Advertisement
trendingNow13041394
Hindi Newsलाइफस्टाइलफूड

ठंड में घर पर झटपट बनाएं ये टेस्टी और हेल्दी गुजराती बथुआ मुठिया, चाय के साथ खाने के लिए फटाफट जान लें रेसिपी

Gujarati Bathua Muthiya Recipe: ठंड के मौसम में नई-नई चीजों को बनाकर खाना लोगों को काफी ज्यादा पसंद होता है. आज आपको बताते हैं आप घर पर कैसे टेस्टी और हेल्दी गुजराती बथुआ मुठिया को आसानी से बनाकर खा सकते हैं.

Written By  Ritika|Last Updated: Dec 15, 2025, 11:52 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

ठंड में घर पर झटपट बनाएं ये टेस्टी और हेल्दी गुजराती बथुआ मुठिया, चाय के साथ खाने के लिए फटाफट जान लें रेसिपी

Gujarati Bathua Muthiya Recipe:  ठंड के मौसम में घरों में कई तरह-तरह की डिश बनाई जाती है. हर जगह की अलग-अलग डिश होती है, जो आपके खाने के स्वाद को काफी ज्यादा भी बढ़ा देती है. गुजरात में बथुआ मुठिया को बनाकर खाते हैं, जो खाने में काफी ज्यादा टेस्टी होता है. अधिकतर लोगों को इसके बारे में नहीं पता होगा. ये बच्चों से लेकर बड़ों तक को खूब पसंद आती है. अगर आप ठंड में घर पर झटपट कुछ बनाना चाहते हैं, तो आप  टेस्टी और हेल्दी गुजराती बथुआ मुठिया को बना सकते हैं. चाय के साथ खाने में ये काफी ज्यादा टेस्टी होता है. इस को कम समय में भी झटपट तैयार कर सकते हैं. घर आए मेहमानों के लिए आप इसको घर पर तैयार करके खा सकते हैं. आपको बता दें ये हेल्थ के लिए भी बेहतर मानी जाती है. अगर आपको भी इसको बनाना नहीं आता है, तो आइए आपको बताते हैं इसको आप घर पर आसानी से कैसे बना सकते हैं, नोट कर लें रेसिपी.
 

गुजराती बथुआ मुठिया को घर पर कैसे बनाएं?
 

गुजराती बथुआ मुठिया को बनाने के लिए सामग्री

Add Zee News as a Preferred Source

गुजराती बथुआ मुठिया को बनाने के लिए आपको बेसन, मेथी के पत्ते, हल्दी पाउडर, अजवाइन, लाल मिर्च पाउडर, अपने हिसाब से मसाले, नमक, तेल, पानी इन चीजों की जरूरत होती है.
 

गुजराती बथुआ मुठिया को बनाने की विधि

गुजराती बथुआ मुठिया को घर पर बनाना काफी ज्यादा आसान होता है, इसको बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक बड़ा सा बाउल लेना है और फिर उसमें बेसन, हल्दी, लाल मिर्च, धनिया पाउडर, अजवाइन और नमक को डालकर घोल बना लेना है. अब आपको बथुआ  के पत्ते को काटकर इस घोल में मिक्स कर लेना है. अब आपको हाथों में थोड़ा से तेल लगाना है फिर छोटे-छोटे मुठिया को शेप देकर बना लेना है. अब आपको एक स्टीमर लेना है और उसमें अब सभी को एक-एक करके रख दें और फिर 20 मिनट तक स्टीम करें. अब आप इसमें तगड़ा लगाकर तैयार कर लें. इसको आप गरमागरमा खा सकते हैं. बच्चों से लेकर बड़ों तक को ये काफी ज्यादा पसंद आएगा. ठंड के मौसम में इसको आप आसानी से खा सकते हैं. ये आपकी हेल्थ के लिए भी काफी ज्यादा फायदेमंद साबित होती है. ठंड के मौसम में लोग बथुआ खाना काफी ज्यादा पसंद करते हैं. इसको आप सुबह की चाय या फिर शाम की चाय के साथ में टेस्ट को बेहतर करने के लिए खा सकते हैं. 
 

