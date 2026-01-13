लोहड़ी की शाम को खास बनाने के लिए घर पर इस खास तरह से बनाएं मक्के की रोटी और सरसों का साग, हर कोई तारीफ करेगा

Makki Ki Roti And Sarson Ka Saag: लोहड़ी का त्योहार हर साल 13 जनवरी को बड़े ही धूम-धाम से मनाया जाता है. इसमें लोग अपने घरों में कई तरह-तरह से एंजॉय करना पसंद करते हैं. इस दिन चारों ओर नाच-गाना लगा ही रहता है लोगों को खुद को भी सजा-धजाकर रखना पसंद होता है. अगर आप भी लोहड़ी की शाम को खास तरीके से बनाना चाहते हैं, तो आज आपको इस दिन बनाने के लिए कोई खास डिश के बारे में बताते हैं ये डिश लोगों को ठंड के मौसम में खाना बेहद ही पसंद होता है. घर पर आप सभी मेहमानों के लिए मक्के की रोटी और सरसों का साग बनाकर तैयार कर सकते हैं. इसको एक बार खाने के बाद आपका मन बार-बार खाने को करेगा. लोहड़ी में तरह तरह के लजीज पकवान को बनाया जाता है लेकिन इस डिश की बात ही अलग है आइए आपको बताते हैं आप इसको कैसे बना सकते हैं आप नोट कर लें आसान से बनने वाली रेसिपी.



सरसों का साग बनाने के लिए चीजें

सरसों का साग अगर आप घर पर बनाना चाहते हैं, तो आपको सरसों का साग, अदरक, सरसों का तेल, हरा कटा हुआ धनिया, मक्के का आटा, जीरा, हींग, टमाटर, हरी मिर्च, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, नमक इन चीजों की जरूरत होती हैं.



मक्के की रोटी बनाने के लिए चीजें

मक्के की रोटी को अगर आप बनाना चाहते है, तो आपको गेहूं का आटा, मक्‍के का आटा, नमक, बटर या घी, सफेद मक्खन, मक्‍के का आटा इन चीजों की जरूरत होती है.



सरसों का साग कैसे बनाएं?

सरसों का साग बनाने के लिए आपको सबसे पहले सरसों के साग को लेकर अच्छे से धोना है और फिर डंठल को निकालकर पत्तियों को साफ कर देना है फिर बारीक कट कर लेना है अब आपको मिक्सी में टमाटर, हरी मिर्च और अदरक को पीसकर सरसों के साग को उबालने के लिए रख देना है फिर पकने के बाद इसको बंद कर देना है इसके बाद कढ़ाही लेनी है और फिर तेल डालना है और फिर जीरा हल्दी, धनिया पाउडर और हींग इन सभी चीजों को डालकर मक्के का आटा, टमाटर, हरी मिर्च और अदरक का पेस्ट डालकर अच्छे से पकाना है सरसों के पेस्ट को भी ऊपर से डाल देना है और फिर लाल मिर्च पाउडर और नमक को मिलाकर पकाना है.



मक्के की रोटी कैसे बनाएं?

मक्के की रोटी बनाने के लिए मक्‍के और गेहूं के आटे को आपको छान लेना है और फिर नमक डालकर इसको अच्छे से गूंथ लेना है. गीले कपड़े से ढक से अब इसको ढककर रख देना है और फिर लोई को बनाकर हाथों से ही गोल आकार में कर लेना है अब तवे में घी लगाना है और फिर रोटी को अच्छे से सेंकना है और अब मक्के की रोटी बनकर तैयार है.



