सर्दियों में घर पर जरूर बनाएं मक्के की बाटी, इस तरीके से बनाएंगे तो उंगलियां चाटते रह जाएंगे लोग

Makki Ki Bati Recipe: सर्दियों में घर पर कुछ ना कुछ टेस्टी खाने का मन करता ही है और अगर आप भी कुछ बनाकर खाने की सोच रहे हैं, तो आप घर पर मक्के की बाटी को बनाकर खा सकते हैं. टेस्टी और हेल्दी खान-पान काफी ज्यादा जरूरी होता है. अगर आप ठंड के मौसम बाहर की अनहेल्दी चीजें खाते हैं, तो सेहत को काफी ज्यादा फायदा हो सकता है. अगर आपको घर पर ये बनानी नहीं आती हैं, तो आइए आपको आज आसान सी रेसिपी के बारे में बताते हैं, जिसको आप घर पर आसानी से कभी भी बना सकते हैं, अगर आप एक बार बनाएंगे तो बार-बार खाने का मन करेगा. आइए नोट कर लें.



मक्के की बाटी को घर पर कैसे बनाएं?

अगर आप मक्के की बाटी को घर पर बनाकर खाना चाहते हैं, तो आप आसानी से बनाकर खा सकते हैं,इसको बनाकर खाना काफी ज्यादा आसान होता है. मक्के की बाटी को बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक बड़ी सी परात को ले लेना है और फिर उसमें मक्के के आटे को डाल देना है और फिर आपको हरी मिर्च और लहसुन को भी कूटकर अच्छे से डालकर मिक्स कर लेना है और फिर आपको ऊपर से साबुत धनिया, अजवाइन और सारे मसाले, कटी हुई प्याज, हरा धनिया, हरी मटर, तेल को भी ऊपर से डालकर अच्छे से मिक्स कर लेना है और अब आपको इसके आटे को गूंथ लेना है अपने हाथों में आपको तेल लगाना है और छोटे-छोटे गोले को बना लेना है, इसके बाद अब आपको बर्तन लेना है और उसमें पानी डालकर उबाल देना है और फिर ऊपर से छलनी रखकर बाटी को डाल देना है और फिर 10 मिनट तक इसको अच्छे से बनाना है और ऊपर से घी में डीप करके प्लेट में रख देना है ऊपर से चटनी को डालकर गरमागरम खाना है, खाने में ये काफी ज्यादा टेस्टी होता है.

