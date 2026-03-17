घर पर झटपट बनाएं व्रत वाली नमकीन, जानें आलू लच्छा बनाने की रेसिपी

चैत्र नवरात्र 19 मार्च 2026 से शुरू होने वाले हैं. नौ दिन के नवरात्र व्रत में सात्विक भोजन का सेवन करते हैं. व्रत के दौरान अक्सर शाम की चाय के साथ हल्का, चटपटा और क्रिस्पी नमकीन खाने का मन करता है. बाजार में मिलने वाली नमकीन से अच्छा है कि आप घर पर टेस्टी नमकीन बना सकते हैं. आइए जानते हैं आलू लच्छा नमकीन कैसे बनाएं. इस नमकीन को आप 9 दिनों तक आराम से खा सकते हैं. कुरकुरे आलू और भुनी हुई मूंगफली की टेस्टी नमकीन चाय के साथ खा सकते हैं.

आलू लच्छा नमकीन बनाने की विधि

4 से 5 बड़े आलू

1 कप मूंगफली के दाने

1 चम्मच सेंधा नमक

कुटी हुई काली मिर्च

तलने का देसी घी

10 से 12 कढ़ी पत्ता

आलू लच्छा नमकीन बनाने की विधि

सबसे पहले आलूओं को अच्छे से धोकर छील लें. इसके बाद कद्दूकस करके आलूओं को लंबे लच्छों में कद्दूकस कर लें. आलू के लच्छे बीच में ना टूटें, ताकि नमकीन बाजार जैसी बनें.

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इसके बाद कद्दूकस किए हुए आलू को लच्छों को तुरंत एक बर्तन ठंडे पानी में डाल दें. हल्के हाथों से रगड़कर 3 से 4 बार पानी से आलू को धो लें. ऐसा करने से आलू का सारा स्टार्च निकल जाएगा.जो कि नमकीन को कुरकुरा बनाने में मदद करेगा.

इसके बाद धुले हुए लच्छों को सारा पानी निचोड़ लें. इसके बाद साफ सूती तौलिए या कपड़े पर फैला दें. 15 से 20 मिनट तक आलू को छोड़ दें.

अब एक कड़ाही में घी डालकर आंच गर्म कर लें. तेल को अच्छे से गर्म कर लें. तेल गर्म होने पर इसमें थोड़े-थोड़े आलू के लच्छे डालें. आलू सुनहरा और एकदम क्रिस्पी हो जाएं, तो इसे पेपर नैपकिन पर निकाल लें.

अब बचे हुए घी में मूंगफली के दानों को डाल कर इसे अच्छे से भून लें. इसके बाद इसमें कढ़ी पत्ता डालकर इसे भून लें.

अब एक बड़े बर्तन में तले हुए आलू के लच्छे, मूंगफली के दाने और कढ़ी पत्ता डालें. इसके ऊपर सेंधा नमक और काली मिर्च पाउडर छिड़क दें. इसके बाद सभी को मिक्स कर दें. लीजिए आपकी नमकीन बनकर तैयार है.