Advertisement
trendingNow12938817
Hindi Newsफूड

बिना लहसुन प्याज इस तरह बनाएं कढ़ाही पनीर, जानें रेसिपी

Kadai paneer without onion and garlic: नवरात्रि के मौके पर अधिकतर घरों पर बिना लहसुन और प्याज का सेवन नहीं करते हैं. हम आपको कढ़ाही पनीर की रेसिपी बताएंगे. इस रेसिपी को आप बिना लहसुन प्याज के बना सकते हैं. 

 

Written By  Shilpa|Last Updated: Sep 27, 2025, 02:28 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

बिना लहसुन प्याज इस तरह बनाएं कढ़ाही पनीर, जानें रेसिपी

नवरात्रि के मौके पर अधिकतर लोग लहसुन और प्याज का सेवन नहीं करते हैं. घर में मां भगवती की पूजा की जाती है ऐसे में लोग तामसिक भोजन का परहेज नहीं करते हैं. अगर आप भी नवरात्रि के 9 दिनों तक लहसुन प्याज का सेवन नहीं करते हैं तो आप घर पर कढ़ाही पनीर की इस रेसिपी की ट्राई कर सकते हैं. आइए जानते हैं कढ़ाही पनीर घर पर कैसे बनाएं. 

कढ़ाही पनीर बनाने की रेसिपी 
200 ग्राम पनीर 
1 शिमला मिर्च 
एक टमाटर ग्रेवी बनाने के लिए 2 टमाटर लें. 
एक अदरक का टुकड़ा 
काजू 
धनिया की डंठल 
एक चम्मच धनिया पाउडर 
आधा चम्मच जीरा
2 हरी इलायची 
आधा चम्मच काली मिर्च 
दो चम्मच बटर 
नमक 

कढ़ाही पनीर बनाने की रेसिपी 
सबसे पहले मिक्सी से जार में टमाटर, हरी मिर्च, अदरक और धनिया की डंठल को पीस लें. इसके बाद इसमें काजू, पनीर भी डाल दें. इसके बाद इन चीजों का पेस्ट बना लें. 

Add Zee News as a Preferred Source

अब एक पैन में दालचीनी, धनिया, काली मिर्च, हरी इलायची, जावित्री को रोस्ट कर लें. 

इसके बाद सभी मसालों को दरदरा पीस लें. 

शिमला मिर्च और टमाटर के चौकोर बड़े टुकड़े काट लें. 

अब पैन में बटर डालकर पनीर और शिमला मिर्च को गोल्डन होने तक फ्राई करें. 

अब पैन में तेल डालकर इसमें कश्मीरी लाल मिर्च डालें, अब इसमें टमाटर और काजू का पेस्ट डाल दें. इसके बाद इसमें हल्दी पाउडर डाल दें. फिर पेस्ट को भून लें. 

जब पेस्ट भून जाए तो इसमें नमक डाल दें. इसके बाद इसमें छोटा चम्मच चीनी का डालें. 

अब इसमें पानी डालकर ग्रेवी को पकने दें. फिर इसमें फ्राई किया हुआ पनीर और शिमला मिर्च डाल दें. 

अब सब्जी के ऊपर क्रीम डालकर इसे मिक्स कर लें. 

दो से तीन मिनट इसे पकाएं और गैस बंद कर दें. अब सब्जी को रोटी या नान के साथ सर्व करें. 

About the Author
author img
Shilpa

शिल्पा सिंह ने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इनकी खास दिलचस्पी हेल्थ, वुमन हेल्थ, और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयो पर है. शिल्पा को राइटिंग के अलावा फिल...और पढ़ें

TAGS

lifestylefood

Trending news

जम्मू-कश्मीर में बर्फबारी से पहले आतंकियों ने शुरू की घुसपैठ, हाई अलर्ट पर सुरक्षाबल
Kashmir news
जम्मू-कश्मीर में बर्फबारी से पहले आतंकियों ने शुरू की घुसपैठ, हाई अलर्ट पर सुरक्षाबल
मराठवाड़ा में बाढ़ पीड़ितों को लेकर संजय राउत की PM से मांग, बोले - किसानों समेत....
Maharashtra news
मराठवाड़ा में बाढ़ पीड़ितों को लेकर संजय राउत की PM से मांग, बोले - किसानों समेत....
BSNL 4G लॉन्च, ओडिशा को 60 हजार करोड़ की सौगात, PM मोदी बोले- ये मौका डबल बचत...
pm modi odisha visit
BSNL 4G लॉन्च, ओडिशा को 60 हजार करोड़ की सौगात, PM मोदी बोले- ये मौका डबल बचत...
हवा में चांद के बगल में तैरती माता दुर्गा... कोलकाता के इस पंडाल ने खींचा आकर्षण
durga puja
हवा में चांद के बगल में तैरती माता दुर्गा... कोलकाता के इस पंडाल ने खींचा आकर्षण
कहीं डूबा बस स्टेशन तो कहीं डूबे घर, आखिर हैदराबाद के लिए क्यों आफत बनी मूसी नदी
hyderabad flood
कहीं डूबा बस स्टेशन तो कहीं डूबे घर, आखिर हैदराबाद के लिए क्यों आफत बनी मूसी नदी
इस स्वरूप में दुर्गा माता को पूज रहा ट्रांसजेंडर समुदाय, बनाया अनोखा पंडाल
durga puja
इस स्वरूप में दुर्गा माता को पूज रहा ट्रांसजेंडर समुदाय, बनाया अनोखा पंडाल
8 सालों से गुफा में रहने वाली नीना लौटेंगी रूस, बेटियों संग होगी वापस; मिली इजाजत
Russian Woman Nina Kutina
8 सालों से गुफा में रहने वाली नीना लौटेंगी रूस, बेटियों संग होगी वापस; मिली इजाजत
गिटार से प्यार, गाने की शौकीन... कौन हैं पेटल गहलोत, जिन्होंने पाकिस्तान को लताड़ा?
Petal Gahlot
गिटार से प्यार, गाने की शौकीन... कौन हैं पेटल गहलोत, जिन्होंने पाकिस्तान को लताड़ा?
साउथ अमेरिका के दौरे पर निकले राहुल गांधी, नेताओं और छात्रों से करेंगे मुलाकात
Rahul Gandhi
साउथ अमेरिका के दौरे पर निकले राहुल गांधी, नेताओं और छात्रों से करेंगे मुलाकात
फिलिस्तीनी बच्चों के नाम रखे गए नेहरू...राजदूत ने मदद के लिए मोदी को कहा शुक्रिया
Abdullah Abu Shawesh
फिलिस्तीनी बच्चों के नाम रखे गए नेहरू...राजदूत ने मदद के लिए मोदी को कहा शुक्रिया
;