 

इसे भी पढ़ें: सर्दियों में खाने के स्वाद को बढ़ाने के लिए इस तरीके से बनाएं बथुआ रायता

About the Author
author img
Ritika

रितिका जी न्यूज में बतौर कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. लाइफस्टाइल,फैशन,फूड जैसे विषयों पर लिखते हैं. इसके अलावा इन्हें एंटरटेनमेंट, बॉलीवुड, एजुकेशन, ट्रैवल विषयों पर भी लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. अ...और पढ़ें

TAGS

Gujarati Bathua MuthiyaGujarati Bathua Muthiya recipe

Trending news

कोविड वैक्सीन से युवाओं की हो रही अचानक मौतें? AIIMS और ICMR ने कही ये बात
covid-19
कोविड वैक्सीन से युवाओं की हो रही अचानक मौतें? AIIMS और ICMR ने कही ये बात
कड़ाके की ठंड ने दी दस्तक, धुंध-कोहरे की चपेट में आंगे 16 राज्य, यहां लुढ़केगा पारा
Weather
कड़ाके की ठंड ने दी दस्तक, धुंध-कोहरे की चपेट में आंगे 16 राज्य, यहां लुढ़केगा पारा
सोनिया गांधी से शिकायत पड़ गई भारी, पार्टी से निकाले गए पूर्व विधायक
Odisha news
सोनिया गांधी से शिकायत पड़ गई भारी, पार्टी से निकाले गए पूर्व विधायक
'समय रहते देना होगा जवाब...', कैश कांड में फंसे जस्टिस यशवंत वर्मा को अल्टीमेटम?
Justice Yashwant Verma Case
'समय रहते देना होगा जवाब...', कैश कांड में फंसे जस्टिस यशवंत वर्मा को अल्टीमेटम?
दिल्ली - नोएडा वालों जाओगे कहां? देश के इन 30 शहरों की हालत सुन्न कर देगी दिमाग
delhi pollution news
दिल्ली - नोएडा वालों जाओगे कहां? देश के इन 30 शहरों की हालत सुन्न कर देगी दिमाग
पांड्य-चेर के खिलाफ लड़ी लड़ाइयां; तमिल साहित्य में दिया योगदान, कौन थे सुवरन मारन
Perumbidugu Mutharaiyar II
पांड्य-चेर के खिलाफ लड़ी लड़ाइयां; तमिल साहित्य में दिया योगदान, कौन थे सुवरन मारन
क्या कांग्रेस में शामिल होंगे प्रशांत किशोर? प्रियंका से मुलाकात के बाद अटकलें तेज
Prashant Kishor
क्या कांग्रेस में शामिल होंगे प्रशांत किशोर? प्रियंका से मुलाकात के बाद अटकलें तेज
नितिन को लाकर बीजेपी ने कर दिया सबसे बड़ा 'नबीन प्रयोग'! देखती रह गई कांग्रेस
bjp national president Nitin Nabin
नितिन को लाकर बीजेपी ने कर दिया सबसे बड़ा 'नबीन प्रयोग'! देखती रह गई कांग्रेस
मिडिल ईस्ट से अफ्रीका... PM के जॉर्डन-इथोपिया-ओमान की यात्रा में छुपा बड़ा मैसेज
PM Modi
मिडिल ईस्ट से अफ्रीका... PM के जॉर्डन-इथोपिया-ओमान की यात्रा में छुपा बड़ा मैसेज
45 की उम्र में BJP के कार्यकारी अध्यक्ष बने नितिन, अन्य पार्टियों का क्या है हाल?
nitin Nabin
45 की उम्र में BJP के कार्यकारी अध्यक्ष बने नितिन, अन्य पार्टियों का क्या है हाल?