धनिया और लहसुन की इस तरह बनाएं चटनी, सर्दियों में बढ़ जाएगा खाने का स्वाद

सर्दियों में धनिया की चटनी खाने के स्वाद को बढ़ा देती है. आप टेस्टी धनिया लहसुन की चटनी बनाने के लिए आप इस रेसिपी को देख सकते हैं.
Trending Photos
सर्दियों में चटनी का सेवन करने से खाने का स्वाद बढ़ जाता है. पराठे और पकौड़े के साथ हरी धनिया या लहसुन की चटनी खाने के स्वाद को बढ़ा देती है. क्या आप जानते हैं धनिया और लहसुन की चटनी ना केवल आपके खाने का स्वाद बढ़ाती है बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद है. आइए जानते हैं लहसुन और धनिया की चटनी कैसे बनाएं.
चटनी बनाने की सामग्री
हरी धनिया 1 कप
6 से 7 लहसुन की कलियां
2 से 3 हरी मिर्च
1 चम्मच नींबू का रस
स्वादानुसार नमक
छोटा चम्मच जीरा
विधि
सबसे पहले धनिया को अच्छे तरह धोकर मोटा-मोटा काट लें.
मिक्सर में धनिया, लहसुन, हरी मिर्च और जीरा डालें.
इसमें नमक और नींबू का रस डालें
पानी डालकर पेस्ट को स्मूद कर लें
चटनी को फ्रिज में रख दें.
नोट
अगर आपको तीखापन पसंद है तो आप हीर मिर्च की मात्रा को बढ़ा सकते हैं.
इसके अलावा आप पुदीना डाल सकते हैं. पुदीना डालने से टेस्ट बढ़ जाएगा.
क्या होती है सोशल एग फ्रीजिंग, डॉक्टर से समझें कैसे क्लिनिकल फ्रीजिंग से है अलग