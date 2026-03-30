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चटर पटर खाने का है मन तो घर पर बनाएं कोरियन स्ट्रीट स्टाइल फूड Tteok-bokki, रेसिपी है बेहद ही आसान

Korean Street Food Tteok Bokki Recipe: अगर आपका मन कुछ चटर पटर खाने का कर रहा है, तो आप कोरियन स्ट्रीट स्टाइल फूड Tteok-bokki को घर पर बनाकर खा सकते हैं. आइए आपको रेसिपी बताते हैं.

Written By  Ritika|Last Updated: Mar 30, 2026, 09:05 AM IST
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चटर पटर खाने का है मन तो घर पर बनाएं कोरियन स्ट्रीट स्टाइल फूड Tteok-bokki, रेसिपी है बेहद ही आसान

Korean Street Food Tteok Bokki Recipe:  आजकल के Gen Z लोगों का क्रेज कोरियन फूड की तरफ तेजी से बढ़ता जा रहा है. लोग कोरिया के खान-पान को भी खूब पसंद करते हैं और यही नहीं स्टाइल और पहनावे को भी अपनाते हैं. अगर आपको भी कुछ चटर पटर खाने का मन हो रहा है और समझ में नहीं आ रहा है कि आप क्या बनाकर खाएं तो आप कोरियन स्ट्रीट स्टाइल फूड Tteok-bokki को घर पर झटपट से बनाकर खा सकते हैं. खाने में ये काफी ज्यादा टेस्टी होता है. इसको आसानी से बनाने के लिए आपको बहुत ज्यादा महंगी चीजों की भी जरूरत नहीं होगी. 
 

अगर आपका मन कुछ चटपटा, स्पाइसी और अलग ट्राई करने का कर रहा है, तो आपके लिए Tteok-bokki एकदम बेस्ट डिश रहती है. ये खाने में काफी ज्यादा टेस्टी होती है और मसालेदार सॉस के साथ आप इसको बढ़िया तरीके से बनाकर खा सकते हैं. अगर आपको भी बनाना नहीं आता है, तो आइए आपको बताते हैं कैसे आप इसको बना सकते हैं. जान लीजिए रेसिपी.
 

कोरियन स्ट्रीट स्टाइल फूड Tteok-bokki बनाने की विधि

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अगर आप कोरियन स्ट्रीट स्टाइल फूड Tteok-bokki को घर पर बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले चावल का आपको लेना है और फिर उसको गर्म पानी में डालकर टाइट से गूंथ लेना है इसके बाद इसको लंबी-लंबी शेप देकर स्टीम कर लेना है. अच्छे से कुक करने के बाद इसको एक प्लेट में ठंडा होने के लिए निकाल लेना है. अब आपको एक कड़ाही लेनी है और उसमें पानी को अच्छे से उबाल लेना है. गोचुजंग पेस्ट, चीनी और सोया सॉस को इसमें मिला दें. सिरका भी अगर आपके पास गोचुजंग पेस्ट नहीं है, तो आप कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर को भी मिला सकते हैं. कटा हुआ लहसुन को भी मिला दें. अच्छे से उबालने के बाद अब राइस केक को इसमें मिला देना है. कटी हुई पत्तागोभी और हरी प्याज को भी मिला देना है.  राइस केक को सॉस में अच्छे से पकाएं. पक जाने के बाद आपको गैस बंद कर देनी है. तिल का तेल, सफेद तिल और स्प्रिंग अनियन को भी आपको ऊपर से मिला देना है. अब आपका कोरियन स्ट्रीट स्टाइल फूड आसानी से बनकर तैयार है.इस डिश को बच्चों से लेकर बड़ों तक को खाना खूब पसंद होता है. इसको बनने में ज्यादा समय भी नहीं लगता है और झटपट से बनकर तैयार भी हो जाता है. चटपटा खाने का मन हो तो आप इसको कभी भी बनाकर खा सकते हैं. 
 

(ये भी पढ़ें:  अकेलापन और तनाव महसूस होने पर घर पर बनाएं ये टेस्टी और हेल्दी कोरियाई डिशेज)

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Ritika

रितिका जी न्यूज में बतौर कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. लाइफस्टाइल,फैशन,फूड जैसे विषयों पर लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. अलग-अलग चीजों के बारे में जानने की काफी रुचि है.

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