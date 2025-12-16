Advertisement
घर पर शाम को शानदार बनाने के लिए एक बार जरूर बनाएं दाल पीठा, स्वाद ऐसा उंगलियां चाटते रह जाएंगे लोग

Dal Pitha Recipe: हर जगह की अलग-अलग डिश को बनाकर खाना अधिकतर लोगों को काफी ज्यादा पसंद होता है. आज आपको बताते हैं घर पर शाम को शानदार बनाने के लिए कैसे आप दाल पीठा को बना सकते हैं.

Dec 16, 2025
Dal Pitha Recipe:  अधिकतर लोगों को खाने का काफी ज्यादा शौक होता है. हर जगह की अलग-अलग डिश होती है, जो खाने में काफी ज्यादा टेस्टी होती है. अगर आप अपनी शाम को घर वालों के साथ में शानदार बनाना चाहते हैं, तो आप  दाल पीठा को बनाकर खा सकते हैं. ये खाने में काफी ज्यादा टेस्टी होता है. अगर आप मोमोज खाने के शौकिन हैं, तो आपके लिए ये वाली खास डिश एकदम बेस्ट रहेगी. इसको घर पर बनाकर खाना भी लोग काफी ज्यादा पसंद करते हैं. अगर आप भी इसको घर पर बनाकर खाना चाहते हैं, तो आज आपको बताते हैं दाल पीठा को आप कैसे आसानी से बना सकते हैं. इसको खाना बच्चों को भी काफी ज्यादा पसंद आएगा. अगर आप भी रेसिपी नहीं जानते हैं, तो आइए आपको बताते हैं कैसे आप इसका सेवन कर सकते हैं.
 

घर पर दाल पीठा कैसे बनाएं?
 

दाल पीठा बनाने की सामग्री 

अगर आप दाल पीठा को घर पर बनाना चाहते हैं, तो आपको कुछ सामग्री चाहिए होती है जैसे चावल का आटा, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला, अमचुर पाउडर, अदरक, हरी मिर्च, नमक, चाट मसाला, राई, तेल, सफेद तिल, साबुत लाल मिर्च, पानी, लहसुन इन चीजों की जरूरत होगी.
 

दाल पीठा बनाने की विधि

अगर आप दाल पीठा को बनाना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले चावल और दाल अलग-अलग करके 5 से 6 घंटे तक भिगोकर रखना है और फिर मिक्सी में दरदरा करके आपको इसको पीस लेना है. अब आपको इसके लिए चावल का आटा गूंथना हैं और फिर नमक को भी इसमें ऊपर से मिला देना है. गर्म पानी से नरम आटे को गूंथ लेना है. अब जो आपने चना दाल के मिक्सर में अदरक, लहसुन और हरी मिर्च के साथ दरदरा पीसकर इसका भी पेस्ट बना लेना है और फिर लाल मिर्च पाउडर और अमचूर पाउडर को भी मिलाकर मिक्स कर लेना है और उसके बाद आटे की लोई तैयार करके चना दाल के पैस्ट को इसके अंदर भरकर डाल देना हैं और चारों तरफ से इसको बंद कर देना है. इसको आपको भाप में पकाना है. जब ये अच्छे से स्टीम हो जाए, तब आपको इसको ठंडा होने के लिए रख देना है. अब आपको एक कड़ाही लेनी है और फिर तेल में राई, जीरा, साबुत लाल मिर्च को डाल देना है अब आपको पीठा को अच्छे से फ्राई कर देना है. अब आपका दाल पीठा बनकर तैयार है इसको आप चटनी के साथ में गरमागरम खा सकते हैं.
 

Ritika

रितिका जी न्यूज में बतौर कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. लाइफस्टाइल,फैशन,फूड जैसे विषयों पर लिखते हैं. इसके अलावा इन्हें एंटरटेनमेंट, बॉलीवुड, एजुकेशन, ट्रैवल विषयों पर भी लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. अ...और पढ़ें

dal pitha recipedal pitha recipe in hindi

