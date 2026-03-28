वीकेंड लंच को स्पेशल बनाने के लिए झटपट से बनाएं गुजरात की मशहूर 'काठियावाड़ी खिचड़ी', जानें स्टेप-बाय-स्टेप रेसिपी

Kathiyawadi Khichdi Recipe: वीकेंड पर घर के सभी लोग एकसाथ समय बीताते हैं और इसका इंतजार सभी को होता है. इस भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग आराम को पाना चाहता है, तो बाहर का खाने की जगह पर घर का खाना खाना काफी ज्यादा पसंद करते हैं. अगर आप वीकेंड को घर पर स्पेशल बनाना चाहते हैं, तो आप गुजरात की मशहूर 'काठियावाड़ी खिचड़ी' को झटपट से बनाकर तैयार कर सकते हैं. स्वादिष्ट भी होता है और पौष्टिक भी. खाने में बच्चों से लेकर बड़ों तक को ये खाना काफी ज्यादा पसंद आएगा. आपकी हेल्थ भी फिट रहेगी. पेट के लिए भी बेहद ज्यादा फायदेमंद साबित होता है. यह न केवल स्वाद में लाजवाब बल्कि आपकी भूख को शांत करने के लिए भी मददगार साबित होती है.



अगर आप वीकेंड लंच को खास बनाना चाहते हैं, तो आप गुजरात की मशहूर 'काठियावाड़ी खिचड़ी' को झटपट से बनाकर खा सकते हैं. ये बनने में भी काफी ज्यादा आसान होता है और खाने में भी टेस्टी होता है. बच्चों से लेकर बड़े इसका खाना खूब पसंद करेंगे. अगर आपको रेसिपी नहीं पता है, तो आइए आपको बनाने का तरीका बताते हैं.



गुजरात की मशहूर 'काठियावाड़ी खिचड़ी' घर पर कैसे बनाएं?



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गुजरात की मशहूर 'काठियावाड़ी खिचड़ी को बनाने के लिए सामग्री

गुजरात की मशहूर 'काठियावाड़ी खिचड़ी को बनाने के लिए कुछ सामग्री जैसे- चावल, मूंग दाल, तुअर दाल, पानी, आलू, हरी मटर, फूलगोभी, टमाटर, गाजर, घी/तेल, लहसुन का पेस्ट, अदरक-हरी मिर्च का पेस्ट, सूखे मसाले, पिसे मसाले, नमक, हरा धनिया ये आपके पास होना चाहिए.



गुजरात की मशहूर 'काठियावाड़ी खिचड़ी को बनाने की विधि

गुजरात की मशहूर 'काठियावाड़ी खिचड़ी को बनाने के लिए आपको सबसे पहले चावल और दाल को अच्छे से साफ करके धोना है और फिर 20-30 मिनट के लिए पानी में भिगो देना है. अब एक प्रेशर कुकर में भीगे हुए दाल-चावल, कटी हुई सब्जियां, नमक, हल्दी पानी को डालकर सीटी आने देनी है. पकने के बाद आपको इसको अच्छे से मैश कर लेना है. अब आपको एक कढ़ाई लेनी है और फिर घी को डाल देना है. इसमें राई, जीरा, हींग, सूखी लाल मिर्च और साबुत गरम मसाले और अदरक-मिर्च का पेस्ट लहसुन का पेस्ट सभी चीजों को डालकर अच्छे से मैश करना है. कटे हुए टमाटर, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और गरम मसाला को डालकर अच्छे से पकाना है. अब कुकर वाली खिचड़ी को भी डालना है, धीमी आंच पर अब आपको पकाना है. ऊपर से कटा हरा धनिया को डाल देना है अब आपकी खिचड़ी बनकर तैयार है.

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