सर्दियों में जमेगी मलाईदार गाढ़ी दही, बस अपना लें ये 2 सिंपल ट्रिक

सर्दियों के मौसम में दही आसानी से नहीं जमता है. सेहत का ध्यान रखने के लिए सर्दियों में दही का सेवन करना चाहिए. दही में प्रोबायोटिक होते हैं जो कि गट हेल्थ के लिए बेहद जरूरी है. दही में प्रोटीन, विटामिन बी 12, विटामिन डी समेत कई पोषक तत्व पाए जाते हैं. शाकाहारी लोगों को दही का सेवन जरूर करना चाहिए. सर्दियों के मौसम में मलाईदार गाढ़ा दही जमाना आसान नहीं है. हम आपको 2 टिप्स के बारे में बताएंगे जिसकी मदद से आपकी दही मलाई जैसी जम जाएगी.

मलाईदार दही कैसे जमाएं

मलाईदार दही जमाने के लिए मार्केट से दूध लाने के बाद पहले इसे उबाल लें. इस दौरान दही जमाने का प्रोसेस शुरू करें. अधिकतर लोग दूध लेकर आते हैं उसे गर्म करके रख देते हैं. इसके बाद दूध को फ्रिज में रख देते है. बाद में वह दूध को दही जमाने के लिए फिर से गर्म करते हैं.

इस तरह दही जमाने से उसमें क्रीमी स्वाद नहीं आता है. मलाईदार दही के लिए आप दूध को उबाल लें इसके बाद हल्का ठंडा होने पर इसमें दही डाल दें. ध्यान रखें कि दूध ना ज्यादा गर्म और ना ज्यादा ठंडा होना चाहिए.

दूसरा टिप

मलाईदार दही जमाने के लिए आपको उस दही का इस्तेमाल करना चाहिए जो गाढ़ा हो. दही को हमेशा चौड़े बर्तन में जमाना चाहिए. दूध में जामन को बूंद-बूंद करके 4 से 5 जगह पर टपकाना चाहिए. दूध जमाने के लिए कम से कम 2 चम्मच जामन का इस्तेमाल करना चाहिए. दही जमाने वाले बर्तन को बंद कर दें.

इसके बाद तौलिए या गर्म कपड़े में लपेट दें. अब ऐसी जगह रखें जहां दूध गर्म हो. रात को दही जामने के लिए रख दें. सुबह एकदम मलाईदार गाढ़ी दही जम जाएगी. दही को सेट होने के लिए 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख दें.

