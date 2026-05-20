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बिना तेल के बनाएं नींबू का अचार, जल्दी से नोट कर लें रेसिपी

नींबू का खट्टा-खट्टा अचार किसी भी बेस्वाद खाने का स्वाद डबल कर देता है. क्या आप जानते हैं आप बिना तेल के भी घर पर नींबू का अचार बना सकते हैं. आइए जानते हैं बिना तेल के घर पर नींबू का अचार कैसे बनाएं. 

 

Written By  Shilpa|Last Updated: May 20, 2026, 10:23 PM IST
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बिना तेल के बनाएं नींबू का अचार, जल्दी से नोट कर लें रेसिपी

अचार किसी भी खाने का स्वाद बढ़ा देता है. खट्टा-खट्टा नींबू का अचार दाल-चावल, रोटी सब्जी के साथ बेहद स्वादिष्ट लगता है. आप बिना तेल घर पर नींबू का अचार बना सकते हैं. ये अचार पूरी तरह से फैट-फ्री होता है. बिन तेल का बना नींबू का अचार कई महीनों तक खराब नहीं होता है. आइए जानते हैं नींबू का अचार कैसे बनाएं. आइए जानते हैं बिना तेल के नींबू का अचार कैसे बन सकता है. 

सामग्री 

6 से 7 बड़े नींबू 
राई यानी सरसों के दाने 2 चम्मच
1 चम्मच सौंफ 
हल्दी पाउडर 
हींग 
नमक 
काला नमक 

अचार बनाने का तरीका 

सबसे पहले नींबू को अच्छे सो धोकर साफ कर लें. इसके बाद नींबू को अच्छे से साफ कर लें. 
अब नींबू को चार भागों में काट लें. इसके अलावा 8 से 10 नींबू का रस निकालकर अलग रख लें. इससे नींबू का अचार टेस्टी बनेगा. 
अब एक पैन लें. इसमें सौंफ, जीरा, अजवाइन और काली मिर्च को धीमी आंच पर 1 से 2 मिनट तक भून लें. 
अब कटोरी में दरदरा पीसा हुआ राई, सौंफ, हल्दी, हींग, सादा नमक और काला नमक डालकर इसे अच्छे से मिला लें. 
अब एक कांच के बर्तन में ऊपर से तैयार किया हुआ मसाला डाल लें. इसके बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लें. ताकि मसाला मिर्च के अंदर से बाहर तक लग जाए. 
अब इसमें नींबू का रस डाल दें. नींबू का रस इतना होना चाहिए कि नींबू डूब जाएं. अचार को साफ, सूखे और कांच के बर्तन भर कर रख दें. 

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Shilpa

मैं शिल्पा सिंह, पिछले 6 साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हूं. मैं 4 साल से ज़ी न्यूज़ हिंदी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम कर रही हूं. ज़ी न्यूज़ में मैं लाइफस्टाइल के साथ-साथ एंटरटेनमेंट बीट पर भी क...और पढ़ें

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