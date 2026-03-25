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कन्या पूजन के लिए इस बार हलवाई स्टाइल में बनाएं काले चने, कोई नहीं बताएगा ये सीक्रेट तरीका, फटाफट करें नोट

Kala Chana Recipe For Kanya Pujan: नवरात्रि में कन्या पूजन के दिन अगर आप घर पर ही हलवाई स्टाइल काले चने को बनाना चाहते हैं, तो आपको बताते हैं कैसे आप इसको घर पर फटाफट से बना सकते हैं.

Written By  Ritika|Last Updated: Mar 25, 2026, 09:25 AM IST
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कन्या पूजन के लिए इस बार हलवाई स्टाइल में बनाएं काले चने, कोई नहीं बताएगा ये सीक्रेट तरीका, फटाफट करें नोट

Kala Chana Recipe For Kanya Pujan:  नवरात्रि में कन्या पूजन के दिन छोटी-छोटी कन्याओं को घर पर बुलाते है क्योकि वो मां दुर्गा का स्वरूप मानी जाती है. उनको पूड़ी, खीर, काले चने, सूजी का हलवे का प्रसाद बनाकर खिलाया जाता है. बच्चों को सबसे ज्यादा काले चने काफी ज्यादा पसंद करते हैं. अपने-अपने स्टाइल से लोग इसको बनाना पसंद करते हैं. जब हम हलवाई स्टाइल इसको खाते हैं, तो सोचते हैं कि इसको घर पर कैसे बनाएं. अगर आप भी हर बार एक ही स्टाइल में खा-खाकर बोर हो गए हैं, तो आपको बताते हैं कि कन्या पूजन के लिए आप इस बार हलवाई स्टाइल में काले चने को टेस्टी सा कैसे बना सकते हैं. 
 

काले चने खाने में टेस्टी होने चाहिए वरना मजा काफी ज्यादा फीका-फीका सा लगने लगता है. प्रसाद में सबसे ज्यादा खास इसको ही माना जाता है. अगर आप कन्या पूजन में कुछ अलग स्टाइल से बनाना चाहते हैं, तो ये खबर आपके लिए बेस्ट होने वाली है आइए आपको फटाफट से बनने वाली रेसिपी के बारे में बताते हैं.
 

कन्या पूजन के लिए हलवाई स्टाइल काले चने रेसिपी
 

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हलवाई स्टाइल काले चने के लिए सामग्री 

कन्या पूजन के लिए हलवाई स्टाइल काले चने को बनाने के लिए आपको कुछ सामग्री की जरूरत होगी जैसे- चना, घी, हरी मिर्च, जीरा, हल्दी, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला, हरा धनिया, नमक इन सभी चीजों को आप अपने स्वाद और जरूरत के हिसाब से ले सकते हैं.
 

हलवाई स्टाइल काले चने बनाने की विधि

अगर आप घर पर ही टेस्टी से हलवाई स्टाइल काले को कन्या पूजन में बनाना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले काले चने को रातभर के लिए भिगोकर रख दें. सुबह आप कुकर में चने को डालकर सीटी आने तक अच्छे से पका लें. अब आपको एक कढ़ाई लेनी है और उसमें तेल को डालकर अच्छे से गरम कर लेना है. टमाटर, जीरा भी डालना है, इसके बाद आपको कटी हरी मिर्च और अदरक को भी डालकर भून लेना है, धनिया पाउडर और हल्दी पाउडर को डालकर थोड़ा का पानी मिक्स करके पेस्ट तैयार कर लेना है. उबले हुए काले चने को भी आपको मसाले के साथ में मिला देना है. और फिर ढककर रख देना है. अब आपके हलवाई स्टाइल काले चने बनकर तैयार है. इसको आप कम समय में भी फटाफट से बना सकते हैं. इसको बनने में ज्यादा समय में भी नहीं लगेगा और फटाफट से बनकर तैयार भी हो जाएंगे. कन्याओं को भी ये खूब पसंद आएंगे. 
 

ये भी पढ़ें:  खाने में तीखापन बढ़ाने के लिए घर पर झटपट से तैयार करें 'महाराष्ट्रीयन फेमस ठेचा'

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Ritika

रितिका जी न्यूज में बतौर कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. लाइफस्टाइल,फैशन,फूड जैसे विषयों पर लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. अलग-अलग चीजों के बारे में जानने की काफी रुचि है.

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