गर्मियों में पेट को मिलेगी ठंडक, फटाफट बना लें 3 तरह की लस्सी, जानें रेसिपी

गर्मियों का मौसम शुरू होते ही घरों में लस्सी और छाछ बननी शुरू हो जाती है. लस्सी पेट को ठंडा रखने में मददगार होती है. आप घर पर आसानी से बाजार जैसी लस्सी बना सकते हैं. लस्सी पीने से शरीर में तुंरत एनर्जी आती है. आइए जानते हैं घर में मार्केट जैसी टेस्टी लस्सी बनाने की रेसिपी.

लस्सी बनाने की रेसिपी

लस्सी बनाने के लिए सबसे पहले घर में जमी, ताजा और गाढ़ा दही लें. इसे मथनी की मदद से अच्छे से मथ लें. अब इसमें पिसी हुई चीनी और पिसी हुई हरी इलायची का पाउडर डाल दें.

केसर पिस्ता लस्सी रेसिपी

केसर पिस्ता लस्सी बनाने के लिए 2 चम्मच दूध में केसर भिगो दें. अब केसर वाला दूध और पिस्ता को मिलाकर पीस लें. इसके बाद इस मिश्रण को लस्सी में डालकर मिक्स कर लें. आपकी ठंडी-ठंडी लस्सी बनकर तैयार है. पिस्ता के टुकड़ों से गार्निश कर सकते हैं.

मैंगो लस्सी रेसिपी

मैंगो लस्सी बनाने के लिए पका हुआ आम लें, इसे छीलकर उनका पल्प निकाल लें. इसके बाद इसे मिक्सी में डालकर अच्छी तरह से पीस लें. अब लस्सी को पिसे हुए आम में मिला दें. आपकी मैंगो लस्सी बनकर तैयार है.

गुलाब लस्सी

गर्मियों में आप गुलाब की लस्सी बना सकते हैं. एक कांच के गिलास में गुलाब का शर्बत डाल दें, इसके बाद इसमें सिंपल लस्सी डालकर इसे मिक्स कर दें. अब गुलाब की पत्तियां डालकर इसे सर्व कर सकते हैं.