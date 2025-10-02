Advertisement
trendingNow12944536
Hindi Newsफूड

सेहत और स्वाद दोनों का डबल डोज है ये करेले का अचार, नोट कर लें बनाने का आसान तरीका

Karele Ka Achar Recipe:  खाने के स्वाद को काफी ज्यादा बढ़ाने और चटपटा खाने का अगर आपका मन है, तो आप करेले का अचार घर पर बनाकर खा सकते हैं ये सेहत और स्वाद दोनों में लाजवाब होता है. इसको खाकर कई बीमारियों को भी दूर किया जा सकता है आइए आपको बताते हैं.

 

Written By  Ritika|Last Updated: Oct 02, 2025, 09:40 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सेहत और स्वाद दोनों का डबल डोज है ये करेले का अचार, नोट कर लें बनाने का आसान तरीका

Karele Ka Achar Recipe: खाने का स्वाद बढ़ाने के लिए अचार का इस्तेमाल हर घर में खूब किया जाता है. लोग घरों में कई तरह-तरह के अचार को बनाना काफी ज्यादा पसंद भी करते हैं. करेले खाना हर किसी को पसंद नहीं होता है लेकिन ये आपकी हेल्थ के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद साबित होता है. अगर आप घर पर करेले का अचार बनाते हैं, तो गजब के फायदे आपको देखने को मिल सकते हैं. डायबिटीज के मरीजों को करेला खाना चाहिए. करेले का अचार बनने के बाद खाने में काफी ज्यादा टेस्टी होता है कुछ लोगों को ये अचार घर पर बनाना नहीं आता है आज आपको बताते हैं कैसे आप घर पर इस अचार को आसानी से बनाकर खाने के साथ में खा सकते हैं. आइए नोट कर लें इसकी रेसिपी.
 

करेला का अचार बनाने की सामग्री

करेला का अचार घर पर बनाने के लिए करेला, राई, जीरा, मेथी दाना, अजवाइन, हींग, सौंफ पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला, सिरका, काला नमक, सादा नमक इन चीजों की जरूरत होती है.
 

Add Zee News as a Preferred Source

करेला का अचार बनाने की विधि

करेला का अचार घर पर आसानी से बनाने के लिए सबसे पहले आपको करेले को धोकर अच्छे से साफ कर लेना है. किसी बर्तन में आपको करेलों को गोल आकार में काटकर नमक मिलाकर कुछ घंटो के लिए रख देना है. अब फिर करेले को पानी में कपड़े पर रखकर इसको अच्छे से सूखा देना है और फिर इसके बाद आपको एक कड़ाही लेनी है और गैस पर रख देनी है और फिर जीरा, मेथी के दाने और अजवाइन को डालकर हल्का सुनहरा होने तक अच्छे से भून लेना है. अब इसको ठंडा होने के लिए रख दें और बारीक करके पीस लें. कड़ाही में सरसों के तेल को डालकर गरम करना है और फिर हींग और करेले हल्दी पाउडर को डालकर अच्छे से भूने. इसको एक प्लेट में निकाल लें और अब दरदरे पीसे मसाले को इनमें डाल दें. सौंफ पाउडर, काला नमक, गरम मसाला, लाल मिर्च पाउडर, सिरका, नमक को भी आप इसमें अच्छे से ऊपर से मिक्स कर लें अब आपका अचार बनकर तैयार है. 
 

इसे भी पढ़ें: बोरिंग नाश्ते को छोड़िए! घर पर बनाएं टेस्टी कुरकुरे मेदू वड़े, नोट कर लें रेसिपी

 

About the Author
author img
Ritika

रितिका जी न्यूज में बतौर कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. इनको फैशन,फूड जैसे विषयों पर लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. इसके अलावा अलग-अलग चीजों के बारे में जानने की काफी रुचि है.

...और पढ़ें

TAGS

karele ka Achar RecipeAchar Recipe in hindi

Trending news

Gandhi Jayanti 2025: आज भी जिंदा गांधी के विचार, अहिंसा हथियार से ज्यादा ताकतवर
Gandhi Jayanti
Gandhi Jayanti 2025: आज भी जिंदा गांधी के विचार, अहिंसा हथियार से ज्यादा ताकतवर
Dussehra 2025 Live Updates: मोहन भागवत का बड़ा बयान- 26 भारतीयों को धर्म पूछकर मारा, बोले-'सरकार और सेना ने दिया करारा जवाब'
Dussehra 2025 date and time
Dussehra 2025 Live Updates: मोहन भागवत का बड़ा बयान- 26 भारतीयों को धर्म पूछकर मारा, बोले-'सरकार और सेना ने दिया करारा जवाब'
यूपी में ब्रांच...केरल में 'हेडक्वार्टर', मुजाहिदीन आर्मी की 'केरल Files'
DNA
यूपी में ब्रांच...केरल में 'हेडक्वार्टर', मुजाहिदीन आर्मी की 'केरल Files'
घुसपैठियों का बसेरा... इस जगह से 9 महीने में 2 हजार से ज्यादा बांग्लादेशी गिरफ्तार
illegal intruders
घुसपैठियों का बसेरा... इस जगह से 9 महीने में 2 हजार से ज्यादा बांग्लादेशी गिरफ्तार
'15 मिनट' की धमकी देने वाले ओवैसी ने 'I LOVE मोहम्मद अभियान से क्यों बनाई दूरी?
DNA
'15 मिनट' की धमकी देने वाले ओवैसी ने 'I LOVE मोहम्मद अभियान से क्यों बनाई दूरी?
महाराष्ट्र में 24 घंटे खुलेंगी दुकानें...मगर नहीं खरीद पाएंगे ये चीज, क्या है प्लान
Maharashtra news
महाराष्ट्र में 24 घंटे खुलेंगी दुकानें...मगर नहीं खरीद पाएंगे ये चीज, क्या है प्लान
हादसा या मर्डर... जुबीन गर्ग का कातिल कौन? सिंगर की मौत में शक का साया
DNA Analysis
हादसा या मर्डर... जुबीन गर्ग का कातिल कौन? सिंगर की मौत में शक का साया
भारत माता के सिक्के पर RSS, लेकिन कांग्रेस क्यों छुपा रही इतिहास? क्या है सच्चाई
DNA Analysis
भारत माता के सिक्के पर RSS, लेकिन कांग्रेस क्यों छुपा रही इतिहास? क्या है सच्चाई
न्यूयॉर्क में देखते-देखते जमींदोज हुई 20 मंजिला इमारत, धूल से भर गया आसमान
New York News
न्यूयॉर्क में देखते-देखते जमींदोज हुई 20 मंजिला इमारत, धूल से भर गया आसमान
RSS पर निकला डाक टिकट तो भड़क उठी 61 साल पुरानी पार्टी, कहा- ये संविधान का अपमान
rss
RSS पर निकला डाक टिकट तो भड़क उठी 61 साल पुरानी पार्टी, कहा- ये संविधान का अपमान
;