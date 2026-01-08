सर्दियों में घर पर चाय के साथ बनाएं गरमा-गरम मिर्ची भजिया, फटाफट से नोट कर लें आसानी से बनने वाली रेसिपी

Mirchi Bhajiya Recipe: सर्दियों में चाय पीना अधिकतर लोगों को काफी ज्यादा पसंद होता है. ठंड के मौसम में गरमा-गरम चीज अगर खाने के लिए मिल जाए, तो बात ही कुछ अलग हो जाती है. गरमा-गरम मिर्ची भजिया कई लोगों को काफी ज्यादा पसंद होता है. अगर आप भी चाय के साथ में कुछ बनाकर खाना चाहते हैं, तो आप सर्दियों में घर पर चाय के साथ गरमा-गरम मिर्ची भजिया को आसानी से बना सकते हैं. इसको काफी लोगों को घर पर बनाना नहीं आता है अगर आपको भी काफी ज्यादा परेशानी होती है और रेसिपी समझ नहीं आता है, तो आज आपको आसानी से बनने वाली रेसिपी को बताते हैं. आप भी नोट कर सकते हैं.

मिर्ची भजिया बनाने की सामग्री

मिर्ची भजिया को बनाने के लिए आपको बड़ी हरी मिर्च, चावल, बेसन, चावल का आटा, अजवाइन, लाल मिर्च, पाउडर, धनिया पाउडर, नमक, बेकिंग सोडा, तेल इन चीजों की जरूरत होती है.

Add Zee News as a Preferred Source

मिर्ची भजिया बनाने की विधि

मिर्ची भजिया को आसानी से बनाने के लिए आपको मोटी हरी मिर्च को लेना है और फिर इसको अच्छे से धोकर आपको सुखा लेना है. मिर्च के बीच में हल्का सा आपको कट लगाना है थोड़ा नमक या अमचूर को अब अंदर भर लेना है. अब आपको एक बड़ा बर्तन लेना है और उसमें बेसन चावल का आटा, अजवाइन, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, नमक को डालकर अच्छे से मिलाकर पानी को डाल लेना है और घोल बना लेना है, बेकिंग सोडा को भी इसमें आपको मिला देना है. इसके बाद आपको कढ़ाई लेनी है और उसमें तेल को डालना है मिर्च को बेसन के घोल में डुबोकर आपको अच्छे से तल लेना है. सुनहरी और कुरकुरी होने तक आपको इसको पकाना है. आपको इसको अब एक प्लेट में डाल देना है अब आपकी मिर्ची भजिया बनकर तैयार है. इसको आप चटनी, सॉस, चाय के साथ में गरमागरम बनाकर खा सकते हैं, ये आपकी हेल्थ के लिए भी काफी ठीक है.



इसे भी पढ़ें: सर्दियों में घर पर बाजरे की रोटी के साथ बनाकर खाएं ये 5 तरह की टेस्टी सब्जी