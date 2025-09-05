बरसात में बच्चों के लिए झटपट तैयार करें दही सैंडविच, नोट करें बनाने की विधि!

Curd Sandwich Recipe: बरसात में लोग कई तरह-तरह की यूनिक चीजों को बनाकर खाना काफी ज्यादा पसंद करते हैं. सुबह की शुरुआत में ही सबसे पहले ये ध्यान आता है कि बच्चों को आज नाश्ते में क्या दिया जाए, जो हल्दी भी हो और बच्चे सारा चट भी कर जाए. दही वाली सैंडविच बच्चों से लेकर बड़ों तक को खाना खूब पसंद होता है. ये हेल्दी फूड के साथ ही बच्चों की टेस्ट में भी काफी अच्छा बदलाव होगा. आज आपको बताते हैं कि घर पर कैसे आप आसानी से दही सैंडविच को बनाकर खा सकते हैं. आइए आपको बताते हैं.



दही सैंडविच बनाने की सामग्री

दही सैंडविच को बनाने के लिए दही, ब्रेड, खीरा, गाजर, शिमला मिर्च, काली मिर्च का पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर, चाट मसाला, धनिया पत्ती, बटर, नमक इन चीजों की जरूरत होती है.

दही सैंडविच बनाने की रेसिपी

दही सैंडविच को बनाने के लिए दही को गाढ़ा अच्छे से कर लेना है और फिर इसमें आपको कद्दूकस गाजर, बारीक कटी शिमला मिर्च, खीरा, काली मिर्च का पाउडर और लाल मिर्च के पाउडर को अच्छे से मिला देना है. इसमें अब आपको चाट मसाला, नमक और हरा धनिया को भी मिला देना है. अब आपको एक ब्रेड लेनी है और इस पेस्ट में इसको मिला देना है. दूसरे ब्रेड स्लाइस से अब आपको ढक लेना है. तवे को गर्म करना है और इसमें बटर को डाल देना है इस पर अब आपको ब्रेड को डाल कर क्रिस्पी बना लेना है. ब्रेड को दोनों साइड से आपको अच्छे से पकाना है. अब आपका दही सैंडविच बनकर तैयार है इसको बीच में कट कर लें और हरी चटनी के साथ में गरमागरम खाने का मजा ले सकते हैं. इसको आप नाश्ते में आसानी से बनाकर खा सकते हैं. बनाना भी काफी ज्यादा आसान होता है.बड़ों से लेकर बच्चों तक को खूब पसंद आएंगे.