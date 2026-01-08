Advertisement
trendingNow13067206
Hindi Newsलाइफस्टाइलफूड

कम तेल में झटपट बनकर तैयार हो जाएंगे ये हेल्दी पालक के अप्पे, ऑफिस ब्रेकफास्ट के लिए है बेस्ट चॉइस

Palak Appe Recipe: ऑफिस ब्रेकफास्ट में क्या बनाएं और क्या नहीं बनाएं समझ नहीं आता है आज आपको बताते हैं कि कम तेल में झटपट आप कैसे हेल्दी पालक के अप्पे को आसानी से बना सकते हैं.

 

Written By  Ritika|Last Updated: Jan 08, 2026, 08:07 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

कम तेल में झटपट बनकर तैयार हो जाएंगे ये हेल्दी पालक के अप्पे, ऑफिस ब्रेकफास्ट के लिए है बेस्ट चॉइस

Palak Appe Recipe:  ऑफिस ब्रेकफास्ट को बनाना एक तरह का टास्क होता है समझ में नहीं आता है कि क्या बनाएं जो खाने में और टेस्ट में भी ठीक हो. कुछ लोग तो सुबह-सुबह भी हैवी और अनहेल्दी सा ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, तो हेल्थ पर बुरा असर भी डालता है. अगर आप ऑफिस ब्रेकफास्ट को हेल्दी और यूनिक, टेस्टी बनाना चाहते हैं तो आप हेल्दी पालक के अप्पे को घर पर आसानी से बना सकते हैं. कुछ लोगों को इसको बनाने में काफी ज्यादा दिक्कत आती है अगर आप भी घर पर बनाना चाहते हैं, लेकिन समझ में नहीं आता है, तो आइए आपको बताते हैं, इसको आप घर पर आसानी से कैसे बना सकते हैं. आइए आपको बताते हैं आप भी नोट कर लें ये आसानी से बनने वाली रेसिपी.
 

पालक के अप्पे बनाने की सामग्री 

पालक के अप्पे को बनाने के लिए आपको पालक, सूजी, दही, हरी मिर्च, अदरक, बेकिंग सोडा, नमक, गाजर,तेल, पानी इन चीजों की जरूरत होती है.
 

Add Zee News as a Preferred Source

पालक के अप्पे बनाने की विधि

घर पर आसानी से पालक के अप्पे बनाने के लिए आपको सबसे पहले एक बड़े बर्तन को लेना है और उसमें सूजी और दही, पानी को डालकर मिक्स कर लेना है और फिर इसके 15 मिनट के लिए ऐसी छोड़कर रख दें. पालक के पत्तों को आपको अच्छे से धोना है और फिर मिक्सी जार में पालक, हरी मिर्च और अदरक को पीसकर एक पेस्ट तैयार कर लेना है. अब बनाएं गए पालक के पेस्ट को आप सूजी वाले जार में मिक्स कर लें. बारीक कटा प्याज, कद्दूकस की हुई गाजर और नमक,  हरा धनिया, बेकिंग सोडा को भी डालकर इसका घोल तैयार कर लें. अब आपको एक अप्पे पैन को लेना है और गैस पर गरम करने के लिए रख देना है, अब इसके सांचे में आपको तैयार किया गया घोल को डाल देना है फिर इसको ढककर अच्छे से पका लेना है. हल्की सुनहरी होने तक आपको इसको अच्छे से पकाना है. अब आपके पालक के अप्पे बनकर तैयार है. इसको बड़ों से लेकर बच्चों तक को खाना खूब पसंद होता है. चटनी के साथ में आपको इसको गरमागरम खाना चाहिए.
 

इसे भी पढ़ें: सर्दियों में घर पर चाय के साथ बनाएं गरमा-गरम मिर्ची भजिया, फटाफट नोट करें रेसिपी

About the Author
author img
Ritika

रितिका जी न्यूज में बतौर कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. लाइफस्टाइल,फैशन,फूड जैसे विषयों पर लिखते हैं. इसके अलावा इन्हें एंटरटेनमेंट, बॉलीवुड, एजुकेशन, ट्रैवल विषयों पर भी लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. अ...और पढ़ें

TAGS

Palak Appe Recipehealthy Palak Appe RecipePalak Appe

Trending news

पाकिस्तान का वो 'क्रैक हथियार' जिसे खरीदने वालों ने की तौबा, अब बांग्लादेश को मिलेगा
pakistan bangladesh news
पाकिस्तान का वो 'क्रैक हथियार' जिसे खरीदने वालों ने की तौबा, अब बांग्लादेश को मिलेगा
शादी भी फर्जी तलाक भी नकली! UK एंट्री का पूरा प्लान बेनकाब
Fake Marriage Visa Scam
शादी भी फर्जी तलाक भी नकली! UK एंट्री का पूरा प्लान बेनकाब
कठुआ में आतंकियों-सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़, रातभर चला सर्च ऑपरेशन; 3 को घेरा
encounter
कठुआ में आतंकियों-सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़, रातभर चला सर्च ऑपरेशन; 3 को घेरा
DNA: पत्थर फेंकने वाले ही...अब पीड़ित बन गए! तुर्कमान गेट पर बुलडोजर एक्शन क्यों?
DNA
DNA: पत्थर फेंकने वाले ही...अब पीड़ित बन गए! तुर्कमान गेट पर बुलडोजर एक्शन क्यों?
दुश्मनों का नरसंहार करेगा 'शक्तिबान', सेना में शामिल हुई यह खूंखार ड्रोन रेजीमेंट
defense news
दुश्मनों का नरसंहार करेगा 'शक्तिबान', सेना में शामिल हुई यह खूंखार ड्रोन रेजीमेंट
पंजाब में 'आप' का नशामुक्त अभियान, केजरीवाल का दावा जो काम कांग्रेस अकाली भी नहीं...
Punjab
पंजाब में 'आप' का नशामुक्त अभियान, केजरीवाल का दावा जो काम कांग्रेस अकाली भी नहीं...
इस राज्य में गिराई जाएंगी अवैध मस्जिद-दरगाह! मुख्यमंत्री ने कर दिया ऐलान
Arunanchal Pradesh
इस राज्य में गिराई जाएंगी अवैध मस्जिद-दरगाह! मुख्यमंत्री ने कर दिया ऐलान
'मोहन बैंगन...', जब पीसी के दौरान फिसली केंद्रीय मंत्री की जुबान; TMC ने बोला हमला
Mamata Banerjee
'मोहन बैंगन...', जब पीसी के दौरान फिसली केंद्रीय मंत्री की जुबान; TMC ने बोला हमला
भारतीय छात्र ध्यान दें, US में स्टूडेंट वीजा नियम तोड़े तो पड़ जाएंगे लेने के देने
US visa
भारतीय छात्र ध्यान दें, US में स्टूडेंट वीजा नियम तोड़े तो पड़ जाएंगे लेने के देने
पूरी दुनिया में मची हलचल, अचानक क्यों नेतन्याहू ने मिलाया PM मोदी को फोन?
World News
पूरी दुनिया में मची हलचल, अचानक क्यों नेतन्याहू ने मिलाया PM मोदी को फोन?