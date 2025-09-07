संडे लंच को स्पेशल बनाने के लिए घर पर बनाएं दाल बाफले, बेहद ही आसान है रेसिपी!
Dal Bafla Recipe:  अगर आप संडे लंच को घर पर ही स्पेशल बनाना चाहते हैं, तो आप दाल बाफले को बना सकते हैं. आसान सी रेसिपी को आप फॉलो कर सकते हैं.

Written By  Ritika|Last Updated: Sep 07, 2025, 06:26 AM IST
Dal Bafla Recipe: संडे को फन डे बनाने के लिए लोग घर का खाना खाना काफी ज्यादा पसंद करते हैं. इस दिन सभी लोग घर पर साथ होते है. अगर इस दिन को खास बनाना चाहते हैं, तो घर पर आप लंच में आसानी से दाल बाफला को बना सकते हैं. नाश्ता, लंच और डिनर में आप इसको कभी भी बनाकर खा सकते हैं. मध्यप्रदेश के लोग इसे खाना काफी ज्यादा पसंद करते हैं वहां की फेमस चीज है. आइए आपको बताते हैं दाल बाफला को बनाने की आसान सी रेसिपी. 
 

दाल बाफला बनाने की सामग्री

दाल बाफला बनाने के लिए गेहूं का आटा, सूजी, अजवाइन, मसाले, घी, बेकिंग सोडा, अरहर की दाल, हींग, जीरा, लहसुन, टमाटर, हरी मिर्च इन चीजों की जरूरत होती है.

दाल बाफला बनाने की विधि

दाल बाफला को बनाने के लिए सबसे पहले आपको गेहूं के आटे में सूजी, अजवाइन, नमक, बेकिंग सोडा, घी को मिलाकर इसका आटा गूंथ लेना है और फिर देर तक ढककर रख देना है. आटे से आप लोइयों को बनाकर बाफलों के आकार का बना लें और फिर इसको खौलते पानी में 15-20 मिनट तक डालकर रख दें. अब आपको अंगीठी लेनी है और बाफलों को उस पर रखकर सेंकने है स्वाद काफी ज्याद बढ़ जाएगा. अरहर की दाल को अच्छे से धोकर कुकर में नमक और हल्दी डालकर उसको अच्छे से पका लें. एक पैन में घी गरम करके जीरा, हींग, लहसुन और हरी मिर्च, टमाटर, मसाले को डालकर अच्छे से तड़का मारकर उबाल देना है. अब आपको एक प्लेट लेनी है और उस पर बाफले रखना है ऊपर से घी डाल देना है तड़के वाली दाल को भी ऊपर से डाल देना है. हरी चटनी के साथ भी आप खा सकते हैं. अब आपकी दाल बाफला आसानी से बनकर तैयार है. बच्चों से लेकर बड़ों तक को खाना खूब पसंद आएगा. 

About the Author
author img
Ritika

रितिका जी न्यूज में बतौर कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. इनको फैशन,फूड जैसे विषयों पर लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. इसके अलावा अलग-अलग चीजों के बारे में जानने की काफी रुचि है.

;