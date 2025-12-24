Advertisement
इस क्रिसमस घर पर बनाएं इंस्टेंट वाली चॉकलेट बर्फी, खाने के बाद बच्चों के चेहरे पर आ जाएगी बड़ी सी स्माइल

Chocolate Barfi Recipe: क्रिसमस आने वाला है और लोग इसकी तैयारियां पहले से ही शुरू कर देते हैं. अगर आप इस क्रिसमस घर पर कुछ बनाने की सोच रहे है, तो आप चॉकलेट बर्फी को बना सकते हैं.

Written By  Ritika|Last Updated: Dec 24, 2025, 07:17 AM IST
इस क्रिसमस घर पर बनाएं इंस्टेंट वाली चॉकलेट बर्फी, खाने के बाद बच्चों के चेहरे पर आ जाएगी बड़ी सी स्माइल

Chocolate Barfi Recipe:  क्रिसमस आने वाला है और इसकी खुशी को लोग अपनी-अपनी तरह से अलग-अलग तरीके से बनाते हैं. बच्चों को लोग चॉकलेट भी देते हैं. अगर आप इस बार केक की जगह पर बच्चों के लिए कुछ अलग बनाना चाहते हैं, तो आप इंस्टेंट वाली चॉकलेट बर्फी को आसानी से बना सकते हैं. इसको बनाना काफी ज्यादा आसान होता है. अगर आप इसको बनाकर खाते हैं, तो बच्चों ले लेकर बड़ों तक को काफी ज्यादा पसंद आएगी. आइए आप भी नोट कर लें इसकी आसान वाली रेसिपी.
 

इंस्टेंट चॉकलेट बर्फी की सामग्री

इंस्टेंट चॉकलेट बर्फी को बनाने के लिए आपको मिल्क पाउडर, कोको पाउडर, चीनी, देसी घी, दूध, इलायची पाउडर, कटे ड्राई फ्रूट्स इन चीजों की जरूरत होती है.
 

इंस्टेंट चॉकलेट बर्फी बनाने की विधि

अगर आप इंस्टेंट चॉकलेट बर्फी को घर पर बनाना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले एक कड़ाही को लेना है और फिर उसमें घी को डालकर गर्म करना है और फिर इसके बाद दूध और मिल्क पाउडर को डालकर अच्छे से मिलाना है धीमी आंच पर आपको इसको चलाते रहना है और फिर गाढ़ा इसको कर लेना है फिर इसमें पिसी हुई चीनी और इलायची पाउडर को डालकर अच्छे से मिलाना है और लगातार चलाते रहना है. कोको पाउडर को मिलाकर इसको पूरा चॉकलेटी बना लेना है और फिर अच्छी तरह मिक्स कर लेना है. अब आपको एक बड़ी थाली लेनी है और इसमें हल्का सा घी लगा लेना है और फिर बनाई गए मिश्रण को आपको थाली में डाल देना है और फिर  ऊपर से बारीक कटे हुए बादाम पिस्ता को मिला सकते हैं. इसको आपको कुछ घंटों के लिए ऐसी छोड़ दें और सेट होने के लिए रख दें. अब आपको इसको अपने हिसाब से कट कर लेना है इसको आप बच्चों से लेकर बड़ों तक को खिला सकते हैं. आप इसको घर पर आसानी से बना सकते हैं, इसको बनाना भी काफी ज्यादा आसान होता है. अगर आप भी अपने इस दिन को खास और मजेदार बनाना चाहते हैं, तो आप इसको जरूर बनाना चाहिए. 

इसे भी पढ़ें: सर्दियों का कंफर्ट फूड है ये टेस्टी और सबका फेवरेट 'थुकपा'

