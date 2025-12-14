Advertisement
trendingNow13039077
Hindi Newsलाइफस्टाइलफूड

घर पर मिनटों में बनाएं कुनाफा, जानें रेसिपी

Kunafa recipe in Hindi:कुनाफा इन दिनों इंडिया में काफी पॉपुलर हैं. क्या आप जानते हैं आप घर पर  आसनी से कुनाफा बना सकते हैं. 

 

Written By  Shilpa|Last Updated: Dec 14, 2025, 06:00 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

घर पर मिनटों में बनाएं कुनाफा, जानें रेसिपी

अरब देशों की पॉपुलर मिठाई कुनाफा इन दिनों इंडिया में भी काफी पॉपुलर हैं. अपने अनोखे स्वाद और खास टेक्सचर के कारण ये डिश इंडियन लोगों को काफी पसंद आ रहा है. इस डिश को आप घर पर आसानी से नहीं बना सकते हैं. आइए जानते हैं कुनाफा बनाने की रेसिपी. 

सामग्री 
कुनाफा बनाने के लिए 500 ग्राम, पिघला हुआ, घी या मक्खन, मीठा चीज, चीनी 2 कप, पानी 1 कप, नींबू का रस आधा चम्मच, गुलाब जल, केवड़ा, गार्निश के लिए पिस्ता.

चाशनी बनाने का तरीका 
सबसे पहले एक बर्तन में चीनी और पानी डालकर आंज पर रखें. जब पानी चीनी पूरी तरह से घुल जाए तो इसमें नींबू का रस मिला लें. अब इस सिरप को लगभग 5 से 7 मिनट तक उबाल लें. जब तक यह गाढ़ा ना हो जाए. गैंस बंद कर दें इसमें गुलाब जल और केवड़ा जल मिलाकर इसे ठंडा रखने दें. 

Add Zee News as a Preferred Source

कुनाफा तैयार करें 
कुनाफा बनाने के लिए कुनाफा डो को हाथों से अच्छी तरह खोलकर छोटे-छोटे टुकड़ो में डाल लें. इसके बाद इसमें पिघला हुआ घी या मक्शन डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर लें. ताकि हर रेशे में घी मिल जाएं. इससे कुनाफा बाहर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट हो. 

इसके बाद बेकिंग ट्रे को घी से अच्छी तरह से ग्रीस करें. अब घी लगे डो के आधे हिस्से को ट्रे में समान रूप से फैलाएं और हाथों की मदद से दबाकर बेस को टाइट करें. इसके बाद कसा हुआ चीज इस बेस पर समान रूप से फैला लें. ताकि बेकिंग के दौरान यह जल ना जाएं. अब डो के बचे हुए हिस्से को चीज की परत से ऊपर हल्के हाथों से फैलाएं. 

कुनाफा को गर्म किए हुए अवन में 30 से 40 मिनट तक बेक करें, जब तक ऊपरी हिस्सा सुनहार भूरा और क्रिस्पी ना हो जाए. जैसे ही ये तैयार हो, इसे ओवन से निकालें और गर्म कुनाफा पर ठंडी चाशनी धीरे-धीरे डालें. ताकि वह अच्छे तरह से सोख लें. ऊपर से पिस्ता डालकर गार्निश करें. 

About the Author
author img
Shilpa

शिल्पा सिंह ने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इनकी खास दिलचस्पी  एंटरनेटमेंट और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयो पर है. शिल्पा को राइटिंग के अलावा फिल्में द...और पढ़ें

TAGS

lifestyleRecipe

Trending news

SIR से बाबरी तक मुद्दे कई... बंगाल में 'ध्रुवीकरण' से निपट पाएगी या निपट जाएगी TMC?
West bengal elections
SIR से बाबरी तक मुद्दे कई... बंगाल में 'ध्रुवीकरण' से निपट पाएगी या निपट जाएगी TMC?
अयोध्या में 'फैजाबाद जिंदा है'... मनु के स्थान से सनातन की पहचान मिटाने की साजिश?
DNA
अयोध्या में 'फैजाबाद जिंदा है'... मनु के स्थान से सनातन की पहचान मिटाने की साजिश?
केरल में AAP ने मजबूती से बढ़ाए कदम, स्थानीय निकाय चुनाव में जीतीं 3 सीटें
kerala news in hindi
केरल में AAP ने मजबूती से बढ़ाए कदम, स्थानीय निकाय चुनाव में जीतीं 3 सीटें
ENBA अवॉर्ड्स में ZEE NEWS का जादू, बेस्ट प्राइम टाइम शो DNA समेत जीतीं 15 ट्रॉफी
ENBA AWARDS 2025
ENBA अवॉर्ड्स में ZEE NEWS का जादू, बेस्ट प्राइम टाइम शो DNA समेत जीतीं 15 ट्रॉफी
कांग्रेस को वोट मत देना वरना... गोवा में केजरीवाल का विरोधियों पर बड़ा हमला
Goa
कांग्रेस को वोट मत देना वरना... गोवा में केजरीवाल का विरोधियों पर बड़ा हमला
DNA Analysis: इंडिगो की उड़ान करना हुआ खतरनाक! रांची में फ्लाइट की हार्ड लैेंडिंग
DNA Analysis
DNA Analysis: इंडिगो की उड़ान करना हुआ खतरनाक! रांची में फ्लाइट की हार्ड लैेंडिंग
कहानी दिल्ली की... जब मुगलों की तंग गलियों वाले शहर को बनाया गया देश की राजधानी
Delhi
कहानी दिल्ली की... जब मुगलों की तंग गलियों वाले शहर को बनाया गया देश की राजधानी
आधा दिसंबर बीत गया, फिर भी सूखा पड़ा है गुलमर्ग; IMD ने बताया कब होगी बारिश-बर्फबारी
weather update
आधा दिसंबर बीत गया, फिर भी सूखा पड़ा है गुलमर्ग; IMD ने बताया कब होगी बारिश-बर्फबारी
जम्मू-कश्मीर में आतंकियों के मददगारों पर सबसे बड़ा एक्शन, एक साथ 150 OGW's डिटेन
Jammu Kashmir
जम्मू-कश्मीर में आतंकियों के मददगारों पर सबसे बड़ा एक्शन, एक साथ 150 OGW's डिटेन
लॉरेंस गैंग ने पवन सिंह को नहीं धमकाया? क्लिप में दावा- धमकी नहीं सीधे ठोक देते हैं
Lawrence Bishnoi
लॉरेंस गैंग ने पवन सिंह को नहीं धमकाया? क्लिप में दावा- धमकी नहीं सीधे ठोक देते हैं