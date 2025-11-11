बच्चों के लिए बिना ओवन के इस तरह से झटपट बनाएं चॉकलेट केक, नोट करें बनाने का तरीका

How To Make Chocolate Cake: बच्चों को चॉकलेट केक खाना काफी ज्यादा पसंद होता है किसी भी खास मौके पर केक हमेशा आता ही है. अगर आप बच्चों के दिन को खास बनाने चाहते हैं,तो आप घर पर आसानी से चॉकलेट केक को बनाकर खा सकते हैं. अधिकतर लोग सोचते हैं, तो आखिर बिना ओवन के कैसे केक बन सकता है, तो आपको बता दें बच्चों के लिए बिना ओवन के आप केक को बना सकते हैं. बिना ओवन के केक बनाना काफी ज्यादा आसाना होता है उसके लिए आपको कुछ चीजों की जरूरत होती है. आइए आपको बताते हैं बच्चों के लिए बिना ओवन के आप कैसे झटपट केक बना सकते हैं. आप भी नोट कर लें बनाने की आसान रेसिपी.



बिना ओवन के कैसे बनाएं चॉकलेट केक?

केक बनाने के लिए सामग्री

बिना ओवन के केक बनाने के लिए मैदा, कोको पाउडर, बेकिंग पाउडर, चीनी, बटर, दूध, वनीला एसेंस, चॉकलेट चिप्स इन चीजों की जरूरत होती है.



चॉकलेट केक कैसे बनाएं?

बिना ओवन के चॉकलेट केक बनाने के लिए आपको सबसे पहले एक बाउल में मैदा, कोको पाउडर, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा को लेकर अच्छे से छान लेना है और फिर चीनी पाउडर, दूध और तेल को डालकर एक गाढा सा स्मूद बैटर आपको बना लेना है. अब आपको इसमें वनीला एसेंस को डालकर अच्छे से मिक्स कर लेना है. अब आपको प्रेशर कुकर में नमक को डालकर 10 मिनट धीमी आंच पर गरम कर लेना है फिर इसके बाद कुकर कटोरी को रखकर उसके अंदर तैयार किया गया बैटर डाल देना है और फिर इसके बाद आपको 30 मिनट तक आपको इसको अच्छे से पकाना है और अब आपका चॉकलेट केक बनकर तैयार है. इसको आप अपने बच्चों के लिए आसानी से बना सकते हैं. ये आपके बच्चों और परिवार के सभी लोगों को खाना काफी ज्यादा पसंद आएगा.

