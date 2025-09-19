Recipe: बच्चे नहीं खाते हैं लौकी की सब्जी, पनीर की सब्जी में इस तरह मिलाएं लौकी की ग्रेवी; जानें रेसिपी!

Paneer In Lauki Ki Gravy Recipe बच्चे अक्सर लौकी खाना पसंद नहीं करता है. आप बच्चों को लौकी खिलाने के लिए इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं. आइए जानते हैं लैकी से कैसे बनाएं पनीर की सब्जी.
अक्सर बच्चे लौकी खाना पसंद नहीं करते हैं. लौकी खाना सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है. ऐसे में आप पनीर के साथ बच्चों को लौकी खिला सकते हैं. आपको पढ़कर हैरानी हुई होगी भला लौकी और पनीर एक साथ कैसे बना सकते हैं. आइए जानते हैं लौकी और पनीर की मजेदार रेसिपी.
लौकी ग्रेवी पनीर की सब्जी बनाने की रेसिपी
एक लौकी ले, उसे बारीक काट लें. अब एक कड़ाही या पैन लें इसमें एक चम्मच घी डालें. इसमें कटी हुई लौकी 7-8 बादाम,8-10 काजू, 2 हरी मिर्च और 3-4 काली लसहुन डालें. तेज पत्ता, 2 हरी इलायची, काली मिर्च और लौंग डाल दें. इसके बाद इसे सॉफ्ट होने तक पकाएं.
अब पनीर को टुकड़ों में काट लें. इसके बाद इसमें दही डालकर पनीर को मेरिनेट कर लें. इसके बाद इसके काली मिर्च पाउडर, हल्दी, नमक, लाल मिर्च डालकर मेरिनेट कर लें. इसके बाद इसे कुछ देर के लिए छोड़ दें. अब एक पैन लें इसमे 1 चम्मच देसी घी डालें. इसमें मेरिनेट किया हुआ पनीर डालकर फ्राई कर लें.
अब लौकी के मिश्रण को मिक्सी में डालकर पेस्ट बना लें. अब कहाड़ी या पैन में 1 चम्मच मक्खन डालें इसके बाद इसमें पेस्ट डाल दें. अब जब पेस्ट पक जाए तो इसमें फ्राई किया हुआ पनीर डाल दें. सब्जी को थोड़ी देर पकाएं फिर हरा धनिया डालकर इसे खा लें.
अब आप अपने बच्चों को जब चाहें लौकी खिला सकते हैं. बच्चों को पता भी नहीं चलेगा कि वह पनीर के साथ लौकी खा रहे हैं. अगर आपके बच्चे लौकी नहीं खाते हैं तो आप इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं.
