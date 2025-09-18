नाश्ते को हेल्दी बनाने के लिए बेस्ट हैं ये हाई प्रोटीन चाट, फटाफट नोट कर लें आसान रेसिपी
नाश्ते को हेल्दी बनाने के लिए बेस्ट हैं ये हाई प्रोटीन चाट, फटाफट नोट कर लें आसान रेसिपी

Makhana Chaat Recipe:  अगर आप भी नाश्ते को हेल्दी के साथ-साथ टेस्टी रखना चाहते हैं, तो आज आपको एक हाई प्रोटीन चाट के बारे में बताते हैं, जिसको खाने से आपके शरीर को प्रोटीन भरपूर मिल सकता है.

Written By  Ritika|Last Updated: Sep 18, 2025, 06:17 AM IST
नाश्ते को हेल्दी बनाने के लिए बेस्ट हैं ये हाई प्रोटीन चाट, फटाफट नोट कर लें आसान रेसिपी

Makhana Chaat Recipe:  आजकल अधिकतर लोग समय की कमी होने की वजह से नाश्ते को करना स्किप कर देते हैं, जिस वजह से शरीर में कमजोरी के साथ-साथ और भी कई दिक्कते आने लगती है नाश्ते में या स्नैक्स में आप मखाना चाट को आसानी से बनाकर खा सकते हैं. इसको खाने के बाद आपका टेस्ट कई गुना तक बढ़ जाएगा. आपको बता दें ये एक हाई प्रोटीन चाट होती है, जो आपकी हेल्थ के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होती है. इस चाट में आपको प्रोटीन, कैल्शियम और फाइबर से भरपूर मिलता है. इसको खाने के बाद पेट और मन दोनों खुश हो जाएगा. अगर आप भी इसको घर पर बनाना चाहते हैं, तो आइए आपको बताते हैं झटपट बनने वाली रेसिपी के बारे में.
 

मखाना चाट बनाने की विधि

अगर आप घर पर आसानी से मखाना चाट को बनाना चाहते हैं, तो आपको एक बाउल में मखाना लेना है और फिर इसमें घी को डालकर इसको रोस्ट होने के लिए रख दें. अब आपको धनिया पत्ती, पुदीना, लहसुन और हरी मिर्च, नमक और थोड़ा पानी डालकर इसको मिक्सी में अच्छे से पीस लेना है. अब आपको एक पैन लेना है और उसमें घी डाले और मिक्सी में पीसी चीजों को भी डाल दें. अब आपको इसमें मखाने को भी डाल देना है. गैस बंद करके इसको एक अलग बाउल में निकाल लें. इसमें आप चाहे तो टमाटर, खीरा, प्याज, भुनी हुई मूंगफली के दाने, अनार के दाने, चाट मसाला, भुना जीरा पाउडर, नमक, थोड़ा नींबू का रस डालकर भी मिलाकर अच्छे से बना सकते हैं. अब आपकी चाट बनकर तैयार है. नाश्ता या शाम को स्नैक्स में आप इसको आसानी से बनाकर खा सकते हैं. इसको बच्चों से लेकर बड़ों तक को खाना खूब पसंद आता है. हर कोई बड़े ही चाव से खाना पसंद करता है. बच्चे के टिफिन में भी आप इसको बनाकर दे सकती हैं. 

About the Author
author img
Ritika

रितिका जी न्यूज में बतौर कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. इनको फैशन,फूड जैसे विषयों पर लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. इसके अलावा अलग-अलग चीजों के बारे में जानने की काफी रुचि है.

