दीपिका पादुकोण की फेवरेड डिश रसम राइस को घर पर ही आसान तरीकों से करें तैयार, खाकर हर कोई मांगेगा रेसिपी!

Rasam Rice Recipe: आजकल लोगों को झटपट खाने का मन काफी ज्यादा होता है. वीकेंड आते ही लोगों को खुशी होने लगती हैं. इन दिनों घर के सभी लोग एक-दूसरे के साथ में घर पर रहकर समय बिताना पसंद करते हैं. अधिकतर लोग अपने घर के एक ही तरह के खाने को खाकर काफी ज्यादा बोर हो जाते हैं और फिर बाहर की चीजों को खाना काफी पसंद करते हैं. आज आपको बताते हैं घर पर आसानी से कैसे दीपिका पादुकोण की फेवरेड डिश रसम राइस को बना सकते हैं, इसको बनाना काफी ज्यादा ईजी होता है.आइए आपको बताते हैं रेसिपी.



रसम राइस बनाने की सामग्री

रसम राइस को बनाने के लिए अरहर दाल, टमाटर, इमली, हरी मिर्च, हल्दी पाउडर, रसम पाउडर, हींग, करी पत्ते, तेल या घी, नमक, धनिया पत्ते, बासमती चावल, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, मेथी दाना पाउडर, जीरा पाउडर, काली मिर्च पाउडर और भी अपने हिसाब से मसाले इन चीजों की जरूरत होती है.

रसम राइस बनाने की विधि

रसम राइस को घर पर बनाने के लिए आपको अरहर दाल को अच्छे से धोकर प्रेशर कुकर में डालकर 2 कप पानी के साथ उबाल देना है और फिर इसमें टमाटर, हरी मिर्च, हल्दी पाउडर और नमक को डालकर मिलाकर फिर से आपको उबाल देना है. इमली का गूदा को अब आप इस दाल में मिला सकते हैं ऐसा करने से टेस्ट मजेदार हो जाएगा. अब आपको एक कढ़ाई लेनी है और फिर इसमें तेल या घी को डालकर गरम कर लेना है और फिर इसमें करी पत्ते डालकर तड़का अच्छे से लगाना है और फिर हींग और रसम पाउडर को भी डाल देना है 1-2 मिनट तक भूनें और फिर तड़का रसम दाल में डालकर अच्छे से मिला देना है. 5-7 मिनट तक आपको इसको पकने के लिए छोड़ देना है अब आपका रसम राइस बनकर तैयार है. अब बासमती चावल को बनाकर इसको गरमागरम खा सकते हैं.