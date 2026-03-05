घर में ऐसे बनाएं ढाबा स्टाइल दमदार पंजाबी लस्सी, जानें रेसिपी

ढाबे पर मिलने वाली गाढ़ी लस्सी हर किसी को पसंद होती है. घर पर ढाबे स्टाइल में लस्सी बना सकते हैं. ढाबे की लस्सी को आसानी से बना सकते हैं. आइए जानते हैं पंजाबी स्टाइल लस्सी की रेसिपी.
मार्च का महीना शुरू होते ही गर्मी भी अपना रूप दिखाना शुरू कर देती है. मार्च के महीने में ही गर्मी महसूस होने लगती है. ऐसे में लोगों को ठंडी चीजें पसंद आती है. इस मौसम में लोग ठंडी चीजों का सेवन करते हैं. अधिकतर लोगों से ढाबे स्टाइल की लस्सी घर पर नहीं बन जाती है. आइए जानते हैं घर पर ढाबा स्टाइल में लस्सी कैसे बनाएं.
सामग्री
2 कप ठंडी और ताजा दही
3 से 4 चम्मच चीनी
एक चौथाई चम्मच इलायची का पाउडर
बर्फ के टुकड़े
मलाई
बारीक कटे हुए मेवे
गुलाब जल की कुछ बूंदें
बनाने की विधि
ढाबे वाले स्वाद के लिए दही को सॉफ्ट बनाने के लिए मिक्सी नहीं बल्कि मथनी का इस्तेमाल करें. मिक्सी में दही चलाने से दही पतली हो जाती है. मथनी का उपयोग करने से दही फ्लफी और मलाईदार रहती है.
एक बड़े बर्तन में दही और चीनी को डाल लें. दही को मथनी से तब तक फेटें जब तक चीनी पूरी तरह से दही में घुल नहीं जाती है. जैसे ही चीनी घुल जाएगी तो दही के ऊपर झाग बन जाएगा.
अब इसमें इलायची पाउडर और थोड़ा सा ठंडा पानी या दूध डालें. ध्यान रखें पंजाबी स्टाइल की लस्सी पतली नहीं होती है ऐसे में पानी कम डालें. इसमें बर्फ के टुकड़ें डालें.लीजिए आपकी लस्सी बनकर तैयार है. इसे कांच के गिलास में डालकर सर्व करें.