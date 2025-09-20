वीकेंड पर गरमा-गरम घर पर बनाएं क्रिस्पी कॉर्न पकोड़े, स्वाद चखकर तारीफ करते नहीं थकेंगे घरवाले
Crispy Corn Pakoda Recipe: वीकेंड आते ही लोगों को घर पर कुछ ना कुछ बनाने का मन करता ही है आज आपको बताते हैं आप घर पर कैसे  गरमा-गरम क्रिस्पी कॉर्न पकोड़े बना सकते हैं.

Written By  Ritika|Last Updated: Sep 20, 2025, 12:49 PM IST
Crispy Corn Pakoda Recipe:  वीकेंड आते ही घर के लोगों की डिमांड भी काफी बढ़ जाती है. बच्चों के साथ-साथ बड़े भी कुछ ना कुछ हटके खाने की डिमांड करते ही है. अगर आप घर पर कुछ यूनिक और हटके खाना चाहते हैं, तो आप वीकेंड पर गरमा-गरम घर पर क्रिस्पी कॉर्न पकोड़े को आसानी से बनाकर खा सकते हैं. इसको बनाकर खाना बेहद ही ज्यादा आसान होता है. इसको आप बच्चों के लिए भी बना सकते हैं. अगर आप भी इसको घर पर बनाकर खाना चाहते हैं, तो आपको बताते हैं इसकी आसान रेसिपी के बारे में. आपको नोट करनी चाहिए.
 

क्रिस्पी कॉर्न पकोड़े बनाने के लिए सामग्री

क्रिस्पी कॉर्न पकोड़े को बनाने के लिए आपको भुट्टे, बेसन, अदरक, हरी प्याज, हरी मिर्च, मसाले, हींग, सौंफ पाउडर,नमक, पानी, चाट मसाला, तेल इन चीजों की जरूरत होती है.

क्रिस्पी कॉर्न पकोड़े बनाने की विधि

क्रिस्पी कॉर्न पकोड़े को बनाने के लिए सबसे पहले आपको भुट्टों को प्रेशर कुकर में पकाना है और फिर पानी निकालकर भुट्टों को ठंडा करके इसके सारे दानों को निकाल लेना है. अब आपको एक बाउल लेना है और इसमें मकई के दाने, बारीक कटी हरी प्याज, कटी हुई अदरक और हरी मिर्च, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, गरम मसाला, हींग, काली मिर्च पाउडर, सौंफ, नमक को इसमें डालकर इसको अच्छे से मिक्स कर लें. इसमें फिर आपको बेसन और पानी को मिलाकर गाढ़ा स्मूद बैटर को तैयार कर लेना है. अब आपको एक कढ़ाई लेनी है और फिर बैटर के छोटे-छोटे पकौड़ों जैसे शेप में बनाकर उसमें डाल देना है और सुनहरा और क्रिस्पी होने तक इसको अच्छे से तलना है. अब आपको इसको एक प्लेट में निकालना है अब आपके क्रिस्पी कॉर्न पकोड़े बनकर तैयार हैं इसको आप हरी चटनी, टोमैटो सॉस के साथ में आसानी से बनाकर खा सकते हैं. इसको बच्चों से लेकर बड़ों तक को खाना खूब पसंद होता है. 

 

Ritika

रितिका जी न्यूज में बतौर कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. इनको फैशन,फूड जैसे विषयों पर लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. इसके अलावा अलग-अलग चीजों के बारे में जानने की काफी रुचि है.

