इस होली घर पर बनेंगे स्पंजी मालपुआ, हलवाई से चुराया है कुकिंग का ये सीक्रेट

Fluffy Malpua Making Tips: होली पर फूले-फूले मालपुआ बनाना आसान नहीं है. ऐसे में हम आपको कुछ सीक्रेट बताएंगे जिससे स्पंजी और सॉफ्ट मालपुआ बन सकता है. 

 

Written By  Shilpa|Last Updated: Feb 26, 2026, 07:03 PM IST
होली का त्योहार बहुत पास है. होली के त्योहार पर अधिकतर घरों में मालपुआ बनता है. लेकिन फूला-फूला मालपुआ आसानी से नहीं बनता है. फूला-फूला मालपुआ बनाने के लिए कोई खास रेसिपी नहीं बल्कि सही तकनीक का इस्तेमाल करना होता है. लोगों के मालपुआ सख्त, चपटे और अंदर से कच्चे रह जाते हैं. इस आसान सीक्रेट से आप घर पर फूले, स्पंजी मालपुआ बना सकते हैं.

बैटर की कंसिस्टेंसी 
मालपुआ का घोल ना ज्यादा पतला और ना ज्यादा गाढ़ा होना चाहिए. सही कंसिस्टेंसी पकोड़े जैसा घोल होना चाहिए. आप बैटर को बनाने के लिए मैदा, सूजी और दूध मिलाकर बना सकते हैं. बैटर में गुठलियां ना रहे, बैटर जितना स्मूद होगा, मालपुआ उतना ही मुलायम बनेगा. मैदा,सूजी और दूध मिलाकर बैटर बना लें. इसके बाद इसे आधे घंटे के लिए छोड़ दें. ताकि सूजी अच्छे से फूल जाए. 

बैटर को 20–30 मिनट ढककर रखें
मालपुआ के बैटर को 20 से 30 मिनट के लिए ढककर रख दें. इससे सूजी अच्छी तरह फूल जाए. घोल में हल्का फर्मेंटेशन आता है जो कि मालपुए को फुलाने में मदद करता है. जल्दबाजी में मालपुआ सख्त और चपटा हुआ बन सकता है. 

बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल 
फूले-फूले मालपुआ बनाने के लिए आप एक चुटकी बेकिंग सोडा मिला सकते हैं. कुछ लोग मालपुआ में सौंफ और इलायची भी मिलाते हैं जिससे स्वाद बढ़ जाता है, ज्यादा मात्रा में डालने से स्वाद खराब हो सकता है. 

तेल का तापमान 
मालपुआ को फ्राई करते समय तेल मीडियम आंच पर गर्म होना चाहिए. बहुत तेज आंच पर मालपुआ बाहर से पक जाता है लेकिन अंदर से कच्चा रह सकता है. मीडियम आंच पर पकाने से ये धीरे-धीरे फूलता है. 

Shilpa

शिल्पा सिंह ने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इनकी खास दिलचस्पी  एंटरनेटमेंट और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयो पर है.

