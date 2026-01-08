कम तेल में झटपट बनकर तैयार हो जाएंगे ये हेल्दी पालक के अप्पे, ऑफिस ब्रेकफास्ट के लिए है बेस्ट चॉइस

Palak Appe Recipe: ऑफिस ब्रेकफास्ट को बनाना एक तरह का टास्क होता है समझ में नहीं आता है कि क्या बनाएं जो खाने में और टेस्ट में भी ठीक हो. कुछ लोग तो सुबह-सुबह भी हैवी और अनहेल्दी सा ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, तो हेल्थ पर बुरा असर भी डालता है. अगर आप ऑफिस ब्रेकफास्ट को हेल्दी और यूनिक, टेस्टी बनाना चाहते हैं तो आप हेल्दी पालक के अप्पे को घर पर आसानी से बना सकते हैं. कुछ लोगों को इसको बनाने में काफी ज्यादा दिक्कत आती है अगर आप भी घर पर बनाना चाहते हैं, लेकिन समझ में नहीं आता है, तो आइए आपको बताते हैं, इसको आप घर पर आसानी से कैसे बना सकते हैं. आइए आपको बताते हैं आप भी नोट कर लें ये आसानी से बनने वाली रेसिपी.



पालक के अप्पे बनाने की सामग्री

पालक के अप्पे को बनाने के लिए आपको पालक, सूजी, दही, हरी मिर्च, अदरक, बेकिंग सोडा, नमक, गाजर,तेल, पानी इन चीजों की जरूरत होती है.



Add Zee News as a Preferred Source

पालक के अप्पे बनाने की विधि

घर पर आसानी से पालक के अप्पे बनाने के लिए आपको सबसे पहले एक बड़े बर्तन को लेना है और उसमें सूजी और दही, पानी को डालकर मिक्स कर लेना है और फिर इसके 15 मिनट के लिए ऐसी छोड़कर रख दें. पालक के पत्तों को आपको अच्छे से धोना है और फिर मिक्सी जार में पालक, हरी मिर्च और अदरक को पीसकर एक पेस्ट तैयार कर लेना है. अब बनाएं गए पालक के पेस्ट को आप सूजी वाले जार में मिक्स कर लें. बारीक कटा प्याज, कद्दूकस की हुई गाजर और नमक, हरा धनिया, बेकिंग सोडा को भी डालकर इसका घोल तैयार कर लें. अब आपको एक अप्पे पैन को लेना है और गैस पर गरम करने के लिए रख देना है, अब इसके सांचे में आपको तैयार किया गया घोल को डाल देना है फिर इसको ढककर अच्छे से पका लेना है. हल्की सुनहरी होने तक आपको इसको अच्छे से पकाना है. अब आपके पालक के अप्पे बनकर तैयार है. इसको बड़ों से लेकर बच्चों तक को खाना खूब पसंद होता है. चटनी के साथ में आपको इसको गरमागरम खाना चाहिए.



इसे भी पढ़ें: सर्दियों में घर पर चाय के साथ बनाएं गरमा-गरम मिर्ची भजिया, फटाफट नोट करें रेसिपी