Hindi Newsलाइफस्टाइलफूड

घर पर न्यू ईयर पार्टी को मजेदार बनाने के लिए बनाएं कॉर्न चीज़ नगेट्स, खाकर लोग करेंगे तारीफ, नोट करें आसान रेसिपी

Corn Cheese Nuggets Recipe: इस बार नए साल पर घर पर बनाएं  कॉर्न चीज़ नगेट्स खाकर बच्चों से लेकर बड़ों तक को आ जाएगा मजा, आइए नोट करें रेसिपी.

Written By  Ritika|Last Updated: Dec 30, 2025, 11:20 AM IST
घर पर न्यू ईयर पार्टी को मजेदार बनाने के लिए बनाएं कॉर्न चीज़ नगेट्स, खाकर लोग करेंगे तारीफ, नोट करें आसान रेसिपी

Corn Cheese Nuggets Recipe:  नया साल आने में केवल 2 दिन बाकी हैं और लोग इसको खास बनाने के लिए काफी कुछ करते भी हैं. न्यू ईयर पार्टी का जश्न दोस्तों और परिवार के साथ घर पर बनाने का अपना एक अलग ही मजा होता है. कई सारे लोग अपनी-अपनी तरह से इसको खास बनाने की कोशिश करते हैं, अगर आप भी घर पर न्यू ईयर पार्टी को मजेदार बनाने के लिए कुछ खास बनाने की सोच रहे हैं, तो आप कॉर्न चीज़ नगेट्स को घर पर आसानी से बना सकते हैं, इसको खाने के बाद बार-बार इसको बनाकर खाने का मन करेगा. इसको बनाना काफी ज्यादा आसान होता है और ये मिनटों में बनकर भी तैयार हो जाएंगे. पार्टी से पहले आप इसको तैयार करके रख सकते हैं, अगर आपको इसको बनाना नहीं आता है, तो आइए आपको बताते हैं आप इसको घर पर कैसे आसानी से बना सकते हैं. नोट कर लें इसकी आसानी से बनने वाली रेसिपी.

 

कॉर्न चीज़ नगेट्स बनाने के लिए सामग्री

कॉर्न चीज़ नगेट्स को आसानी से बनाने के लिए आपको सबसे पहले स्वीट कॉर्न, उबला हुआ आलू, चीज़, मैदा, ब्रेड क्रम्ब्स, काली मिर्च पाउडर, हरी मिर्च, कॉर्नफ्लोर, नमक, चिली फ्लेक्स, तेल इन चीजों की जरूरत होती है.
 

कॉर्न चीज़ नगेट्स बनाने की विधि

कॉर्न चीज़ नगेट्स को आसानी से बनाने के लिए आपको सबसे पहले एक बाउल लेना है और फिर कॉर्न को उबाल देना है इसको बाद एख बाउल और लेना है और फिर इसको इसको हल्का सा मैश कर लेना है और फिर इसमें मैश किया हुआ आलू, चीज़, मैदा, कॉर्नफ्लोर, नमक, काली मिर्च, हरी मिर्च और ऑरिगैनो इन सभी चीजों को अच्छे से आपको मिक्स कर लेना है और फिर छोटे-छोटे नगेट्स को आपको शेप देकर तैयार कर लेना है फिर ब्रेड क्रम्ब्स में अच्छी तरह सारे नगेट्स को लपेट लेना है अब आपको एक कढ़ाई लेनी है और इसमें तेल डालना है और मीडियम आंच पर नगेट्स को डालकर गोल्डन ब्राउन तक आपको अच्छे से पका लेना है. अब आपके सारे कॉर्न चीज़ नगेट्स बनकर तैयार है इसको आप प्लेट में रखकर टोमैटो केचप, मयोनीज या चीज के साथ न्यू ईयर पार्टी को खास बानने के लिए खा सकते हैं.
 

इसे भी पढ़ें: सर्दियों में रोटी के साथ बनाकर खाएं ये टेस्टी बथुआ का झोर, नोट करें ईजी रेसिपी

Ritika

रितिका जी न्यूज में बतौर कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. लाइफस्टाइल,फैशन,फूड जैसे विषयों पर लिखते हैं.

Corn Cheese Nuggets

