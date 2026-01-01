नए साल के वीकेंड को खास बनाने के लिए घर पर बनाएं लासूनी सोया चाप, नोट करें आसानी से बनने वाली रेसिपी

Lasooni Soya Chaap Recipe: नए-नए तरीके का खाना टेस्ट करने के लिए लोग कई सारी जगह पर जाते हैं. वीकेंड को खास बनाने के लिए अधिकतर लोग बाहर का खाना खाना काफी ज्यादा पसंद करते हैं. अगर आप नए साल के वीकेंड को खास बनाने के लिए घर पर कुछ बनाकर खाने की सोच रहे हैं, तो आप लासूनी सोया चाप को घर पर बनाकर खा सकते हैं, ये आपके स्वाद को दोगुना तक बढ़ा देगी. इसको घर पर बनाकर खाना काफी ज्यादा आसान होता है, ये बड़ी ही जल्दी बनकर तैयार हो जाती है. अगर आप भी इसकी रेसिपी जानना चाहते हैं, तो आइए आपको बताते हैं इसको आप आसानी से कैसे बना सकते हैं. आप भी नोट कर लें.



लासूनी सोया चाप को घर पर कैसे बनाएं?

लासूनी सोया चाप को घर पर बनाने के लिए आपको सबसे पहले सोया चाप को लेना है और फिर उसको छोटे-छोटे टूकड़ों में कट कर देना है और फिर एक कढ़ाई लेनी है और उसमें तेल को डालना है और फिर चाप के टुकड़े को उसमें डालकर सुनहरा होने तक आपको अच्छे से पकाना है. अब आपको एक कटोरी में दही को लेना है और फिर उसमें दही, लहसुन, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला, नमक, कसूरी मेथी इन सभी को डालकर अच्छे से मिला देना है और फिर आपको चाप के टूकड़ों को भी इसमें मिला देना है फिर इसको 15-20 मिनट के लिए ऐसी छोड़ देना है और फिर आपको एक पैन लेना है और इसमें तेल को डालकर इसमें लहसुन को डालकर भून लेना है और फिर मैरिनेट की हुई चाप को फिर डालकर थोड़ी देर के लिए पकाएं. क्रीम को आपको इसके ऊपर से डाल देना है. अब आपका लासूनी सोया चाप बनकर तैयार है इसको आपको एक प्लेट में निकालना है ऊपर से हरा धनिया डालकर आप इसको चटनी, रोटी के साथ भी खा सकते है. ये बच्चों से लेकर बड़ों तक को खूब पसंद आएगी. इसको आप कभी भी आसानी से बनाकर खा सकते हैं.



