बिना लहसुन प्याज इस तरह बनाएं कढ़ाही पनीर, जानें रेसिपी

Kadai paneer without onion and garlic: नवरात्रि के मौके पर अधिकतर घरों पर बिना लहसुन और प्याज का सेवन नहीं करते हैं. हम आपको कढ़ाही पनीर की रेसिपी बताएंगे. इस रेसिपी को आप बिना लहसुन प्याज के बना सकते हैं.
नवरात्रि के मौके पर अधिकतर लोग लहसुन और प्याज का सेवन नहीं करते हैं. घर में मां भगवती की पूजा की जाती है ऐसे में लोग तामसिक भोजन का परहेज नहीं करते हैं. अगर आप भी नवरात्रि के 9 दिनों तक लहसुन प्याज का सेवन नहीं करते हैं तो आप घर पर कढ़ाही पनीर की इस रेसिपी की ट्राई कर सकते हैं. आइए जानते हैं कढ़ाही पनीर घर पर कैसे बनाएं.
कढ़ाही पनीर बनाने की रेसिपी
200 ग्राम पनीर
1 शिमला मिर्च
एक टमाटर ग्रेवी बनाने के लिए 2 टमाटर लें.
एक अदरक का टुकड़ा
काजू
धनिया की डंठल
एक चम्मच धनिया पाउडर
आधा चम्मच जीरा
2 हरी इलायची
आधा चम्मच काली मिर्च
दो चम्मच बटर
नमक
सबसे पहले मिक्सी से जार में टमाटर, हरी मिर्च, अदरक और धनिया की डंठल को पीस लें. इसके बाद इसमें काजू, पनीर भी डाल दें. इसके बाद इन चीजों का पेस्ट बना लें.
अब एक पैन में दालचीनी, धनिया, काली मिर्च, हरी इलायची, जावित्री को रोस्ट कर लें.
इसके बाद सभी मसालों को दरदरा पीस लें.
शिमला मिर्च और टमाटर के चौकोर बड़े टुकड़े काट लें.
अब पैन में बटर डालकर पनीर और शिमला मिर्च को गोल्डन होने तक फ्राई करें.
अब पैन में तेल डालकर इसमें कश्मीरी लाल मिर्च डालें, अब इसमें टमाटर और काजू का पेस्ट डाल दें. इसके बाद इसमें हल्दी पाउडर डाल दें. फिर पेस्ट को भून लें.
जब पेस्ट भून जाए तो इसमें नमक डाल दें. इसके बाद इसमें छोटा चम्मच चीनी का डालें.
अब इसमें पानी डालकर ग्रेवी को पकने दें. फिर इसमें फ्राई किया हुआ पनीर और शिमला मिर्च डाल दें.
अब सब्जी के ऊपर क्रीम डालकर इसे मिक्स कर लें.
दो से तीन मिनट इसे पकाएं और गैस बंद कर दें. अब सब्जी को रोटी या नान के साथ सर्व करें.