सर्दियों में घर पर झटपट बनाएं क्रीमी लौकी ड्राई फ्रूट खीर, बेहद ही आसान है इसकी रेसिपी

Creamy Lauki Dry Fruit Kheer Recipe: ठंड का मौसम आ गया है और इस मौसम में लोगों को कई सारी टेस्टी-टेस्टी चीजों को खाने का मन करता ही है. अधिकतर लोगों को हलवा और खीर बनाकर खाना काफी ज्यादा पसंद होता है. अगर आप इस मौसम में कुछ गरम-गरम चीजों को खाना चाहते हैं, तो आप सर्दियों में घर पर झटपट क्रीमी लौकी ड्राई फ्रूट खीर को बनाकर खा सकते हैं, ये खीर खाने में काफी ज्यादा टेस्टी होती है और एकदम खाने के बाद आपको बार-बार खाने का मन करेगा. अगर आप भी बनाकर खाना चाहते हैं, तो आइए आपको बताते हैं आप कैसे इस टेस्टी सी खीर को बना सकते हैं.



क्रीमी लौकी ड्राई फ्रूट खीर को बनाने का आसान तरीका



क्रीमी लौकी ड्राई फ्रूट खीर बनाने के लिए चीजें

अगर आप क्रीमी लौकी ड्राई फ्रूट खीर बनाना चाहते हैं, तो आप लौकी, दूध, घी, चीनी, इलायची पाउडर, किशमिश, काजू, बादाम, पिस्ता, केसर इन चीजों की जरूरत होती है.



क्रीमी लौकी ड्राई फ्रूट खीर बनाने की विधि

क्रीमी लौकी ड्राई फ्रूट खीर को बनाने के लिए आपको सबसे पहले लौकी को छीलकर कद्दूकस आपको कर लेना है और फिर इसके पानी को अच्छे से निचोड़ लेना है. अब आपको एक कुकर लेना है और उसमें घी डालकर अच्छे से गर्म करना है और फिर काजू–बादाम को हल्का सा भून लेना है. अब आपको इसमें लौकी को डालना है और फिर इसको 2–3 मिनट तक भून लेना है और फिर इसके ऊपर धीरे-धीरे दूध को डालकर अच्छे से मिक्स कर लेना है. अब आपको कुकर का ढक्कन लगाकर इसको अच्छे से पकाना है और फिर 1–2 सीटी आपको इसमें लगानी है. खीर गाढ़ी होने तक आपको इसको अच्छे से पकाना है और फिर ड्राई फ्रूट को ऊपर से डाल देना है. अब आपकी खीर बनकर तैयार है. इसको आपको बच्चों और बड़ों दोनों को खिला सकते हैं.



