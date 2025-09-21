घर पर चाय के साथ झटपट बनाएं कुरकुरी मूंग दाल नमकीन, जानें बनाने की आसान रेसिपी

Moong Dal Namkeen Recipe: रोजाना सुबह या शाम की चाय का समय आता है और लोगों को कुछ ना कुछ खाने का मन करता ही है. कुछ लोग बाहर की चीजें खाते हैं, जो आपकी हेल्थ ये लिए किसी भी तरह से ठीक नहीं होती है बाजार से खरीदकर नमकीन में तेल की क्वालिटी बेकार होती है,जो आपकी सेहत पर भी बुरा असर डाल सकती है. अगर आप घर पर चाय के साथ में कुछ बनाकर खाना चाहते हैं, तो आप कुरकुरी मूंग दाल की नमकीन को आसानी से बनाकर खा सकते है. इसको बनाने के लिए आपको अधिक समय भी नहीं लगता है और झटपट तैयार भी हो जाती है. आइए आपको बताते हैं आसानी से बनने वाली इसकी आसान सी रेसपी.



कुरकुरी मूंग दाल नमकीन बनाने की सामग्री

कुरकुरी मूंग दाल नमकीन बनाने के लिए आपको पीली मूंग दाल, तेल, नमक, चाट मसाला, हल्की काली मिर्च पाउडर, हल्दी, जीरा पाउडर या हींग इन चीजों की जरूरत होती है.

कुरकुरी मूंग दाल नमकीन बनाने की विधि

कुरकुरी मूंग दाल नमकीन बनाने के लिए आपको 4-5 घंटे दाल को पानी में भिगो दें. भिगोई हुई दाल को कुछ देर तक भिगोने के बाद इसको निकालना और सुखाना है इससे स्वादिष्ट और खस्ता बनाने में आसानी होगी. भीगी हुई दाल से सारा पानी आपको अच्छे से निकाल लेना है. कढ़ाही में तेल को आपको गरम करना है और फिर इसके बाद दाल को सुनहरी होने तक इसको तलना है अब आप देखेंगे की खूशबू भी बहुत ज्यादा बढ़िया आ रही है. पकने के बाद फिर तली हुई दाल को टिश्यू पेपर पर आपको रख देना है और इसके ऊपर से अब आपको नमक, चाट मसाला, हल्की काली मिर्च या जीरा पाउडर को डालना है थोड़ा नींबू को भी डाल सकते हैं अगर आपका मन हो तो. दाल के कुरकुरेपन को बनाए रखने के लिए ये सभी चीजें जरूरी है. लंबे समय तक कुरकुरी बनाए रखने के लिए इसे एयरटाइट डिब्बे में रख दें.