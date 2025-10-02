बहुत हेल्दी है ये ड्राई फ्रूट्स स्मूदी! इस आसान रेसिपी से मिनटों में बनाएं ये पोषक मील

Dry Fruit Smoothie Recipe: आज के समय में लोग हेल्दी रहना चाहते हैं और हेल्दी ईटिंग पर फोकस करते हैं. अपनी डेली मील में स्वाद के सेहत को भी शामिल कर रहे हैं. ऐसे में ड्राई फ्रूट्स स्मूदी लोगों की पसंद बन रहा है. यह न केवल टेस्टी होती है, बल्कि शरीर को भी भरपूर एनर्जी और पोषण देने का काम करती है. खासकर सुबह के नाश्ते या वर्कआउट क बाद इसे खाना बेहद फायदेमंद हाँ है. ऐसे में आपको बता दें, इस बनाने बेहद आसान है. इसे आम समय में भी बना सकते हैं. इस खबर में हम आपको इसे बनाने का आसान रेसिपी बताएंगे.

ड्राई फ्रूट्स स्मूदी बनाने के लिए सामग्री

ड्राई फ्रूट्स स्मूदी बनाने के लिए आपको इन चीजों की जरूरी होगी, जिसमें 5-6 बादाम, 3-4 काजू, 2 सूखे हुए अंजीर, अगर चाहें तो 1 छोटा चम्मच चिया सीड्स, 1 केला, 1 कप उबला हुआ ठंडा दूध और आप चाहें तो 1 छोटा चम्मच शहद भी इसमें शामिल कर सकते हैं. अब स्मूदी बनाने के 1 से 2 घंटे पहले ड्राई फ्रूट्स को पानी में भिगो दें, जिससे ये मुलायम हो जाएं और आसानी से ब्लेंड हो सकें.

ब्लेंड करें

अब एक मिक्सर या ब्लेंडर में ड्राई फ्रूट्स, केला, दूध, चिया सीड्स, शहद को डालें और तब तक ब्लेंड करें, जब कि स्मूदी एकदम स्मूद और क्रीमी न हो जाएं. इसके बाद तैयार स्मूदी को एक ग्लास में डालें और ऊपर से थोड़े कटे हुए बादाम और काजू डाल दें, ताकि इसका टेस्ट और लुक बेहतर हो सके.

ड्राई फ्रूट्स स्मूदी के फायदे

ड्राई फ्रूट्स स्मूदी सेहत के लिए फायदेमंद होती है. फाइबर, प्रोटीन, हेल्दी फैट्स, आयरन, कैल्शियम और विटामिन्स से भरपूर होते हैं. ये शरीर को लंबे समय तक एनर्जी देने का काम करता है. ये स्मूदी बच्चों से लेकर बड़ों तक के लिए फायदेमंद है.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.