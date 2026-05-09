घर पर बनाएं बाजार जैसी चकली, जानें कुरकुरी नमकीन बनाने का सही तरीका

आप घर पर आसानी से कुरकुरी और टेस्टी चकली बना सकते हैं. चकली को आप सुबह या फिर शाम की चाय के साथ खा सकते हैं. आइए जानते हैं चकली बनाने का स्टेप बाय स्टेप तरीका.
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चाय के साथ चकली खाना हर किसी को पसंद होता है. इसका कुरकुरा स्वाद हर किसी को पसंद होता है. मार्केट में मिलने वाली चकली को आप घर पर आसानी से बनवा सकते हैं. चावल के आटे, बेसन और मसालों से बनी चकली को घर पर आसानी से बनाया जा सकता है. चलिए जानते हैं चकली को घर पर कैसे बनाएं.
2 कप चावल का आटा
आधा कप बेसन
1 चम्मच जीरा
1 चम्मच तिल
आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर
आधा चम्मच हल्दी
स्वादानुसार नमक
2 चम्मच गर्म तेल
पानी
फ्राई करने के लिए तेल
सबसे पहले एक बड़े बाउल में चावल का आटा और बेसन लें. इसके बाद इसमें जीरा, तिल, लाल मिर्च, हल्दी और नमक मिलाएं.
सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लें. अब इसके बाद आटे में 2 चम्मच गर्म तेल डालें. तेल डालने से चकली कुरकुरी बनती है.
इसके बाद इसमें थोड़ा-थोड़ा पानी डालकर आटा गूंथ लें. आटा नरम होना चाहिए. इस बात का खास ध्यान दें कि आटा ज्यादा सख्त या ज्यादा पतला ना हो.
इसके बाद आपको चकली बनाने वाली मशीन की जरूरत होगी. चकली बनाने वाली मशीन लें इसके बाद इस मशीन में आटा भर दें.
अब एक प्लेट पर बटर पेपर लगा दें. इसके बाद इस पर गोल-गोल घुमाते हुए चकली का आकार बनाएं. फिर कढ़ाई में तेल गर्म कर लें.
इसके बाद चकली को तेल में डालकर अच्छे से फ्राई कर लें. चकली को मीडिया आंच पर गोल्डन होने तक तल लें. चकली को दोनों तरफ अच्छे से पकाएं.
अगर आटा ज्यादा सख्त होगा तो आपकी चकली टूट सकती है. नरम और स्मूद आटे से चकली कुरकुरी बनती है.
ज्यादा तेज गर्म तेल में चकली जल सकती है. बाहर जल जाएगी और अंदर से कच्ची रह जाएगी. ऐसे में धीमी आंच पर चकली को फ्राई करना चाहिए.