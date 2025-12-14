घर पर मिनटों में बनाएं कुनाफा, जानें रेसिपी

अरब देशों की पॉपुलर मिठाई कुनाफा इन दिनों इंडिया में भी काफी पॉपुलर हैं. अपने अनोखे स्वाद और खास टेक्सचर के कारण ये डिश इंडियन लोगों को काफी पसंद आ रहा है. इस डिश को आप घर पर आसानी से नहीं बना सकते हैं. आइए जानते हैं कुनाफा बनाने की रेसिपी.

सामग्री

कुनाफा बनाने के लिए 500 ग्राम, पिघला हुआ, घी या मक्खन, मीठा चीज, चीनी 2 कप, पानी 1 कप, नींबू का रस आधा चम्मच, गुलाब जल, केवड़ा, गार्निश के लिए पिस्ता.

चाशनी बनाने का तरीका

सबसे पहले एक बर्तन में चीनी और पानी डालकर आंज पर रखें. जब पानी चीनी पूरी तरह से घुल जाए तो इसमें नींबू का रस मिला लें. अब इस सिरप को लगभग 5 से 7 मिनट तक उबाल लें. जब तक यह गाढ़ा ना हो जाए. गैंस बंद कर दें इसमें गुलाब जल और केवड़ा जल मिलाकर इसे ठंडा रखने दें.

कुनाफा तैयार करें

कुनाफा बनाने के लिए कुनाफा डो को हाथों से अच्छी तरह खोलकर छोटे-छोटे टुकड़ो में डाल लें. इसके बाद इसमें पिघला हुआ घी या मक्शन डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर लें. ताकि हर रेशे में घी मिल जाएं. इससे कुनाफा बाहर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट हो.

इसके बाद बेकिंग ट्रे को घी से अच्छी तरह से ग्रीस करें. अब घी लगे डो के आधे हिस्से को ट्रे में समान रूप से फैलाएं और हाथों की मदद से दबाकर बेस को टाइट करें. इसके बाद कसा हुआ चीज इस बेस पर समान रूप से फैला लें. ताकि बेकिंग के दौरान यह जल ना जाएं. अब डो के बचे हुए हिस्से को चीज की परत से ऊपर हल्के हाथों से फैलाएं.

कुनाफा को गर्म किए हुए अवन में 30 से 40 मिनट तक बेक करें, जब तक ऊपरी हिस्सा सुनहार भूरा और क्रिस्पी ना हो जाए. जैसे ही ये तैयार हो, इसे ओवन से निकालें और गर्म कुनाफा पर ठंडी चाशनी धीरे-धीरे डालें. ताकि वह अच्छे तरह से सोख लें. ऊपर से पिस्ता डालकर गार्निश करें.