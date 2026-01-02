सर्दियों में घर पर झटपट से बनाएं सभी की पसंदीदा चीज गाजर रसमलाई, फटाफट से जान लें रेसिपी

Gajar Rasmalai Recipe: सर्दियों के मौसम में लोगों को हलवा खाना काफी ज्यादा पसंद होता है. लोग इसको बड़े चाव से खाते हैं और 2-3 दिन के लिए स्टोर भी कर देते हैं. आपने हमेशा गाजर के हलवे का ही नाम सुना होगा आज आपको सभी की पसंदीदा चीज गाजर रसमलाई के बारे में बताते हैं, जिसको आप घर पर आसानी से बनाकर खा सकते हैं, ये खाने में काफी ज्यादा टेस्टी होती है और इसकतो आप झटपट बना सकते हैं. मीठा खाने की हमेशा क्रेविंग अगर आपको होती है, तो ये चीज आपके लिए एकदम बेस्ट साबित होती है. इसको एकबार खाने के बाद बार-बार आपको बनाने का मन करेगा. अगर आप भी इसकी रेसिपी को खोज रहे हैं, तो आइए आपको बताते हैं इसका सेवन आप कैसे कर सकते हैं. ये आपकी सेहत के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होता है और टेस्ट में लाजवाब तो होता ही है आइए नोट करें इसकी आसानी से बनने वाली रेसिपी.



गाजर की रसमलाई कैसे बनाएं?

अगर आप गाजर की रसमलाई को घर पर बनाना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले गाजर को अच्छे से धो लेनी चाहिए और फिर इसके बाद इसको अच्छे से कद्दूकस करनी चाहिए और फिर कड़ाही मे तेल को डालकर कद्दूकस की हुई गाजर को डालकर मीडियम फ्लेम में कच्चापन निकलने तक आपको इसको अच्छे से पकाना है और फिर इसके बाद फुल क्रीम दूध को ऊपर से डाल देना है और फिर आंच को धीमा करके इसके पकाना है बीच-बीच में आपको इसको चलाते रहना है ताकि वो चिपके ना. अब थोड़ी देर बाद आपको चीनी और इलायची को भी ऊपर से डाल देना है और फिर इसको सूखने तक अच्छे से पकाना है और फिर ड्राई होने तक देखना है अब आपकी गाजर की रसमलाई बनकर तैयार है और फिर इसको बर्तन में निकाल लें और ठंडा होने के लिए रख दें और फिर रसमलाई की शेप में इसको काट लें. ड्राई फ्रूट की गार्निशिंग ऊपर से आप इसको कर सकते हैं. बच्चों से लेकर बड़ों तक को ये खूब पसंद होती हैं. आप आसानी से बनाकर इसको कभी भी खा सकते हैं.



Add Zee News as a Preferred Source

इसे भी पढ़ें: नए साल के वीकेंड को खास बनाने के लिए घर पर बनाएं लासूनी सोया चाप, नोट करें रेसिपी