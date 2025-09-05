बरसात में बच्चों के लिए झटपट तैयार करें दही सैंडविच, नोट करें बनाने की विधि!
Advertisement
trendingNow12909273
Hindi Newsफूड

बरसात में बच्चों के लिए झटपट तैयार करें दही सैंडविच, नोट करें बनाने की विधि!

Curd Sandwich Recipe:  बरसात का मौसम आते ही बच्चों को कुछ ना कुछ अलग टेस्टी खाने का मन होता ही है आज आपको बताते हैं कैसे आप आसानी से दही सैंडविच को बना सकते हैं.

Written By  Ritika|Last Updated: Sep 05, 2025, 06:21 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

बरसात में बच्चों के लिए झटपट तैयार करें दही सैंडविच, नोट करें बनाने की विधि!

Curd Sandwich Recipe:  बरसात में लोग कई तरह-तरह की यूनिक चीजों को बनाकर खाना काफी ज्यादा पसंद करते हैं. सुबह की शुरुआत में ही सबसे पहले ये ध्यान आता है कि बच्चों को आज नाश्ते में क्या दिया जाए, जो हल्दी भी हो और बच्चे सारा चट भी कर जाए. दही वाली सैंडविच बच्चों से लेकर बड़ों तक को खाना खूब पसंद होता है. ये हेल्दी फूड के साथ ही बच्चों की टेस्ट में भी काफी अच्छा बदलाव होगा. आज आपको बताते हैं कि घर पर कैसे आप आसानी से दही सैंडविच को बनाकर खा सकते हैं. आइए आपको बताते हैं.
 

दही सैंडविच बनाने की सामग्री 

दही सैंडविच को बनाने के लिए दही, ब्रेड, खीरा, गाजर, शिमला मिर्च, काली मिर्च का पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर, चाट मसाला, धनिया पत्ती, बटर, नमक इन चीजों की जरूरत होती है.

Add Zee News as a Preferred Source

 

इसे भी पढ़ें:  टीचर्स डे के लिए हो जाएं तैयार, कुकर में बनाएं इंस्टेंट एगलेस चॉकलेट केक
 

दही सैंडविच बनाने की रेसिपी

दही सैंडविच को बनाने के लिए दही को गाढ़ा अच्छे से कर लेना है और फिर इसमें आपको कद्दूकस गाजर, बारीक कटी शिमला मिर्च, खीरा, काली मिर्च का पाउडर और लाल मिर्च के पाउडर को अच्छे से मिला देना है. इसमें अब आपको चाट मसाला, नमक और हरा धनिया को भी मिला देना है. अब आपको एक ब्रेड लेनी है और इस पेस्ट में इसको मिला देना है.  दूसरे ब्रेड स्लाइस से अब आपको ढक लेना है. तवे को गर्म करना है और इसमें बटर को डाल देना है इस पर अब आपको ब्रेड को डाल कर क्रिस्पी बना लेना है. ब्रेड को दोनों साइड से आपको अच्छे से पकाना है. अब आपका दही सैंडविच बनकर तैयार है इसको बीच में कट कर लें और हरी चटनी के साथ में गरमागरम खाने का मजा ले सकते हैं. इसको आप नाश्ते में आसानी से बनाकर खा सकते हैं. बनाना भी काफी ज्यादा आसान होता है.बड़ों से लेकर बच्चों तक को खूब पसंद आएंगे. 

About the Author
author img
Ritika

रितिका जी न्यूज में बतौर कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. इनको फैशन,फूड जैसे विषयों पर लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. इसके अलावा अलग-अलग चीजों के बारे में जानने की काफी रुचि है.

...और पढ़ें

TAGS

curd sandwichcurd Sandwich Recipe

Trending news

चीन दौरे पर PM मोदी ने ऐसा क्या किया, 120 घंटे बाद EU नेताओं ने मिला दिया फोन
PM Narendra Modi
चीन दौरे पर PM मोदी ने ऐसा क्या किया, 120 घंटे बाद EU नेताओं ने मिला दिया फोन
पुलवामा, बडगाम और...कई रिहायशी इलाकों में दिखा झेलम नदी का तांडव, चारों तरफ भरा पानी
Jammu Kashmir Weather Update
पुलवामा, बडगाम और...कई रिहायशी इलाकों में दिखा झेलम नदी का तांडव, चारों तरफ भरा पानी
'कांग्रेस वाले तो बच्चों की टॉफी पर भी टैक्स लेते थे...', अगर मोदी ने किया होता तो..
PM Modi on GST
'कांग्रेस वाले तो बच्चों की टॉफी पर भी टैक्स लेते थे...', अगर मोदी ने किया होता तो..
छोले-भटूरे से मिठाई तक... क्यों महंगा हो जाएगा स्विगी-जोमैटो से खाना मंगवाना?
GST Council
छोले-भटूरे से मिठाई तक... क्यों महंगा हो जाएगा स्विगी-जोमैटो से खाना मंगवाना?
EVM नहीं पेपर बैलेट से होंगे निकाय चुनाव! आयोग से सिफारिश करेगी इस राज्य की कैबिनेट
karnataka
EVM नहीं पेपर बैलेट से होंगे निकाय चुनाव! आयोग से सिफारिश करेगी इस राज्य की कैबिनेट
'अभी और विनाश होगा..', जम्मू कश्मीर में कुदरत के क्रोध पर छलका महबूबा मुफ्ती का दर्द
jammu kashmir news
'अभी और विनाश होगा..', जम्मू कश्मीर में कुदरत के क्रोध पर छलका महबूबा मुफ्ती का दर्द
पुलिस ने बनाया था फर्जी एनकाउंटर का प्लान... आप MLA ने किया हमले से इनकार
MLA Harmeet Singh Pathanmajra
पुलिस ने बनाया था फर्जी एनकाउंटर का प्लान... आप MLA ने किया हमले से इनकार
सोसाइटी में सिर्फ मुस्लिमों को मिलेगा घर, मुंबई में बिल्डिंग प्रोजेक्ट पर घमासान
Mumbai Halal Lifestyle
सोसाइटी में सिर्फ मुस्लिमों को मिलेगा घर, मुंबई में बिल्डिंग प्रोजेक्ट पर घमासान
'11 साल की बयानबाजी से नहीं मिली आम आदमी को कोई मदद...', मोदी सरकार पर ओवैसी का वार
Asaduddin Owaisi
'11 साल की बयानबाजी से नहीं मिली आम आदमी को कोई मदद...', मोदी सरकार पर ओवैसी का वार
GST सुधार पर खड़गे ने कसा तंज, क्यों कहा- इतिहास में पहली बार लगा किसानों पर टैक्स?
Mallikarjun Kharge
GST सुधार पर खड़गे ने कसा तंज, क्यों कहा- इतिहास में पहली बार लगा किसानों पर टैक्स?
;