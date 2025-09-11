Deepika Padukone की तरह आप भी अपने बच्चों के लिए घर पर बनाएं टेस्टी सा चॉकलेट केक, नोट करें रेसिपी!
Advertisement
trendingNow12917204
Hindi Newsफूड

Deepika Padukone की तरह आप भी अपने बच्चों के लिए घर पर बनाएं टेस्टी सा चॉकलेट केक, नोट करें रेसिपी!

Chocolate Cake Recipe:  एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण ने अपनी बेटी दुआ के पहले बर्थडे को खास बनाने के लिए अपने हाथ से टेस्टी सा चॉकलेट केक बनाया है आप भी जान लें रेसिपी.

Written By  Ritika|Last Updated: Sep 11, 2025, 07:27 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Deepika Padukone की तरह आप भी अपने बच्चों के लिए घर पर बनाएं टेस्टी सा चॉकलेट केक, नोट करें रेसिपी!

Chocolate Cake Recipe:  किसी का बर्थडे हो या फिर किसी को स्पेशल फील करवाने के लिए सरप्राइज देना हो इन सभी को खास बनाने के लिए हम केक तो जरूर ही लाते हैं. एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण ने अपनी बेटी दुआ का पहले बर्थडे को खास बनाने के लिए अपने हाथ से टेस्टी सा चॉकलेट केक बनाया है, जो दिखने में बेहद ही खूबसूरत नजर आ रहा है. सोशल मीडिया पर ये केक काफी तेजी से वायरल हो रहा है अगर आप अपने बच्चों को खास फील करवाना चाहती हैं, तो आज आपको बताते हैं आप भी दीपिका की तरह कैसे घर पर चॉकलेट केक को आसानी से बना सकती हैं आइए नोट कर लें इसकी सरल रेसिपी.
 

चॉकलेट केक बनाने की सामग्री 

चॉकलेट केक को घर पर बनाने के लिए आपको बिस्किट, बटर पेपर, कोको पाउडर, बटर, दूध, मिल्क चॉकलेट, ईनो, बेकिंग पाउडर, चीनी, मैदा इन चीजों की जरूरत होती है.
 

Add Zee News as a Preferred Source

इसे भी पढ़ें:  बच्चों के टिफिन के लिए बनाएं ये राजमा पराठा, एक ही बार में कर जाएंगे चट!

 

चॉकलेट केक बनाने की विधि

चॉकलेट केक को घर पर बनाने के लिए आपको बिस्किट को निकालकर अच्छे से उसको मिक्सर ग्राइंडर में डालकर अच्छे से पीस लें. अब आपको इसी में थोड़ी सी चीनी, इसमें आधा कप दूध खरीदकर डालकर अच्छे से मिला देना है. आपको इसका पेस्ट बना लेना है अब इसमें कोको पाउडर, बटर, मिल्क चॉकलेट, ईनो, बेकिंग पाउडर, मैदा सभी को मिक्स कर लेना है. अब आपको एक कुकर लेना है और उसमें रेत को डालना है और अब एक कटोरी लेनी है और उल्टा करके रख दें अब फिर से दूसरी कटोरी को लेना है और उल्टी की हुई कटोरी के ऊपर आपको रखकर इसमें बनाएं गए पेस्ट को डाल देना है. इसको आपको अब 15 मिनट तक अच्छे से पकाना है. अब आपका चॉकलेट केक घर पर आसानी से बनकर तैयार है. इस बताई गई आसानी सी रेसिपी से आप भी अपने बच्चों के लिए चॉकलेट केक को आसानी से घर पर बना सकते हैं. 

About the Author
author img
Ritika

रितिका जी न्यूज में बतौर कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. इनको फैशन,फूड जैसे विषयों पर लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. इसके अलावा अलग-अलग चीजों के बारे में जानने की काफी रुचि है.

...और पढ़ें

TAGS

Chocolate CakeDeepika PadukoneChocolate Cake Recipe

Trending news

Air India को लेकर सोशल मीडिया पर निकल रहा गुस्सा, 200 पैसेंजर्स को एयरपोर्ट पर उतारा
Air India News
Air India को लेकर सोशल मीडिया पर निकल रहा गुस्सा, 200 पैसेंजर्स को एयरपोर्ट पर उतारा
धर्म और देशभक्ति के बीच हमारे यहां कोई भेद नहीं...विश्व हमको गुरु कहेगा: मोहन भागवत
Mohan Bhagwat
धर्म और देशभक्ति के बीच हमारे यहां कोई भेद नहीं...विश्व हमको गुरु कहेगा: मोहन भागवत
बिहार CM के सवाल पर क्यों चुप हो गए थे राहुल? तेजस्वी यादव ने दिया जवाब
Tejashwi Yadav
बिहार CM के सवाल पर क्यों चुप हो गए थे राहुल? तेजस्वी यादव ने दिया जवाब
दशरथ मांझी के परिवार को... राहुल गांधी ने उन्हें चाभी देकर झूठ फैलाया: जीतनराम मांझी
Jitan Ram Manjhi
दशरथ मांझी के परिवार को... राहुल गांधी ने उन्हें चाभी देकर झूठ फैलाया: जीतनराम मांझी
बादल हैं लेकिन बारिश नहीं, क्या चुपके से बाय कर गया मॉनसून या फिर ढहाएगा कहर?
weather update
बादल हैं लेकिन बारिश नहीं, क्या चुपके से बाय कर गया मॉनसून या फिर ढहाएगा कहर?
कहां से छलनी हुआ INDIA गठबंधन? उप राष्ट्रपति चुनाव ने खोली अंदरूनी फूट
Ramdas Athawale
कहां से छलनी हुआ INDIA गठबंधन? उप राष्ट्रपति चुनाव ने खोली अंदरूनी फूट
मुझे बख्श दो...चिल्लाता रहा युवक पीटता रहा नशेड़ी, यहां हुई दिल- दहलाने वाली वारदात
tamilnadu news
मुझे बख्श दो...चिल्लाता रहा युवक पीटता रहा नशेड़ी, यहां हुई दिल- दहलाने वाली वारदात
बाघ नहीं पकड़ पाया वन विभाग तो भड़क गए ग्रामीण, 10 कर्मचारी पिंजरे में कर दिए बंद
Tiger News in Hindi
बाघ नहीं पकड़ पाया वन विभाग तो भड़क गए ग्रामीण, 10 कर्मचारी पिंजरे में कर दिए बंद
श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल...क्यों बनते हैं ऐसे हालात? महबूबा मुफ्ती ने बताई वजह
Mehbooba Mufti
श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल...क्यों बनते हैं ऐसे हालात? महबूबा मुफ्ती ने बताई वजह
संविधान पर फख्र! जलते नेपाल का हवाला देकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा- पड़ोसियों को देखो...
Supreme Court
संविधान पर फख्र! जलते नेपाल का हवाला देकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा- पड़ोसियों को देखो...
;