Hindi Newsलाइफस्टाइलफूड

सर्दियों में घर पर जरूर बनाएं मक्के की बाटी, इस तरीके से बनाएंगे तो उंगलियां चाटते रह जाएंगे लोग

Makki Ki Bati Recipe: सर्दियों का मौसम आए और कुछ चटपटा ना खाएं ऐसा तो हो ही नहीं सकता है आज आपको बताते हैं आप कैसे मक्के की बाटी को घर पर बना सकते हैं.

 

Dec 23, 2025, 06:30 AM IST
सर्दियों में घर पर जरूर बनाएं मक्के की बाटी, इस तरीके से बनाएंगे तो उंगलियां चाटते रह जाएंगे लोग

Makki Ki Bati Recipe:  सर्दियों में घर पर कुछ ना कुछ टेस्टी खाने का मन करता ही है और अगर आप भी कुछ बनाकर खाने की सोच रहे हैं, तो आप घर पर मक्के की बाटी को बनाकर खा सकते हैं. टेस्टी और हेल्दी खान-पान काफी ज्यादा जरूरी होता है. अगर आप ठंड के मौसम बाहर की अनहेल्दी चीजें खाते हैं, तो सेहत को काफी ज्यादा फायदा हो सकता है. अगर आपको घर पर ये बनानी नहीं आती हैं, तो आइए आपको आज आसान सी रेसिपी के बारे में बताते हैं, जिसको आप घर पर आसानी से कभी भी बना सकते हैं, अगर आप एक बार बनाएंगे तो बार-बार खाने का मन करेगा. आइए नोट कर लें.
 

मक्के की बाटी को घर पर कैसे बनाएं?

अगर आप मक्के की बाटी को घर पर बनाकर खाना चाहते हैं, तो आप आसानी से बनाकर खा सकते हैं,इसको बनाकर खाना काफी ज्यादा आसान होता है. मक्के की बाटी को बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक बड़ी सी परात को ले लेना है और फिर उसमें मक्के के आटे को डाल देना है और फिर आपको हरी मिर्च और लहसुन को भी कूटकर अच्छे से डालकर मिक्स कर लेना है और फिर आपको ऊपर से साबुत धनिया, अजवाइन और सारे मसाले, कटी हुई प्याज, हरा धनिया, हरी मटर, तेल को भी ऊपर से डालकर अच्छे से मिक्स कर लेना है और अब आपको इसके आटे को गूंथ लेना है अपने हाथों में आपको तेल लगाना है और छोटे-छोटे गोले को बना लेना है, इसके बाद अब आपको बर्तन लेना है और उसमें पानी डालकर उबाल देना है और फिर ऊपर से छलनी रखकर बाटी को डाल देना है और फिर 10 मिनट तक इसको अच्छे से बनाना है और ऊपर से  घी में डीप करके प्लेट में रख देना है ऊपर से चटनी को डालकर गरमागरम खाना है, खाने में ये काफी ज्यादा टेस्टी होता है.

Ritika

रितिका जी न्यूज में बतौर कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. लाइफस्टाइल,फैशन,फूड जैसे विषयों पर लिखते हैं. इसके अलावा इन्हें एंटरटेनमेंट, बॉलीवुड, एजुकेशन, ट्रैवल विषयों पर भी लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. अ...और पढ़ें

Makki Ki BatiMakki Ki Bati RecipeMakki Ki Bati Recipe in hindi

