को भी आपको डालकर मिला देना है. इसमें ही ऊपर से अब आपको सरसों का तेल, नमक, लाल मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर और काला नमक को भी आपको मिला देना है. हरा धनिया ऊपर से डाल सकते हैं. ये खाने में काफी ज्यादा टेस्टी और मजेदार होता है. इसको खाने के बाद आपको बड़ा ही मजा आने वाला है. आप इसको कभी भी बनाकर खा सकते हैं. इस बनने में ज्यादा समय भी नहीं लगता है और झट से बनकर तैयार भी हो जाती है. अगर आप इसको बनाकर बच्चों को भी खिलाते हैं, तो उनको भी बड़ा मजा आ जाएगा.



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