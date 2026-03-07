बच्चों के लिए घर पर बनाएं गरमागरम नारियल ब्रेड रोल, एक बार चखने के बाद मांग-मांग कर खाएंगे

Coconut Bread Roll Recipe: वीकेंड आते ही कुछ ना कुछ टेस्टी खाने का मन करता ही है. अगर आप अपने बच्चों के लिए कुछ टेस्टी और जल्दी से बनने वाली डिश को खोज रही हैं, तो आप गरमागरम नारियल ब्रेड रोल को उनके लिए आसानी से बना सकती हैं. आजकल बच्चे अक्सर बाजार की चीजों को खाना पसंद करते हैं लेकिन वो हेल्थ को नुकसान करती है. ये डिश खाने के स्वाद के साथ-साथ आपकी हेल्थ को भी फिट रखती है. इसे बनाने के लिए आपको अधिक चीजों की जरूरत भी नहीं होती है. इसको इतना स्वादिष्ट बना दें की बच्चे बार-बार मांगे. सुबह के नाश्ते, शाम की हल्की भूख में बच्चों के लिए झटपट से तैयार कर सकते हैं. आइए आप भी जान लें कैसे आप इसको बना सकते हैं?



गरमागरम नारियल ब्रेड रोल कैसे बनाएं?

नारियल ब्रेड रोल को घर पर बनाने के लिए आपको कुछ सामग्री की जरूरत होती है. इन सभी चीजों को आपको अपने हिसाब से लेना है ब्रेड स्लाइस, ताजा कसा हुआ नारियल, चीनी या गुड़, इलायची पाउडर, दूध, घी या तेल ये सभी चीजें आपके पास होनी चाहिए.



नारियल ब्रेड रोल बनाने की विधि

अगर आप नारियल ब्रेड रोल को बच्चों के लिए घर पर ही बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले आपको एक पैन लेना है और उसमें कसा हुआ नारियल लेना है फिर चीनी या गुड़ को डालकर हल्की आंच में आपको पकाना है. इलायची पाउडर को अब आपको डालकर मिक्स कर लेना है फिर गैस बंद करने के बाद आपको ठंडा होने के लिए इसको रख लेना है. इसके बाद ब्रेड को लेना है और किनारों को कट कर लेना है ब्रेड को हल्का सा दूध में लगाकर बेलना है आपको ध्यान देना है कि वो टूटे ना. इसके बीच-बीच में आपको नारियल की फिलिंग को डालकर रोल कर लेना है और फिर अच्छे से बंद कर लेना है ताकि वो बाहर ना निकले. 1 कढ़ाही लेनी है और उसमें तेल या घी को अच्छे से गरम कर लेना है. तैयार ब्रेड रोल को उसमें डालकर सुनहरा और क्रिस्पी होने तक पकाना है. अब आपके गरमागरम नारियल ब्रेड रोल बनकर तैयार है. इसको बच्चों को आप खिला सकते हैं. एक बार चखने के बाद मांग-मांग कर खाएंगे. इसको बनाने में ज्यादा समय भी नहीं लगेगा और झटपट से बनकर तैयार भी हो जाएंगे. अगर बच्चा बाहर का रोल खाने की जिद कर रहा है, तो आप उसको ये खिला सकती हैं.



