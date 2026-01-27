राजस्थानी स्टाइल में बनाएं हरी मिर्च का पकौड़ा, जानें 5 मिनट वाली रेसिपी!

हरी मिर्च का अचार से लेकर पकौड़ा बेहद टेस्टी लगता है. ठंड के मौसम में गरम-गरम मिर्च का खट्टा-नमकीन अचार हर किसी को पसंद आता है. हरी मिर्च का भरवा पकौड़े बेहद टेस्टी लगते हैं. आलू स्टफिंग वाले पकौड़े आपके बच्चे को पसंद आएगा. आइए जानते हैं राजस्थानी स्टाइल में हरी मिर्च का पकौड़ा कैसे बनाएं.

हरी मिर्च का भरवा पकौड़े की सामग्री

6 अचार वाली मोटी हरी मिर्च

1 कप बेसन

आधा चम्मच गरम मसाला

आधा चम्मच चाट मसाला

एक चौथाई टी स्पून बेकिंग सोडा

आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर

नमक स्वादानुसार

तेल

एक बड़ा उबला हुआ आलू

बारीक कटा हुआ प्याज

1 बारीक कटी हुई मिर्च

हरी मिर्च पकौड़े विधि

एक बाउल सभी चीजों को डालकर आलू को मैश कर लें. पकौड़े का भरावन तैयार है.

हरी मिर्च एक तरफ से फाड़ लें, ज्यादा मोटे और ज्यादा है तो निकाल दें.

एक बाउल में बेसन, गरम मसाला, चाट मसाला, नमक, लाल मिर्च पाउडर, बेकिंग सोडा और आधा चम्मच तेल डालें.

अब बेसन का घोल बना लें. इसके बाद हरी मिर्च में भरावन भर लें.

पैन में तेल गर्म कर लें, इसके बाद इसमें मिर्च को बेसन में डुबोएं और कहाड़ी में डालें. जब मिर्च गोल्डन हो जाए तो निकाल लें. अब मिर्च में चाट मसाला डालकर इसे चटनी के साथ सर्व करें.

Add Zee News as a Preferred Source

घर पर बनाएं हरी मिर्च और लहसुन का तीखा महाराष्ट्रीयन ठेचा