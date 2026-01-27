Advertisement
राजस्थानी स्टाइल में बनाएं हरी मिर्च का पकौड़ा, जानें 5 मिनट वाली रेसिपी!

Mirchi Pakoda Recipe: ठंड के मौसम में आप चाय के साथ मिर्च का पकौड़ा खा सकते हैं. आइए जानते हैं राजस्थानी स्टाइल में हरी मिर्च का पकौड़ा कैसे बनाएं. 

 

Written By  Shilpa|Last Updated: Jan 27, 2026, 04:58 PM IST
हरी मिर्च का अचार से लेकर पकौड़ा बेहद टेस्टी लगता है. ठंड के मौसम में गरम-गरम मिर्च का खट्टा-नमकीन अचार हर किसी को पसंद आता है. हरी मिर्च का भरवा पकौड़े बेहद टेस्टी लगते हैं. आलू स्टफिंग वाले पकौड़े आपके बच्चे को पसंद आएगा. आइए जानते हैं राजस्थानी स्टाइल में हरी मिर्च का पकौड़ा कैसे बनाएं. 

हरी मिर्च का भरवा पकौड़े की सामग्री 
6 अचार वाली मोटी हरी मिर्च 
1 कप बेसन 
आधा चम्मच गरम मसाला 
आधा चम्मच चाट मसाला 
एक चौथाई टी स्पून बेकिंग सोडा 
आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर 
नमक स्वादानुसार 
तेल 
एक बड़ा उबला हुआ आलू 
बारीक कटा हुआ प्याज 
1 बारीक कटी हुई मिर्च 

हरी मिर्च पकौड़े विधि 
एक बाउल सभी चीजों को डालकर आलू को मैश कर लें. पकौड़े का भरावन तैयार है. 
हरी मिर्च एक तरफ से फाड़ लें, ज्यादा मोटे और ज्यादा है तो निकाल दें. 
एक बाउल में बेसन, गरम मसाला, चाट मसाला, नमक, लाल मिर्च पाउडर, बेकिंग सोडा और आधा चम्मच तेल डालें.
अब बेसन का घोल बना लें. इसके बाद हरी मिर्च में भरावन भर लें. 
पैन में तेल गर्म कर लें, इसके बाद इसमें मिर्च को बेसन में डुबोएं और कहाड़ी में डालें. जब मिर्च गोल्डन हो जाए तो निकाल लें. अब मिर्च में चाट मसाला डालकर इसे चटनी के साथ सर्व करें.  

घर पर बनाएं हरी मिर्च और लहसुन का तीखा महाराष्ट्रीयन ठेचा 

 

Shilpa

शिल्पा सिंह ने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इनकी खास दिलचस्पी  एंटरनेटमेंट और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयो पर है.

