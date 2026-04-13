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बासी चावल से घर में बनाएं फूली फूली इडली, झटपट नोट कर लें रेसिपी

क्या आप भी बासी चावल को लेकर परेशान रहते हैं. इनका क्या करना चाहिए. हम आपको ऐसी रेसिपी के बारे में बताएंगे, जिससे आप टेस्टी-टेस्टी इडली बना सकते हैं. आइए जानते हैं झटपट रेसिपी क्या है. 

 

 

Written By  Shilpa|Last Updated: Apr 13, 2026, 07:04 PM IST
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बासी चावल से घर में बनाएं फूली फूली इडली, झटपट नोट कर लें रेसिपी

अक्सर लोग रात के बचे हुए चावल को लेकर सोच में पड़ जाते हैं. इनका क्या करना चाहिए. आप बासी चावल से टेस्टी-टेस्टी इडली बना सकते हैं. बासी चावल से आप आसानी से सॉफ्ट इडली बना सकते हैं. आइए जानते हैं बांसी चावल से इडली कैसे बनाएं. 

बासी चावल से इडली बनाने की सामग्री 

1 कप बासी चावल, आधा कपूर सूजी, आधा कप दही, आधा कप पानी, नमक, आधा छोटा चम्मच बेकिंग सोडा या ईनो, तेल लें. 

इडली बनाने की विधि 

सबसे पहले बासी चावल को मिक्सर में डालकर उसे अच्छे से पीस लें. इस दौरान इसमें पानी डालकर इसे अच्छे से मिलाएं. इसके बाद स्मूद पेस्ट बना लें. 

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अब इस पेस्ट को एक बाउल में निकाल लें. इसके बाद इसमें सूजी और दही को डालकर अच्छे से मिक्स कर लें. इससे आपकी इडली टेस्टी बनेगी. 

बैटर ज्यादा गाढ़ा या ज्यादा पतला नहीं होना चाहिए. अगर बैटर ज्यादा गाढ़ा लग रहा है तो इसमें पानी डालकर कंस्टिटेंसी तैयार कर लें. 

बैटर में स्वादानुसार नमक डालना चाहिए. नमक डालने के बाद बैटर को 5 से 10 मिनट के लिए रख दें. ताकि सूजी अच्छे से फूल जाए. 

इडली बनाने से ठीक पहले इसमें बेकिंग सोडा या फिर इनो डाल सकते हैं. इसके बाद इसे हल्के हाथों से मिक्स कर लें. 

इसके बाद इडली के मोल्ड को हल्का तेल लगाकर ग्रीस कर लें. इसके बाद बैटर डाल दें. अबर स्टीम में 10 से 12 मिनट के लिए इडली को पकाएं. जैसे ही इडली फूलकर तैयार हो जाए तो गैस बंद कर दें. इसके बाद इसे ठंडा होने दें. 

लीजिए आपकी इडली बनकर तैयार है. इसे आप चटनी के साथ सर्व कर सकती हैं. सॉफ्ट इडली की हर कोई तारीफ करेगा. 

ये भी पढ़ें- मुंह का जायका बदलने के लिए घर पर बनाएं गुजराती स्टाइल क्रिस्पी 'मुठिया', रेसिपी

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Shilpa

शिल्पा सिंह ने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इनकी खास दिलचस्पी  एंटरनेटमेंट और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयो पर है. शिल्पा को राइटिंग के अलावा फिल्में द...और पढ़ें

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