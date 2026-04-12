वीकेंड लंच को मजेदार बनाने के लिए घर पर बनाएं महाराष्ट्र की ट्रेडिशनल कच्चे आम की कढ़ी, इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें

Maharashtra Raw Mango Curry Recipe: वीकेंड को स्पेशल बनाने के लिए लोग तरह-तरह की डिश को बाहर जाकर खाना काफी ज्यादा पसंद करते हैं लेकिन जो चीज घर पर एकसाथ बनाकर खाने में है वो बाहर खाने में बिल्कुल भी नहीं है. वीकेंड लंच को खास और मजेदार बनाने के लिए आप घर पर ही कुछ टेस्टी सी चीज को बना सकते हैं, जो खाने में काफी ज्यादा टेस्टी हो और बच्चों से लेकर बड़ों तक को खाने में काफी मजा आ जाए. महाराष्ट्र की मशहूर कच्चे आम की कढ़ी जिसको लोग खाना काफी ज्यादा पसंद करते हैं. इसको आप झटपट से बनाकर भी तैयार कर सकते हैं. इसको बनाने में ज्यादा समय भी नहीं लगता है, स्वाद में खट्टी-मीठी और लाजवाब होती है.



इस कढ़ी को अगर आप गर्मियों के मौसम में बनाकर खाते हैं, तो आपको काफी ज्यादा मजा आने वाला है. शरीर को ठंडक देने का भी काम ये करती है. एक बार खाने के बाद बच्चें भी बार-बार मांगकर खाएंगे. आइए आपको झटपट से बनने वाली रेसिपी के बारे में बताते हैं.



महाराष्ट्र की ट्रेडिशनल कच्चे आम की कढ़ी घर पर कैसे बनाएं?

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कच्चे आम की कढ़ी बनाने के लिए सामग्री

अगर आप घर पर ही कच्चे आम की कढ़ी को बनाना चाहते हैं, तो इसके लिए कुछ सामग्री जैसे-कच्चा आम, कोकोनट, जिंजर,हरी मिर्च, बेसन, हरा धनिया, तेल, हींग, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, जीरा, करी पत्ता ये आपके पास होनी चाहिए.



कच्चे आम की कढ़ी बनाने की विधि

अगर आप कच्चे आम की कढ़ी को घर पर वीकेंड पर बनाना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले कच्चे आम को अच्छे से छीलकर उबाल लेना है और फिर पल्प को अलग करके निकाल लेना है. अब आपको आम का पल्प, बेसन, हरी मिर्च, अदरक, हरा धनिया, कद्दूकस नारियल को मिक्सर में डालकर पेस्ट तैयार कर लेना है. ये स्वाद को कई गुना तक बढ़ा देंगे. इसके बाद आपको एक कढ़ाई लेनी है और फिर तेल गर्म करना है इसमें हींग, जीरा, करी पत्ता डालकर चटकने के लिए रख देना है, इसमें आप पेस्ट को इसमें डालकर मिक्स कर लें और फिर अपने हिसाब से पानी को मिलाकर नमक, लाल मिर्च पाउडर गुड़ का पाउडर भी मिला सकते हैं अब आपको इसको चलाते रहना है फिर धीमी आंच में इसको आपको पका लेना है. अब आपकी महाराष्ट्र की ट्रेडिशनल कच्चे आम की कढ़ी बनकर तैयार है, इसको आप चावल या रोटी के साथ खा सकते हैं.



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