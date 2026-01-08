Advertisement
सर्दियों में घर पर चाय के साथ बनाएं गरमा-गरम मिर्ची भजिया, फटाफट से नोट कर लें आसानी से बनने वाली रेसिपी

Mirchi Bhajiya Recipe: सर्दियों के मौसम में लोगों को कुछ ना कुछ चाय के साथ में टेस्टी खाने का मन होता ही है आज आपको बताते हैं कैसे आप घर पर गरमा-गरम मिर्ची भजिया को आप बना सकते हैं.

 

Jan 08, 2026, 06:38 AM IST
सर्दियों में घर पर चाय के साथ बनाएं गरमा-गरम मिर्ची भजिया, फटाफट से नोट कर लें आसानी से बनने वाली रेसिपी

Mirchi Bhajiya Recipe: सर्दियों में चाय पीना अधिकतर लोगों को काफी ज्यादा पसंद होता है. ठंड के मौसम में गरमा-गरम चीज अगर खाने के लिए मिल जाए, तो बात ही कुछ अलग हो जाती है. गरमा-गरम मिर्ची भजिया कई लोगों को काफी ज्यादा पसंद होता है. अगर आप भी चाय के साथ में कुछ बनाकर खाना चाहते हैं, तो आप सर्दियों में घर पर चाय के साथ गरमा-गरम मिर्ची भजिया को आसानी से बना सकते हैं. इसको काफी लोगों को घर पर बनाना नहीं आता है अगर आपको भी काफी ज्यादा परेशानी होती है और रेसिपी समझ नहीं आता है, तो आज आपको आसानी से बनने वाली रेसिपी को बताते हैं. आप भी नोट कर सकते हैं.

मिर्ची भजिया बनाने की सामग्री

मिर्ची भजिया को बनाने के लिए आपको बड़ी हरी मिर्च, चावल, बेसन, चावल का आटा, अजवाइन, लाल मिर्च, पाउडर, धनिया पाउडर, नमक, बेकिंग सोडा, तेल इन चीजों की जरूरत होती है.

मिर्ची भजिया बनाने की विधि

मिर्ची भजिया को आसानी से बनाने के लिए आपको मोटी हरी मिर्च को लेना है और फिर इसको अच्छे से धोकर आपको सुखा लेना है. मिर्च के बीच में हल्का सा आपको कट लगाना है थोड़ा नमक या अमचूर को अब अंदर भर लेना है. अब आपको एक बड़ा बर्तन लेना है और उसमें बेसन चावल का आटा, अजवाइन, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, नमक को डालकर अच्छे से मिलाकर पानी को डाल लेना है और घोल बना लेना है, बेकिंग सोडा को भी इसमें आपको मिला देना है. इसके बाद आपको कढ़ाई लेनी है और उसमें तेल को डालना है मिर्च को बेसन के घोल में डुबोकर आपको अच्छे से तल लेना है. सुनहरी और कुरकुरी होने तक आपको इसको पकाना है. आपको इसको अब एक प्लेट में डाल देना है अब आपकी मिर्ची भजिया बनकर तैयार है. इसको आप चटनी, सॉस, चाय के साथ में गरमागरम बनाकर खा सकते हैं, ये आपकी हेल्थ के लिए भी काफी ठीक है. 
 

Ritika

रितिका जी न्यूज में बतौर कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. लाइफस्टाइल,फैशन,फूड जैसे विषयों पर लिखते हैं.

Mirchi Bhajiya recipemirchi bhajiya recipe in hindi

