व्रत में बनाएं शकरकंद की फूली-फूली पूरी, जानें आसान रेसिपी

अधिकतर लोग व्रत में साबूदाने से कई तरह की डिश बनाकर खाते हैं. लेकिन एक समय पर साबूदाने से बनी डिश खाकर बोर हो जाते हैं. ऐसे में आप व्रत में शकरकंद की फूली-फूली पूरियां बना सकते हैं. आप शकरकंद को स्टीम में पकाकर पूरी बना सकते हैं. सिंघाड़े के आटे, गुड़ की मिठास और केसर की खुशबू से बनी ये पूरिया बेहद स्वादिष्ट लगेगी. आइए जानते हैं व्रत के लिए टेस्टी-टेस्टी पूरी बनाने का तरीका.

सबसे पहले करें तैयारी

एक मीडियम साइज का अच्छा शकरकंद लें. इसके बाद से पानी से अच्छे से धो लें. ताकि शकरकंद की मिट्टी सारी निकल जाए. इसके बाद शकरकंद का छिलका हटा लें. शकरकंद को छोटे-छोटे स्लाइस में काट लें. छोटे-छोटे टुकड़ें आसानी से पक जाते हैं.

स्टीम ही क्यों करें

शकरकंद को स्टीम इसलिए करना चाहिए क्योंकि उबालने से शकरकंद पानी सोख लेते हैं, जिससे आटा गीला हो सकता है. स्टीम करने के लिए आप स्टीमर या कढ़ाई में स्टैंड रखकर ऊपर छलनी का यूज कर सकते हैं. इससे शकरकंद एकदम सॉफ्ट रहती है.

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गुड़ मिलाएं

जब शकरकंद अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं, तो इसे एक बड़े बर्तन में निकाल लें. इसके बाद शकरकंद को अच्छे से मैश कर लें. ताकि किसी तरह की गांठ न रहे. अब इसमें कद्दूकस करके गुड़ डाल दें. इसके बाद इसमें इलायची पाउडर डालकर इसे अच्छे से मैश कर लें.

अब आटा गूंथ लें

अब इस मिश्रण में सिंघाड़े का आटा धीरे-धीरे मिलाएं. स्वाद बढ़ाने के लिए आप इसमें केसर वाला दूध डाल सकते हैं. पानी बिल्कुल भी ना डालें. शकरकंद की नमी से आटा आसानी से गूंथ जाएगा. लीजिए आपका आटा तैयार है.

लोइयां बना लें

अब तैयार आटे की छोटी-छोटी लोइयां बना लें. इसके बाद हल्के हाथों से पूरी को बेल लें. इसके बाद पूरी में थोड़े से खसखस के दाने छिड़क दें. इसके बाद हल्का सा दबा दें. खसखस डालने से पूरियों में क्रंच आता है.

पूरी फ्राई करने का तरीका

एक कढ़ाई में मूंगफली का तेल या देसी घी लें. इसके तेल या घी को गर्म कर लें. इस बाद इसमें पूरी डाल दें. ताकि ये पूरी अच्छे से फूल जाएं. दोनों तरफ से सुनहरा हो जाए. इसके बाद इस पूरी को ठंडी-ठंडी दही के साथ खाएं.

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