Advertisement
trendingNow12997981
Hindi Newsलाइफस्टाइलफूड

बच्चों के लिए बिना ओवन के इस तरह से झटपट बनाएं चॉकलेट केक, नोट करें बनाने का तरीका

How To Make Chocolate Cake: केक खाना बच्चों से लेकर बड़ों तक को खूब पसंद होता है. आज आपको बताते हैं  बच्चों के लिए बिना ओवन कैसे बना सकते हैं चॉकलेट केक

Written By  Ritika|Last Updated: Nov 11, 2025, 05:42 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

बच्चों के लिए बिना ओवन के इस तरह से झटपट बनाएं चॉकलेट केक, नोट करें बनाने का तरीका

How To Make Chocolate Cake:  बच्चों को चॉकलेट केक खाना काफी ज्यादा पसंद होता है किसी भी खास मौके पर केक हमेशा आता ही है. अगर आप बच्चों के दिन को खास बनाने चाहते हैं,तो आप घर पर आसानी से चॉकलेट केक को बनाकर खा सकते हैं. अधिकतर लोग सोचते हैं, तो आखिर बिना ओवन के कैसे केक बन सकता है, तो आपको बता दें बच्चों के लिए बिना ओवन के आप केक को बना सकते हैं. बिना ओवन के केक बनाना काफी ज्यादा आसाना होता है उसके लिए आपको कुछ चीजों की जरूरत होती है. आइए आपको बताते हैं बच्चों के लिए बिना ओवन के आप कैसे झटपट केक बना सकते हैं. आप भी नोट कर लें बनाने की आसान रेसिपी.
 

बिना ओवन के कैसे बनाएं चॉकलेट केक?

केक बनाने के लिए सामग्री 

Add Zee News as a Preferred Source

बिना ओवन के केक बनाने के लिए मैदा, कोको पाउडर, बेकिंग पाउडर, चीनी, बटर, दूध, वनीला एसेंस, चॉकलेट चिप्स इन चीजों की जरूरत होती है.
 

 चॉकलेट केक कैसे बनाएं?

बिना ओवन के चॉकलेट केक बनाने के लिए आपको सबसे पहले एक बाउल में मैदा, कोको पाउडर, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा को लेकर अच्छे से छान लेना है और फिर चीनी पाउडर, दूध और तेल को डालकर एक गाढा सा स्मूद बैटर आपको बना लेना है. अब आपको इसमें वनीला एसेंस को डालकर अच्छे से मिक्स कर लेना है. अब आपको  प्रेशर कुकर में नमक को डालकर 10 मिनट धीमी आंच पर गरम कर लेना है फिर इसके बाद  कुकर कटोरी को रखकर उसके अंदर तैयार किया गया बैटर डाल देना है और फिर इसके बाद आपको 30 मिनट तक आपको इसको अच्छे से पकाना है और अब आपका चॉकलेट केक बनकर तैयार है. इसको आप अपने बच्चों के लिए आसानी से बना सकते हैं. ये आपके बच्चों और परिवार के सभी लोगों को खाना काफी ज्यादा पसंद आएगा.

इसे भी पढ़ें:  इन 4 चीजों को सिलबट्टे पर पीसकर बनाएं ये टेस्टी चटनी, चखे बिना नहीं रह पाएंगे आप!

 

 

About the Author
author img
Ritika

रितिका जी न्यूज में बतौर कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. लाइफस्टाइल,फैशन,फूड जैसे विषयों पर लिखते हैं. इसके अलावा इन्हें एंटरटेनमेंट, बॉलीवुड, एजुकेशन, ट्रैवल विषयों पर भी लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. अ...और पढ़ें

TAGS

Chocolate Cakechocolate cake without oven

Trending news

आखिर करना क्या चाहते थे घर के 'भेदिये'? दिल्ली ब्लास्ट के 10 किरदारों की 10 कहानियां
Delhi blast
आखिर करना क्या चाहते थे घर के 'भेदिये'? दिल्ली ब्लास्ट के 10 किरदारों की 10 कहानियां
'आज की सुबह सख्त संदेश भेजने के लिए...', UAPA के तहत कैद आरोपी की जमानत SC से खारिज
Delhi blast
'आज की सुबह सख्त संदेश भेजने के लिए...', UAPA के तहत कैद आरोपी की जमानत SC से खारिज
सामने आया दिल्ली ब्लास्ट से 12 दिन पहले का वीडियो, पॉल्यूशन चेक कराता दिखा तारिक
Delhi blast
सामने आया दिल्ली ब्लास्ट से 12 दिन पहले का वीडियो, पॉल्यूशन चेक कराता दिखा तारिक
भारत में पढ़ने आते थे चीनी, कब्र से याद आई धर्म के प्रचार की 2000 साल पुरानी कहानी
india
भारत में पढ़ने आते थे चीनी, कब्र से याद आई धर्म के प्रचार की 2000 साल पुरानी कहानी
'जंग में कोई रनरअप नहीं..,' युद्ध में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर बोले CDS चौहान
Modern Warfare
'जंग में कोई रनरअप नहीं..,' युद्ध में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर बोले CDS चौहान
फरीदाबाद मॉड्यूल के खुलासे के बाद उमर ने किया धमाका, खंगाला जा रहा सुसाइड टेरर एंगल
Delhi blast
फरीदाबाद मॉड्यूल के खुलासे के बाद उमर ने किया धमाका, खंगाला जा रहा सुसाइड टेरर एंगल
दिल्ली धमाके के बाद अब माता वैष्णो देवी मंदिर में अलर्ट, चप्पे-चप्पे पर तैनात पुलिस
delhi red fort blast
दिल्ली धमाके के बाद अब माता वैष्णो देवी मंदिर में अलर्ट, चप्पे-चप्पे पर तैनात पुलिस
निठारी कांड: 18 साल बाद सुरेंद्र कोली को होंगे रिहा, सुप्रीम कोर्ट ने किया बरी
Nithari Serial Killings Case
निठारी कांड: 18 साल बाद सुरेंद्र कोली को होंगे रिहा, सुप्रीम कोर्ट ने किया बरी
दिल्ली में धमाका करने वाली i20 कार के कैसे बदले मालिक? जांच में हुआ बड़ा खुलासा
delhi red fort blast
दिल्ली में धमाका करने वाली i20 कार के कैसे बदले मालिक? जांच में हुआ बड़ा खुलासा
यादव, कुर्मी, मुस्लिम... बिहार में किसका वोट किसके साथ? भाजपा को टेंशन X फैक्टर से
Bihar Vidhan Sabha Chunav 2025
यादव, कुर्मी, मुस्लिम... बिहार में किसका वोट किसके साथ? भाजपा को टेंशन X फैक्टर से