ठंड में घर पर झटपट बनाएं ये टेस्टी और हेल्दी गुजराती बथुआ मुठिया, चाय के साथ खाने के लिए फटाफट जान लें रेसिपी

Gujarati Bathua Muthiya Recipe: ठंड के मौसम में घरों में कई तरह-तरह की डिश बनाई जाती है. हर जगह की अलग-अलग डिश होती है, जो आपके खाने के स्वाद को काफी ज्यादा भी बढ़ा देती है. गुजरात में बथुआ मुठिया को बनाकर खाते हैं, जो खाने में काफी ज्यादा टेस्टी होता है. अधिकतर लोगों को इसके बारे में नहीं पता होगा. ये बच्चों से लेकर बड़ों तक को खूब पसंद आती है. अगर आप ठंड में घर पर झटपट कुछ बनाना चाहते हैं, तो आप टेस्टी और हेल्दी गुजराती बथुआ मुठिया को बना सकते हैं. चाय के साथ खाने में ये काफी ज्यादा टेस्टी होता है. इस को कम समय में भी झटपट तैयार कर सकते हैं. घर आए मेहमानों के लिए आप इसको घर पर तैयार करके खा सकते हैं. आपको बता दें ये हेल्थ के लिए भी बेहतर मानी जाती है. अगर आपको भी इसको बनाना नहीं आता है, तो आइए आपको बताते हैं इसको आप घर पर आसानी से कैसे बना सकते हैं, नोट कर लें रेसिपी.



गुजराती बथुआ मुठिया को घर पर कैसे बनाएं?



गुजराती बथुआ मुठिया को बनाने के लिए सामग्री

गुजराती बथुआ मुठिया को बनाने के लिए आपको बेसन, मेथी के पत्ते, हल्दी पाउडर, अजवाइन, लाल मिर्च पाउडर, अपने हिसाब से मसाले, नमक, तेल, पानी इन चीजों की जरूरत होती है.



गुजराती बथुआ मुठिया को बनाने की विधि

गुजराती बथुआ मुठिया को घर पर बनाना काफी ज्यादा आसान होता है, इसको बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक बड़ा सा बाउल लेना है और फिर उसमें बेसन, हल्दी, लाल मिर्च, धनिया पाउडर, अजवाइन और नमक को डालकर घोल बना लेना है. अब आपको बथुआ के पत्ते को काटकर इस घोल में मिक्स कर लेना है. अब आपको हाथों में थोड़ा से तेल लगाना है फिर छोटे-छोटे मुठिया को शेप देकर बना लेना है. अब आपको एक स्टीमर लेना है और उसमें अब सभी को एक-एक करके रख दें और फिर 20 मिनट तक स्टीम करें. अब आप इसमें तगड़ा लगाकर तैयार कर लें. इसको आप गरमागरमा खा सकते हैं. बच्चों से लेकर बड़ों तक को ये काफी ज्यादा पसंद आएगा. ठंड के मौसम में इसको आप आसानी से खा सकते हैं. ये आपकी हेल्थ के लिए भी काफी ज्यादा फायदेमंद साबित होती है. ठंड के मौसम में लोग बथुआ खाना काफी ज्यादा पसंद करते हैं. इसको आप सुबह की चाय या फिर शाम की चाय के साथ में टेस्ट को बेहतर करने के लिए खा सकते हैं.



