वीकेंड स्पेशल बनाने के लिए घर पर ब्रेकफास्ट में बनाएं 'एग पैनकेक रोल', सेहत और स्वाद दोनों रहेंगे फिट

Egg Pancake Roll Recipe: इस भागदौड़ भरी जिदंगी में लोग वीकेंड का इंतजार काफी ज्यादा करके हैं. छुट्टी का दिन आते ही सभी के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल देखने को मिल जाती है. अगर आपका भी वीकेंड पर कुछ मजेदार खाने का मन है और अपने मूड को भी खास बनाना चाहते हैं, तो आप अपने और परिवार के लिए कुछ खास चीजें जैसे 'एग पैनकेक रोल' को फटाफट से बना सकते हैं. नया और हेल्दी ब्रेकफास्ट ट्राई करना चाहते हैं, तो ये एकदम बेस्ट रहेगा. इसमें स्वाद और पोषण आपको भरपूर मात्रा में मिलेगा. ये डिश ऐसी है, जिसको बच्चें बाहर खाना खूब पसंद करते हैं लेकिन ये बाहर खाना काफी ज्यादा अनहेल्दी होता है.



अगर आप वीकेंड को खास बनाना चाहते हैं और घर पर 'एग पैनकेक रोल' को बनाना चाहते हैं लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर इसको कैसे बनाएं? तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है. आपको बताते हैं कैसे आप इसको फटाफट से बना सकते हैं. इसको रेसिपी को आप नोट कर सकते हैं.



ब्रेकफास्ट में 'एग पैनकेक रोल' को कैसे बनाएं?



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'एग पैनकेक रोल' को बनाने के लिए सामग्री

अगर आप घर पर ब्रेकफास्ट में 'एग पैनकेक रोल' को सभी के लिए बनाना चाहते हैं, तो आपको कुछ सामग्री की जरूरत होती है जैसे- मैदा, अंडे, प्याज कटा हुआ, हरी मिर्च बारीक कटी हुई, साबूदाने का आटा, तेल, नमक, पानी, चीज़ ये सभी चीजें आपके पास होनी चाहिए.



'एग पैनकेक रोल' को बनाने की विधि

अगर आप 'एग पैनकेक रोल' को घर पर फटाफट से बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले आपको एक बाउल लेना है और उसमें मैदा, साबूदाने का आटा, मिर्च और नमक को अच्छे से मिला देना है, धीरे-धीरे पानी डालकर एक बैटर तैयार कर लेना है. कटा हुआ हरा प्याज भी आपको डाल देना है और फिर पैन लेना है और उसमें तेल डालकर गरम करना है और घोल को भी इसमें डालकर रोल कर लेना है और दोनों तरफ से सुनहरा होने तक इसको सेकना है. अंडों को पैनकेक के ऊपर से आपको डाल देना है. चीज के स्लाइस को भी ऊपर से डालकर फैला देना है. अब आपका गरमागरम 'एग पैनकेक रोल' बनकर तैयार है. इसको खाना बेहद ही ज्यादा पसंद आएगा. ये कभी भी आप झटपट से बनाकर तैयार कर सकते हैं. बच्चों से लेकर बड़ों तक को भी इसको खाना काफी ज्यादा पसंद होगा.



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