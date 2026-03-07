शाम को मिनटों में बनाएं टेस्टी फ्राई इडली, नोट कर लें ये आसान रेसिपी

घर में कई बार इडली बनाने के बाद कुछ इडली बच जाती है. बची हुई इडली से आप फ्राई इडली बना सकते हैं. इस चटपटी इडली को हर कोई पसंद करेगा. आइए जानते हैं घर पर इडली फ्राई करने की रेसिपी.

इडली फ्राई करने के लिए जरूरी चीजें

इडली फ्राई को बनाने के लिए 8 से 12 इडली

एक टमाटर

एक प्याज

एक हरी मिर्च

एक चम्मच हरा धनिया कटा हुआ

आधा चम्मच राई

एक चम्मच सांबर मसाला

आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर

नमक

एक चम्मच तेल

फ्राई इडली बनाने का तरीका

सबसे पहले इडली को चौकोर पीस में काट लें. इसके बाद टमाटर और प्याज को काट लें.

अब हरी मिर्च और हरे धनिए को बारीक काट लें. इसके बाद गैस पर पैन चढ़ा दें. इसमें तेल डालकर इसे गर्म करें.

गर्म तेल में राई डाल दें. राई के चटकने के बाद इसमें प्याज लगाकर इसे भून लें.

अब इसमें टमाटर, हरी मिर्च और नमक डालकर इसे अच्छे से भून लें.

मसाला भूनने के बाद इसमें इडली डाल दें. चौकोर साइज में कटे हुए इडली को अच्छे से मिक्स कर लें.

1 से 2 मिनट तक इडली को पकने दें. फिर गैस बंद कर दें. अब इडली फ्राई में बारीक कटा हुआ धनिया एड कर दें. लीजिए आपकी फ्राई इडली बनकर तैयार है. आपके बच्चों को ये डिश जरूर पसंद आएगी. इस डिश को आप चाय के साथ सर्व कर सकती हैं.