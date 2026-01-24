छुट्टी के दिन नाश्ते में बनाएं क्रिस्पी फ्रेंच फ्राई, जानें रेसिपी

How to make French fries at home: ठंड के मौसम में नमकीन और चटपटा खाने का मन करता है. छुट्टी के दिन आप घर पर चपटा नाश्ता बना सकते हैं. नाश्ते में आप फ्रेंच फ्राई बना सकते हैं. फ्रेंच ना केवल स्वादिष्ट बल्कि इसे बनाना भी बेहद आसान है. आइए जानते हैं टेस्टी फ्रेंच फ्राई कैसे बनाएं.

सामग्री

फ्रेंच फ्राई बनाने के लिए 2 बड़े साइज के आलू, नमक, पानी, तेल, चाट मसाला और टोमेटो सॉस लें.

कैसे बनाएं फ्रेंच फ्राई

सबसे पहले आलू छीलकर इसे लंबे साइज में काट लें. इसके बाद एक कढ़ाई में नमक और पानी डालकर आलू को 5 मिनट तक भिगो दें. इसके बाद आलू को पानी में डालकर उबाल लें, लेकिन आलू को उबलाना नहीं है.

आलू को गैस से उतारकर थाली में फैला दें, जब आलू सूख जाएं तो कढ़ाई में तेल गरम कर लें, इसके बाद आलू को फ्राई करें. फ्रेंच फ्राई को ब्राउन कलर तक फ्राई करें. इसके बाद आलू को प्लेट में निकाल लें. इसके बाद इसमें चाट मसाला डाल दें. टोमेटो सॉस के साथ इसे सर्व करें.

आपके बच्चों और घर के बड़े लोगों को क्रिस्पी फ्रेंच फ्राई जरूर पसंद आएगा. इसे आप चाय के साथ भी सर्व कर सकते हैं. चाय-कॉफी के साथ क्रिस्पी फ्रेंच फ्राई टेस्टी लगते हैं.

