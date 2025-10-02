सेहत और स्वाद दोनों का डबल डोज है ये करेले का अचार, नोट कर लें बनाने का आसान तरीका

Karele Ka Achar Recipe: खाने का स्वाद बढ़ाने के लिए अचार का इस्तेमाल हर घर में खूब किया जाता है. लोग घरों में कई तरह-तरह के अचार को बनाना काफी ज्यादा पसंद भी करते हैं. करेले खाना हर किसी को पसंद नहीं होता है लेकिन ये आपकी हेल्थ के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद साबित होता है. अगर आप घर पर करेले का अचार बनाते हैं, तो गजब के फायदे आपको देखने को मिल सकते हैं. डायबिटीज के मरीजों को करेला खाना चाहिए. करेले का अचार बनने के बाद खाने में काफी ज्यादा टेस्टी होता है कुछ लोगों को ये अचार घर पर बनाना नहीं आता है आज आपको बताते हैं कैसे आप घर पर इस अचार को आसानी से बनाकर खाने के साथ में खा सकते हैं. आइए नोट कर लें इसकी रेसिपी.



करेला का अचार बनाने की सामग्री

करेला का अचार घर पर बनाने के लिए करेला, राई, जीरा, मेथी दाना, अजवाइन, हींग, सौंफ पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला, सिरका, काला नमक, सादा नमक इन चीजों की जरूरत होती है.



करेला का अचार बनाने की विधि

करेला का अचार घर पर आसानी से बनाने के लिए सबसे पहले आपको करेले को धोकर अच्छे से साफ कर लेना है. किसी बर्तन में आपको करेलों को गोल आकार में काटकर नमक मिलाकर कुछ घंटो के लिए रख देना है. अब फिर करेले को पानी में कपड़े पर रखकर इसको अच्छे से सूखा देना है और फिर इसके बाद आपको एक कड़ाही लेनी है और गैस पर रख देनी है और फिर जीरा, मेथी के दाने और अजवाइन को डालकर हल्का सुनहरा होने तक अच्छे से भून लेना है. अब इसको ठंडा होने के लिए रख दें और बारीक करके पीस लें. कड़ाही में सरसों के तेल को डालकर गरम करना है और फिर हींग और करेले हल्दी पाउडर को डालकर अच्छे से भूने. इसको एक प्लेट में निकाल लें और अब दरदरे पीसे मसाले को इनमें डाल दें. सौंफ पाउडर, काला नमक, गरम मसाला, लाल मिर्च पाउडर, सिरका, नमक को भी आप इसमें अच्छे से ऊपर से मिक्स कर लें अब आपका अचार बनकर तैयार है.



