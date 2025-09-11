Deepika Padukone की तरह आप भी अपने बच्चों के लिए घर पर बनाएं टेस्टी सा चॉकलेट केक, नोट करें रेसिपी!

Chocolate Cake Recipe: किसी का बर्थडे हो या फिर किसी को स्पेशल फील करवाने के लिए सरप्राइज देना हो इन सभी को खास बनाने के लिए हम केक तो जरूर ही लाते हैं. एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण ने अपनी बेटी दुआ का पहले बर्थडे को खास बनाने के लिए अपने हाथ से टेस्टी सा चॉकलेट केक बनाया है, जो दिखने में बेहद ही खूबसूरत नजर आ रहा है. सोशल मीडिया पर ये केक काफी तेजी से वायरल हो रहा है अगर आप अपने बच्चों को खास फील करवाना चाहती हैं, तो आज आपको बताते हैं आप भी दीपिका की तरह कैसे घर पर चॉकलेट केक को आसानी से बना सकती हैं आइए नोट कर लें इसकी सरल रेसिपी.



चॉकलेट केक बनाने की सामग्री

चॉकलेट केक को घर पर बनाने के लिए आपको बिस्किट, बटर पेपर, कोको पाउडर, बटर, दूध, मिल्क चॉकलेट, ईनो, बेकिंग पाउडर, चीनी, मैदा इन चीजों की जरूरत होती है.



चॉकलेट केक बनाने की विधि

चॉकलेट केक को घर पर बनाने के लिए आपको बिस्किट को निकालकर अच्छे से उसको मिक्सर ग्राइंडर में डालकर अच्छे से पीस लें. अब आपको इसी में थोड़ी सी चीनी, इसमें आधा कप दूध खरीदकर डालकर अच्छे से मिला देना है. आपको इसका पेस्ट बना लेना है अब इसमें कोको पाउडर, बटर, मिल्क चॉकलेट, ईनो, बेकिंग पाउडर, मैदा सभी को मिक्स कर लेना है. अब आपको एक कुकर लेना है और उसमें रेत को डालना है और अब एक कटोरी लेनी है और उल्टा करके रख दें अब फिर से दूसरी कटोरी को लेना है और उल्टी की हुई कटोरी के ऊपर आपको रखकर इसमें बनाएं गए पेस्ट को डाल देना है. इसको आपको अब 15 मिनट तक अच्छे से पकाना है. अब आपका चॉकलेट केक घर पर आसानी से बनकर तैयार है. इस बताई गई आसानी सी रेसिपी से आप भी अपने बच्चों के लिए चॉकलेट केक को आसानी से घर पर बना सकते हैं.