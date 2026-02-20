Advertisement
खाने के बढ़ जाएगा स्वाद, जब यूज करेंगे नारियल और मूंगफली की सूखी चटनी, जानें रेसिपी

नारियल और मूंगफली की सूखी चटनी किसी भी खाने का स्वाद बढ़ा देता है. नारियल और मूंगफली की सूखी चटनी को लंबे समय तक स्टोर कर सकते हैं. आइए जानते हैं नारियल और मूंगफली की सूखी चटनी कैसे बनाएं. 

 

Written By  Shilpa|Last Updated: Feb 20, 2026, 11:54 PM IST
खाने के बढ़ जाएगा स्वाद, जब यूज करेंगे नारियल और मूंगफली की सूखी चटनी, जानें रेसिपी

नारियल और मूंगफली की सूखी चटनी साउथ भारत की पॉपुलर रेसिपी है. ये सूखी चटनी स्वाद में तीखी और हल्की दरदरी होती है जो कि सिंपल से सिंपल खाने का स्वाद बढ़ा देती है. इस चटनी को डोसा, इटली, पराठा और दाल-चावल के साथ खाया जाता है. इस चटनी को आप कम समय में बना सकते हैं. नारियल और मूंगफली की सूखी चटनी को आप लंबे समय तक स्टोर कर सकते हैं. आइए जानते हैं मूंगफली और नारियल की सूखी चटनी की रेसिपी क्या है. 

मूंगफली और नारियल की सूखी चटनी कैसे बनाएं 
1 कप कद्दूकस सूखा नारियल 
आधा कप भुनी हुई मूंगफली 
3 से 4 लहसुन की कलियां 
2 सूखी लाल मिर्च 
आधा छोटा चम्मच जीरा 
नमक 
1 चम्मच तेल 

चटनी बनाने का तरीका 
एक पैन को धीमी आंच पर गर्म कर लें, इसमें सूखा नारियल हल्का गोल्डन होने तक भून लें. लेकिन ध्यान रखें नारियल जलना नहीं चाहिए. 

अब इस पैन में तेल डालकर जीरा, सूखी लाल मिर्च और लहसुन को भी हल्का भून लें. 

ब्लेंडर में भुना नारियल, मूंगफली, भुना मसाला और नमक डालकर इसे दरदार पीस लें. ध्यान रहें कि चटनी को पूरी तरह से पेस्ट ना बनाएं बल्कि इसे दरदरा पीस लें, लीजिए आपकी सूखी चटनी बनकर तैयार हैं, इसे आप किसी बॉक्स में स्टोर कर सकते हैं. 

Shilpa

शिल्पा सिंह ने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इनकी खास दिलचस्पी  एंटरनेटमेंट और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयो पर है. शिल्पा को राइटिंग के अलावा फिल्में द...और पढ़ें

