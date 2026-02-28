Advertisement
trendingNow13126206
Hindi Newsलाइफस्टाइलफूड

गर्मियों में पेट को मिलेगी ठंडक, फटाफट बना लें 3 तरह की लस्सी, जानें रेसिपी

गर्मियों में लस्सी का सेवन करना सेहत के लिए फायदेमंद माना जाता है. इसे पीने से पेट ठंडा रहता है. घर पर आप पिस्ता लस्सी, रोज लस्सी, मैंगो लस्सी बना सकते हैं. आइए जानते हैं लस्सी बनाने की रेस्पी. 

 

Written By  Shilpa|Last Updated: Mar 01, 2026, 12:06 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

गर्मियों में पेट को मिलेगी ठंडक, फटाफट बना लें 3 तरह की लस्सी, जानें रेसिपी

गर्मियों का मौसम शुरू होते ही घरों में लस्सी और छाछ बननी शुरू हो जाती है. लस्सी पेट को ठंडा रखने में मददगार होती है. आप घर पर आसानी से बाजार जैसी लस्सी बना सकते हैं. लस्सी पीने से शरीर में तुंरत एनर्जी आती है. आइए  जानते हैं घर में मार्केट जैसी टेस्टी लस्सी बनाने की रेसिपी. 

लस्सी बनाने की रेसिपी 
लस्सी बनाने के लिए सबसे पहले घर में जमी, ताजा और गाढ़ा दही लें. इसे मथनी की मदद से अच्छे से मथ लें. अब इसमें पिसी हुई चीनी और पिसी हुई हरी इलायची का पाउडर डाल दें. 

केसर पिस्ता लस्सी रेसिपी 
केसर पिस्ता लस्सी बनाने के लिए 2 चम्मच दूध में केसर भिगो दें. अब केसर वाला दूध और पिस्ता को मिलाकर पीस लें. इसके बाद इस मिश्रण को लस्सी में डालकर मिक्स कर लें. आपकी ठंडी-ठंडी लस्सी बनकर तैयार है. पिस्ता के टुकड़ों से गार्निश कर सकते हैं. 

Add Zee News as a Preferred Source

मैंगो लस्सी रेसिपी 
मैंगो लस्सी बनाने के लिए पका हुआ आम लें, इसे छीलकर उनका पल्प निकाल लें. इसके बाद इसे मिक्सी में डालकर अच्छी तरह से पीस लें. अब लस्सी को पिसे हुए आम में मिला दें. आपकी मैंगो लस्सी बनकर तैयार है. 

गुलाब लस्सी 
गर्मियों में आप गुलाब की लस्सी बना सकते हैं. एक कांच के गिलास में गुलाब का शर्बत डाल दें, इसके बाद इसमें सिंपल लस्सी डालकर इसे मिक्स कर दें. अब गुलाब की पत्तियां डालकर इसे सर्व कर सकते हैं. 

About the Author
author img
Shilpa

शिल्पा सिंह ने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इनकी खास दिलचस्पी  एंटरनेटमेंट और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयो पर है. शिल्पा को राइटिंग के अलावा फिल्में द...और पढ़ें

TAGS

lifestylerecipes

Trending news

क्यों हिमंता ने इस जगह से शुरू की BJP की 'जन आशीर्वाद यात्रा'; समझें अंदर की कहानी
Assam elections
क्यों हिमंता ने इस जगह से शुरू की BJP की 'जन आशीर्वाद यात्रा'; समझें अंदर की कहानी
सावधान! मार्च में पड़ेगी मई-जून जैसी गर्मी, IMD ने जारी की चेतावनी
IMD Forecast
सावधान! मार्च में पड़ेगी मई-जून जैसी गर्मी, IMD ने जारी की चेतावनी
केरल के इस इमाम की अपील ने जमकर बटोरी वाहवाही, लोग बोले-ये है असली भाईचारा
Kerala News
केरल के इस इमाम की अपील ने जमकर बटोरी वाहवाही, लोग बोले-ये है असली भाईचारा
इजरायल-ईरान की जंग से दूर भारत क्यों कर रहा खामोश सैन्य तैयारी? बना लिया ये हथियार
DRDO
इजरायल-ईरान की जंग से दूर भारत क्यों कर रहा खामोश सैन्य तैयारी? बना लिया ये हथियार
पटाखे बनाते समय फैक्ट्री में तेज धमाका, बुरी तरह जले 18 लोग; कई घायल
Andhra Pradesh
पटाखे बनाते समय फैक्ट्री में तेज धमाका, बुरी तरह जले 18 लोग; कई घायल
'बातचीत की आड़ में उलझाकर ईरान पर हमला', यूएस-इजरायल पर बरसे कांग्रेस सांसद
israel iran attack
'बातचीत की आड़ में उलझाकर ईरान पर हमला', यूएस-इजरायल पर बरसे कांग्रेस सांसद
पहले प्रेमी ने किया दुष्कर्म, फिर मददगार बनकर आए अजनबी ने भी लूटी इज्जत
Odisha news
पहले प्रेमी ने किया दुष्कर्म, फिर मददगार बनकर आए अजनबी ने भी लूटी इज्जत
आज सामने आएगी बंगाल की फाइनल वोटर लिस्ट, 60 लाख नामों पर लटकी है तलवार
West Bengal
आज सामने आएगी बंगाल की फाइनल वोटर लिस्ट, 60 लाख नामों पर लटकी है तलवार
CM ममता ने जिसके लिए खुद किया धरना, अब राज्यसभा टिकट; दीदी के भरोसेमंद अफसर की कहानी
TMC Rajya Sabha Candidate
CM ममता ने जिसके लिए खुद किया धरना, अब राज्यसभा टिकट; दीदी के भरोसेमंद अफसर की कहानी
धरना, धारा 377, ग्लैमर और BJP का बागी... TMC के चार चेहरों के पीछे क्या है रणनीति?
TMC Rajya Sabha Candidates
धरना, धारा 377, ग्लैमर और BJP का बागी... TMC के चार चेहरों के पीछे क्या है रणनीति?