Navratri Day 8 Bhog: नवरात्रि के आठवें दिन मां महागौरी के भोग के लिए बनाएं नारियल के टेस्टी लड्डू, आसान रेसिपी

Coconut Laddu Recipe: नवरात्रि का आज आठवां दिन है, जो मां महागौरी की पूजा के लिए समर्पित होता है. मां की पूजा करने से सुख-समृद्धि की प्राप्ति होती है और साथ ही पूजा के बाद कन्या पूजन का विधान भी है. मां को उनकी पसंद की चीजों का भोग भी लगाया जाता है. अगर आप भी कुछ खास चीजों को बनाकर भोग लगाना चाहते हैं, तो आप नारियल के टेस्टी लड्डू को घर पर बना सकते हैं. इसको बनाना काफी ज्यादा आसान होता है और बनने में भी ज्यादा चीजों की जरूरत भी नहीं होती है आइए आपको बताते हैं इसको आप आसानी से कैसे बना सकते हैं.

नारियल के टेस्टी लड्डू खाने में काफी ज्यादा टेस्टी होती है. और सेहत के लिए भी काफी ज्यादा फायदेमंद भी मानी जाती है. बच्चों से लेकर बड़ों तक को भी ये खूब खाना पसंद आएगी. मीठे की क्रेविंग शांत करने के लिए भी आप इसको कभी भी बनाकर खा सकते हैं. आइए आप भी जरूरत जान लीजिए रेसिपी.



नारियल का लड्डू बनाने की सामग्री

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अगर आप घर पर मां महागौरी के लिए भोग बनाना चाहते हैं, तो सामग्री की जरूरत होगी जैसे- नारियल का बुरादा, कंडेंस्ड मिल्क, इलायची पाउडर, घी, दूध, बारीक कटे हुए बादाम ये चीजें चाहिए होती है.



नारियल का लड्डू बनाने की विधि

नारियल का लड्डू को घर पर बनाने के लिए आपको सबसे पहले एक कड़ाही लेनी है और फिर एक चम्मच घी को इसमें डालकर गरम कर लेना है. नारियल का बुरादा इसमें डालकर धीमी आंच पर भून लेना है. 2-3 मिनट तक आपको इसको अच्छे से चलाते रहना है. सोंधी खुशबू आने तक आपको इसको अच्छे से चलाते रहने है. ध्यान रहे ये जलना नहीं चाहिए वरना कड़वा हो सकता है. नारियल से हल्की खुशबू आने के बाद इसके ऊपर से कंडेंस्ड मिल्क को आप मिलाकर धीमा आंच पर आपको भून लेना है. आपको अलग से चीनी डालने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है. इलायची पाउडर को भी आप इसमें मिला सकते हैं. आपको इसमें अपने हिसाब से दूध को भी मिला देना है. अच्छे से पकने के बाद अब आपको इसको प्लेट में निकाल लेना है और ठंडा होने के लिए रख देना है. हाथों में घी लगाकर अब आपको गोल-गोल लड्डू को बना लेना है. बनने के बाद आपको खे नारियल के बुरादे को ऊपर से मिलाकर डाल देना है. अब आपके नारियल के लड्डू आसानी से बनकर तैयार है. कटा हुआ बादाम भी आप डाल सकते हैं.

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