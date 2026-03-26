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नाश्ते को हेल्दी और चटपटा बनाने के लिए बनाएं कर्नाटका स्टाइल 'सुसला', 10 मिनट में झटपट से हो जाएगा तैयार

Karnataka Style Susla Recipe: नाश्ते में अगर आप हेल्दी और टेस्टी चीजों को बनाकर खाना चाहते हैं, तो आप कर्नाटका स्टाइल 'सुसला' को बनाकर खा सकते हैं.

Written By  Ritika|Last Updated: Mar 26, 2026, 08:29 AM IST
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नाश्ते को हेल्दी और चटपटा बनाने के लिए बनाएं कर्नाटका स्टाइल 'सुसला', 10 मिनट में झटपट से हो जाएगा तैयार

Karnataka Style Susla Recipe:  आपको सुबह का नाश्ता जरूर खाना चाहिए और अपनी डाइट में हेल्दी डिश जरूर शामिल करनी चाहिए. कर्नाटका की फेमस डिश  'सुसला' को आप बनाकर खा सकते हैं. ये खाने में भी काफी ज्यादा टेस्टी होती है और आप इसको घर पर ही आसानी से बनाकर खा सकते हैं. ये नाश्ता आपके पेट को हल्का रखेगा और खाने में भी काफी ज्यादा टेस्टी होता है. बच्चों से लेकर बड़ों तक को खाना खूब पसंद आएगा. इसको बनाने में भी ज्यादा समय नहीं लगता है और झटपट से बनकर तैयार हो जाता है.
 

सुसला को हर जगह अलग-अलग नामों से जाना जाता है. इन दिनों सोशल मीडिया पर ये डिश काफी  तेजी से ट्रेंड में है. ये डिश सिर्फ 10-12 मिनट में बनकर तैयार भी हो जाएगी. अगर आपको ऑफिस जाने की जल्दी है और समय भी कम है, तो आपके लिए ये डिश एकदम बेस्ट रहेगी. हल्का, हेल्दी और चटपटा नाश्ता लोगों की पहली पसंद बना हुआ है. अगर आप भी इसको बनाकर खाना चाहते हैं, तो आप इसको बनाकर खा सकते हैं. आइए जान लें इसकी आसानी से बनने वाली रेसिपी.
 

कर्नाटका स्टाइल 'सुसला' को घर पर कैसे बनाएं?
 

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'सुसला' बनाने के लिए जरूरी सामग्री

सुसला बनाने के लिए आपको कुछ जरूरी सामग्री जैसे- मुरमुरे, चना दाल, अदरक, करी पत्ते, राई, हींग, नमक, तेल, प्याज, आलू, हल्दी, धनिया पाउडर और लाल मिर्च, हरी मिर्च, नींबू का रस, हरा धनिया टमाटर  और भुनी हुई मूंगफली ये आपके पास होनी चाहिए.
 

'सुसला' बनाने की विधि

'सुसला' को अगर आप नाश्ते में घर पर बनाकर खाना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले मुरमुरों को पानी में डालकर इसको भिगो देना है और फिर 1 मिनट बाद ही निकाल देना है. एक पैन लेना है और इसमें तेल , जीरा, राई, सूखी लाल मिर्च और हरी मिर्च, करी पत्ता और चने की दाल डालकर आपको सभी चीजों को साथ में अच्छे से भून लेना है. बारीक कटा प्याज डालकर अच्छे से भून लेना है और फिर छोटे टुकड़ों में कटे आलू को भी डालकर पकाना है. टमाटर को भी आप डाल सकते हैं. इसमें हल्दी, धनिया पाउडर और लाल मिर्च को भी डालकर मिक्स करना है और इसमें भीगे हुए मुरमुरे को भी डाल देना है. नमक को भी स्वाद के अनुसार आप डाल सकते हैं. नींबू का रस, हरा धनिया और भुनी हुई मूंगफली को आपको ऊपर से डाल देना है. अब आपका 'सुसला' झटपटसे बनकर तैयार है. 
 

ये भी पढ़ें:  खाने में तीखापन बढ़ाने के लिए घर पर झटपट से तैयार करें 'महाराष्ट्रीयन फेमस ठेचा'

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Ritika

रितिका जी न्यूज में बतौर कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. लाइफस्टाइल,फैशन,फूड जैसे विषयों पर लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. अलग-अलग चीजों के बारे में जानने की काफी रुचि है.

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