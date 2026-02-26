नहीं खरीदना पड़ेगा नकली मावा,घर पर इस तरह बनाएं असली खोया!

होली के त्योहार पर अधिकतर घरो में गुजिया बनाई जाती है. बिना खोया गुजिया का स्वाद अधूरा लगता है. लेकिन मार्केट में मिलावटी खोया मिलता है. जो कि सेहत के लिए खतरनाक हो सकता है. आप घर में मावा बना सकते हैं. आइए जानते हैं घर पर कैसे बनाएं खोया.

दूध को उबाले

सबसे पहले दूध को 8 से 10 मिनट तक उबाल लें. इससे दूध में एक्ट्रा पानी सूख जाता है. टेस्टी और जल्दी खोया बनाने के लिए आप फुल क्रीम दूध का यूज कर सकते हैं.

चुनें हैवी बॉटम

भारी कढ़ाई का इस्तेमाल करें, क्योंकि पतले बर्तन में दूध लगातार चलाने से दूध जल सकता है. जिससे मावा खराब हो जाएगा. मोटी कढ़ाई में दूध पकाने से गर्मी बराबर फैलती है और खोया जल्दी बन जाता है. आप गैस को धीमा करके दूध को छोड़ देंगे. खोया बनाने में बहुत समय लगता है. दूध के किनारे और तेल से लगातार खुरचते रहे और गैस मीडियम टू हाई रखें. इससे दूध जल्दी गाड़ा हो जाता है.

मिल्क पाउडर

मावा बनाते समय दूध में 1 से 2 चम्मच मिल्क पाउडर मिला दें, इससे दूध जल्दी गड़ा हो जाता है. वहीं खोया कम समय में बनकर तैयार हो जाता है. दूध में मिल्कर पाउडर मिलाने से पहले उसे दूध में घोल लें और फिर दूध में डालें.

गुजिया बनाएं

अब आप इस तैयार मावा या खोया से घर पर टेस्टी-टेस्टी गुजिया बना सकते हैं. मावा में ड्राई फ्रूट मिक्स करके आप चाशनी वाला गुजिया बनाएं. ताजा मेवा से बने गुजिया की मिठास हर किसी को पसंद आएगी.